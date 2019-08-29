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أمريكا تهدد الرئيس الفنزويلي: الاستقالة أو المطاردة

تحرير:وكالات ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص
نيكولاس مادورو
نيكولاس مادورو
قال المبعوث الأمريكي الخاص لفنزويلا إليوت أبرامز، إن "أمريكا لن تقوم باضطهاد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في حال استقال من منصبه بنفسه"، موجها حديث إلى الرئيس الفنزويلي "لن نطاردك، هذا ليس هدفنا، نريدك أن تغادر بنفسك محتفظا بكرامتك"، متابعًا: "لا نريد معاقبتك، لا نريد ملاحقتك، نحن نريد منك أن تسلم السلطة فقط"، بحسب"نيويورك تايمز".. وكان مادورو بدأ مفاوضات مع ممثلي المعارضة، معلنا استعداده للتواصل "حتى مع الشيطان" من أجل السلام في البلاد، لكن بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة، بعد ثلاثة أيام غير رأيه بشأن التفاوض.
وتصاعدت الأوضاع في فنزويلا، منذ 23 يناير، عندما أعلن جوايدو نفسه رئيسا للبلاد، بعد الاحتجاجات الجماهيرية، واعترفت به الولايات المتحدة ومعظم أعضاء الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية كرئيس شرعي للدولة من جانب، بينما أكدت روسيا وعدد من الدول الأخرى دعمها لمادورو. ووصفت موسكو "الوضع الرئاسي" لخوان جوايدو
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ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

رغم التحذير الأمريكي.. الناقلة الإيرانية «جريس 1» تدخل مياه تركيا

كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، أن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا "جريس 1" دخلت المياه الإقليمية التركية، وأنها ستفرغ حمولتها في ميناء مرسين التركي، وفقا لـ"سبوتنيك"، وذلك بعد أن أوقفت لأكثر من شهر في جبل طارق، حيث أعلنت في 24 أغسطس، أنها غيرت وجهتها نحو تركيا، وقام طاقم الناقلة بتغيير وجهتها المدرجة في نظام التعريف التلقائي الخاص بها إلى ميناء مرسين في تركيا، حسب "أسوشيتد برس"، واحتجزت "أدريان داريا" لأسابيع قبالة جبل طارق بعد أن احتجزتها السلطات هناك للاشتباه في انتهاكها عقوبات الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا.
جوزيبي-كونتي

تكليف جوزيبي كونتي بتشكيل حكومة جديدة في إيطاليا

أعلنت حركة خمس نجوم والحزب الديموقراطي، التوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي جديد يحل محل حكومة الحركة مع حزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني. وأعلن زعيم حركة خمس نجوم "المناهضة للمؤسسات"، لويجي دي مايو، أن الحكومة الجديدة ستكون برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته جوزيبي كونتي، ما سيشكل ضمانة لحركته، منتقدا حليفه الحكومي السابق زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني لتسببه في 8 أغسطس بانهيار الائتلاف الذي استمر بينهما 14 شهرا. ويعتبر جوزيبي كونتي مقربًا من حركة خمسة نجوم، ولكنه يقدم نفسه كمرشح مستقل.
اردوغان-وترامب (3)

أردوغان وترامب يبحثان الأوضاع في سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إنشاء «المنطقة الآمنة» في شمال شرق سوريا، ويجب أن لا تتأخر. وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن الرئيس التركي تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقررا مواصلة التعاون لحماية المدنيين في منطقة إدلب السورية، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية». وعند سؤاله عما إذا كان استخدام طائرات «SU-35» الروسية «SU-57» بين البدائل لشراء «F-35» الأمريكية، قال أردوغان: «ولم لا!».
حريق-الامازون (4)

حرائق الأمازون توقف مباراة كرة قدم بالبرازيل (فيديو)

تسببت حرائق الأمازون في تعطل مباراة كرة قدم في الدرجة الثالثة من الدوري البرازيلي لفترة وجيزة، بسبب الدخان الكثيف الناجم عن الحرائق، بحسب "سكاي نيوز عربية". وغطى الدخان أجواء ملعب "أنطونيو أكينو لوبيز" في مقاطعة ريو برانكو شمال غربي البرازيل، أثناء مباراة أتليتيكو أكرينو ولوفردنس، بينما بدت الحرائق واضحة خلف الملعب، ما تسبب في إيقافها لبعض الوقت. وفي نهاية المطاف استؤنف اللقاء، بعد أن خرج معظم الدخان من أجواء الملعب، وانتهى بفوز أتلتيكو أكرينو بنتيجة 3-2.
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مسيرات-العودة-في-فلسطين (2)

فلسطين تهاجم أمريكا: سياساتها عدوانية

علقت فلسطين، اليوم الثلاثاء، على قرار الخارجية الأمريكية بحذف فلسطين وأي إشارة لها من قائمة الدول بالموقع الإلكتروني الخاص. واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، في بيان، أن الخطوة الأمريكية الجديدة تأتي استمرارا لسياستها العدوانية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، مؤكدًا أن قرار واشنطن لن يغيّر من وجودها وحقيقة كونها دولة تحت الاحتلال. وقال المجلس الوطني: إن "هذا القرار الأمريكي جاء بعد قرار وقف استخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشريع الاستيطان فيها".
بوتين وترامب

روسيا: لن نرفض الحوار مطلقا مع أمريكا

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الأحد، أن موسكو لن ترفض الحوار أبدا مع الولايات المتحدة بشأن معاداة الأسلحة، وأنها كانت دائما منفتحة. وقال شويجو في مقابلة خاصة، على قناة "روسيا 24": "لم نرفض الحوار يوما ونحن من عرضه طوال الفترة السابقة"، مضيفا: "لقد أظهرنا انفتاحنا الكامل من خلال عرض الصاروخ المشكوك بأمره من قبل الأمريكيين لكنهم رفضوا القدوم إلى موسكو والتحقق من الأمر من خلال معاينته ومعرفة مميزاته". وتابع: "إذا كانت هناك نية أو مخطط لزيادة عدد المشاركين بالمعاهدة فلماذا تم إلغاؤها بشكل تام؟ كان من الممكن اتباع طريقة أخرى".
الشرطة الامريكية

إطلاق نار بالقرب من متجر بأمريكا.. وإصابة 18 شخصا

أعلنت الشرطة الأمريكية، إصابة 18 شخصا في إطلاق نار بالقرب من متجر في مدينة "إل باسو" بولاية تكساس، بحسب "سي إن إن عربي". وقالت الشرطة: إنها تصدت لشخص يُطلق الرصاص في مدينة "إل باسو"، وطلبت من الناس تفادي مركز سيلو فيستا التجاري. وأضافت على "تويتر": "الوضع ما زال متطورا"، ولم تتوافر تفاصيل تذكر بعد، ويقع مركز سيلو فيستا التجاري في شرق المدينة. والإثنين الماضي، أطلق شخص مجهول النار في معرض للمواد الغذائية في ولاية كاليفورنيا، فيما قال متحدث باسم الشرطة إن هناك ضحايا قد وقعوا جراء الهجوم، حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية".
أنطونيو-جوتيريش-الأمين-العام-للأمم-المتحدة

الأمم المتحدة تدعو موسكو وواشنطن للحد من التسلح

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن أسفه العميق لإنهاء معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، ودعا الولايات المتحدة وروسيا إلى التوصل لاتفاق حول طريق جديد لمراقبة التسلح بشكل عاجل على المستوى الدولي. وجاء في بيان بثه مركز الأمم المتحدة على موقعه الإلكتروني أن "الأمين العام يعرب عن أسفه العميق لإنهاء العمل بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وقد دعا مرارا الولايات المتحدة وروسيا إلى حل الخلافات من خلال آليات المشاورات المنصوص عليها في المعاهدة، ويأسف لعدم تمكنها من القيام بذلك".
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