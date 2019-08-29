نانسي عجرم تحسم موقفها من الاعتزال: كل شخص حر في قراره

تحرير:التحرير ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص

نانسي عجرم

قالت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، إنها لا تفكر فى الاعتزال، مؤكدة أن الفن بالنسبة لها ليس مجرد مهنة تمارسها، ولكنه يمنحها الحياة، وردًّا على سؤال: «تفكير بعض من زملائها فى الانسحاب فنيا؟»، أجابت في حوار مع مجلة «زهرة الخليج»: «كل شخص حر فى قراره، لكن الإنسان عامة، وليس فقط الفنان يمر بمثل هذه الظروف، فالحياة صعود وهبوط والعكس، وكما فيها تعب وإخفاقات واحباطات، فيها كذلك نجاحات وتحدٍ وإصرار، وأهم شيء هو أن يقدم الإنسان ما يحب، ويكون راضيًا عمَّا وصل إليه ولديه قناعة، فالإنسان، سواء كان مشهورًا أم غير ذلك، ما يؤثر في حياته ونفسيته هي سعادته».

وردا على سؤال: «شاركت في لجان تحكيم برامج الكبار للمواهب الغنائية وفي برامج اكتشاف الصغار، فأين كنت مرتاحة أكثر؟»، قالت نانسي عجرم: «كنت وما زلت أجد نفسي مرتاحة أكثر مع الأطفال، لأن كل شيء له علاقة بالطفل هو أقرب للقلب والروح». وعن غياب كاظم الساهر وتامر حسنى، عن لجنة تحكيم