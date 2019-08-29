جريمة

سر انتحار طالب حقوق بملاءة سرير داخل مصحة بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥٦ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ضاقت به الأرض بما رحبت، لم يعد يقوى على التخلص من حالة الاكتئاب التي أضحى أسيرها، استسلم إلى وساوس الشيطان وقرر كتابة الفصل الأخير من حياته منتحرا، طالب بكلية الحقوق، جامعة المنصورة، أقدم على التخلص من حياته شنقا بملاءة سرير داخل مستشفى نفسي خاص بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، على أثر إصابته بمرض نفسي سبب له نوبة اكتئاب. البداية تعود إلى تلقي اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بوجود حالة انتحار داخل مستشفى خاص.
انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وكشفت التحريات والمعاينة الأولية أن "محمد. ح"، 21 سنة، طالبا بكلية الحقوق، شنق نفسه بملاءة سرير داخل حجرته بالمستشفى، ولم تتهم أسرته أحدا بالتسبب في الوفاة أو تشتبه في وجود شبهة جنائية. بسؤال طاقم التمريض، تبين أن ممرضة اكتشفت الواقعة في أثناء دخولها غرفته لمنحه
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ضبط عامل يدير صفحة لتجارة الأعضاء عبر «فيسبوك»

صفحة عبر "فيسبوك" استغلها عامل زراعي لتكون بوابة دخول عالم تجارة الأعضاء البشرية، لكن رجال المباحث كانوا له بالمرصاد، إذ ألقت الأجهزة الأمنية في كفر الشيخ، القبض على عامل زراعي بمركز الرياض، بعد ورود معلومات للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بأنه يدير صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بقصد الإعلان عن بيع أعضاء بشرية، ليوجه اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي، بسرعة القبض عليه من خلال مأمورية سرية، وعرضه على النيابة العامة للتحقيق معه.
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5 أكتوبر الحكم على 9 متهمين بحرق المجمع العلمي

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، حجز محاكمة 9 متهمين فى أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، والتى عرفت إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، إلى جلسة 5 أكتوبر المقبل، للنطق بالحكم، وصدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحي، وذلك بعد تمام سماع مرافعات دفاع المتهمين.
إطلاق-نار (1)

مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق نار مع شرطة بنها

لقي عنصران إجراميان مصرعهما في تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة بالقليوبية، وضبطت بجوار الجثتين أسلحة وذخائر ودراجة نارية مبلغ بسرقتها، وكان قسم شرطة بنها قد تلقى بلاغا من صاحب مصنع مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ شبرا الخيمة بأنه حال وجوده بمنطقة أسفل كوبرى الطريق الإقليمى بدائرة المركز، بصحبة زوج ابنته، فوجئ بشخصين يستقلان دراجة نارية حاولا سرقة دراجة خاصته مستغلين انشغالهما في صيد الأسماك ولدى محاولتهما الإمساك بهما أطلق أحدهما عيارا من فرد خرطوش كان بحوزته فأصاب زوج ابنته وأودى بحياته وفرا هاربين.
القضاء-على-خلية إرهابية-في-الظهير الصحراوي

«شُهدي ومجموعات التسكين».. اعترافات خلية «حسم الإسكندرية»

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، محاكمة 11 متهمًا من بينهم قيادات بجماعة الإخوان الهاربين في تركيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية، وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة، ومن المقرر أن تستكمل المحكمة فض أحراز القضية، «التحرير» تعرض جانبا من اعترافات الخلية الإرهابية والاتهامات الموجهة إليهم من نيابة أمن الدولة العليا.
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الانتحار شنقا - أرشيفية

انتحار شاب لمروره بأزمة عاطفية في الدقهلية

أنهى شاب في العقد الثاني من العمر حياته شنقا بحبل في سقف غرفته، من قرية العصافرة التابعة لمركز المطرية بمحافظة الدقهلية، بسبب مروره بحالة نفسية سيئة بعد أن دخل في أزمة مالية ولم يتمكن من ايجاد عمل حتى فشلت علاقته العاطفية. تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بورود اشارة من مأمور مركز شرطة المطرية عن وصول "كريم. س. س 31 عامًا"، إلى مستشفى المطرية المركزي جثة هامدة لانتحاره.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

لعب العيال.. إصابة تاجر بطعنات ساطور في مشاجرة

أصيب صاحب محل أدوات كهربائية، اليوم الأربعاء، بجروح في الرأس والكتف بآلة حادة (ساطور) في مشاجرة، بمدينة نبروه، على يد 5 أشخاص، إذ نشبت مشادة بينه وبين أحدهم والذي تعدى على نجله بالضرب أثناء لعبه في الشارع، فاستقل المتهمون توك توك للتربص له أثناء عودته إلى منزله وانهالوا عليه ضربا، أسفرت عن إصابته بشرخ في الجمجمة وتجمع دموي بالمخ وجرح بالكتف واليد. تلقت مديرية الأمن إخطارًا من مأمور مركز شرطة نبروه بالواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحدهم وجار ملاحقة الآخرين.
انتحار

ممرضة تحاول الانتحار هربا من الديون في الدقهلية

أقدمت ممرضة في العقد الثالث من العمر مقيمة بمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية، على الانتحار وإنهاء حياتها بابتلاع قرص كيماوي سام يستخدم في حفظ الغلال؛ وذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب تراكم الديون ومرورها بأزمات مالية. تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة بني عبيد عن وصول "سعدية. س. ر - 33 عاما - ممرضة"، إلى مستشفى دكرنس في حالة إعياء شديدة وقئ مستمر ادعاء تسمم.
جثة-طفل-مقتول-قتل

خنقها بـ«شال».. أب يقتل طفلته في الشرقية

لفظت طفلة، بالكاد أتمت ربيعها الخامس عشر، أنفاسها الأخيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة؛ إثر قيام والدها بقتلها خنقًا، بعدما دخل في نوبة غضب وتعدى عليها بالضرب وخنقها بواسطة «شال» ولم يتركها إلا جثةً هامدةً داخل منزله بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي، بمدينة الزقازيق، وضُبط الأب المتهم وجار استجوابه من قِبل نيابة الإبراهيمية العامة، التي أُخطرت لمباشرة التحقيق.
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