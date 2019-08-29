كلمة السر «سرنجة».. لغز العثور على جثة شاب متحللة

تحرير:محمود عبدالصبور ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ م

صورة أرشيفية

رائحة كريهة قادت رجال المباحث إلى جثة مجهولة الهوية لأحد الأشخاص في ظروف غامضة، إذ عثر أهالي منطقة الميزانة التابعة لقسم شرطة كفر الدوار في محافظة البحيرة، اليوم الخميس، على جثة شاب في حالة تحلل ملقاة بين عقارين خلف المحكمة، وبجوار الجثة سرنجات بها آثار مواد مخدرة ليبلغ الأهالي على الفور شرطة النجدة التي أخطرت بدورها اللواء مجدى القمري مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، ليوجه بانتقال قوة من المباحث إلى محل البلاغ برئاسة اللواء محمد شرباش مدير إدارة البحث الجنائي.

وانتقل الرائد أحمد حمدى رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار، إلى محل الواقعة، وكشفت معاينة النقيب بدر الطنيخى معاون المباحث، عن أن الجثة لشاب في حالة تحلل، وعثر بجواره على "سرنجات" بها آثار مواد مخدرة في الوقت الذي كشفت معاينة فريق النيابة العامة عن أن الوفاة تعود إلى 10 أيام. استدعى رجال الشرطة سيارة إسعاف