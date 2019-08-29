«الوطن» شريك إعلامي لمنتدى إعلام مصر في نسخته الثانية

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ م

منتدى إعلام مصر

ينظم النادي الإعلامي النسخة الثانية من "منتدى إعلام مصر"، تحت عنوان: "الصحافة الجيدة: المحتوى، الممارسات، نماذج الأعمال"، يومي 20 و21 أكتوبر المقبل، وتعقد فعاليات المنتدى بالقاهرة، بحضور 1000 صحفي وإعلامي، وعدد من المؤسسات الإعلامية، من بينها الوطن كشريك إعلامي، وتركز نسخة هذا العام على التغيرات والتطورات التي طرأت على صناعة الصحافة والإعلام بشكل عام، في ظل سيطرة الإنترنت على منصات الوصول للجمهور والنماذج الربحية، وسبل تطوير حضور المؤسسات الإعلامية على المنصات الإلكترونية.

وذلك بالإضافة إلى طرق إنتاج محتوى مهني يتحرى الدقة، ويعبر عن الجمهور، ويحقق الأرباح، ويصنع الاستدامة.وأطلق النادي الإعلامي النسخة الأولى في أكتوبر 2018، تحت عنوان "عصر ما بعد المعلومات"، بحضور أكثر من 600 صحفي وإعلامي، وجاءت بالشراكة مع عدد من وسائل الإعلام المصرية والدولية الكبرى، ومن أبرزها بي بي