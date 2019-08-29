سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

«الوطن» شريك إعلامي لمنتدى إعلام مصر في نسخته الثانية

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ م
منتدى إعلام مصر
منتدى إعلام مصر
ينظم النادي الإعلامي النسخة الثانية من "منتدى إعلام مصر"، تحت عنوان: "الصحافة الجيدة: المحتوى، الممارسات، نماذج الأعمال"، يومي 20 و21 أكتوبر المقبل، وتعقد فعاليات المنتدى بالقاهرة، بحضور 1000 صحفي وإعلامي، وعدد من المؤسسات الإعلامية، من بينها الوطن كشريك إعلامي، وتركز نسخة هذا العام على التغيرات والتطورات التي طرأت على صناعة الصحافة والإعلام بشكل عام، في ظل سيطرة الإنترنت على منصات الوصول للجمهور والنماذج الربحية، وسبل تطوير حضور المؤسسات الإعلامية على المنصات الإلكترونية.
وذلك بالإضافة إلى طرق إنتاج محتوى مهني يتحرى الدقة، ويعبر عن الجمهور، ويحقق الأرباح، ويصنع الاستدامة.وأطلق النادي الإعلامي النسخة الأولى في أكتوبر 2018، تحت عنوان "عصر ما بعد المعلومات"، بحضور أكثر من 600 صحفي وإعلامي، وجاءت بالشراكة مع عدد من وسائل الإعلام المصرية والدولية الكبرى، ومن أبرزها بي بي
اقرأ المزيد
غلق-الطريق-الدائري

إغلاق طريق «السويس - القاهرة» لمدة 3 أشهر

بدأت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، باتخاذ كافة الإجراءات وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بطريق "السويس الصحراوي"، والذي سيشهد أعمال تطوير وتوسعة في المنطقة من الكيلو 29 وحتى الكيلو 54 من جهة القاهرة, وستبدأ الجهات المنفذة بوضع العلامات الإرشادية وتوفير الإضاءة الكافية وكافة التجهيزات اللازمة بمنطقة الأعمال خلال فترة التنفيذ لتسيير الحركة المرورية ومنعاً من حدوث أي تكدسات. ونسقت الإدارة مع الأجهزة المعنية على البدء في تنفيذ الأعمال اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا، غدا الجمعة، ولمدة 3 أشهر قابلة للتجديد.
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-والرئيس-الأوغندي-يوري-موسيفيني (2)

السيسي: العلاقات التاريخية بين مصر وأوغندا متينة

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالدور الحيوي الذي يقوم به الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، كأحد القيادات الحكيمة في إفريقيا، وجهوده لتعزيز الأمن والاستقرار بالقارة، مؤكدا متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين والبلدين الصديقين، وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة، جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها السيسي، اليوم الخميس، مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وذلك على هامش انعقاد القمة السابعة للتيكاد بمدينة يوكوهاما اليابانية.
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-والرئيس-الأوغندي-يوري-موسيفيني (1)

السيسي ورئيس أوغندا يتفقان على دعم تنمية دول حوض النيل

صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى اليوم الخميس، الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وذلك على هامش انعقاد القمة السابعة للتيكاد بمدينة يوكوهاما اليابانية، قائلا إنه تم التوافق خلال اللقاء على دعم المسار التنموي لدول حوض النيل وجهود تعزيز العلاقات فيما بينها في جميع المجالات التنموية، على نحو يحقق المصالح المشتركة لهم ويتجنب الإضرار بأي طرف.
السيسي-اليوم-مع-السيد-أنطونيو-جوتيريش، (2)

السيسي: نتطلع لمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى تطلع مصر لمواصلة التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة، لتعزيز دورها الأساسي في معالجة الملفات ذات الأولوية للدول النامية، وكذا تمويل تطبيق أجندة التنمية المستدامة 2030، جاء ذلك خلال المباحثات التى أجراها السيسي، اليوم الخميس، مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، على هامش القمة السابعة للتيكاد المنعقدة بمدينة يوكوهاما اليابانية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن سكرتير عام الأمم المتحدة أشاد بمكانة مصر المتميزة في منظومة العمل الدولي.
اقرأ المزيد من الأخبار
انطلاق برنامج جعفر توك 2

لمناقشة قضايا الاختلاف.. إطلاق برنامج «جعفر توك»

فى احتفالية كبرى، حضرها جمع من الإعلاميين والفنانين والشخصيات المؤثرة فى المنطقة العربية، وبضغطة زر واحدة من بيتر ليمبورج، مدير عام مؤسسة دويتشه فيله، أعلن جعفر عبد الكريم، الجمعة، انطلاق برنامج «جعفر توك». ويهدف البرنامج الذى يحمل شعار «الاختلاف بداية الحوار» للوصول إلى شريحة أوسع من جمهور المنطقة العربية، وتناول مواضيع الاختلاف والتنوع فضلا عن تناول عدد من القضايا المسكوت عنها فى المنطقة العربية. «الاختلاف بداية الحوار» لم يكن مجرد شعارا للبرنامج فقط، وإنما ظهر فى الفقرات الفنية التى تضمنها الحفل الذى أقيم فى بيروت، والتى ركزت على الاختلاف.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org