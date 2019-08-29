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احتجاز مشتبه بتخطيطه لأعمال إرهابية في روسيا

تحرير:وكالات ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م
الأمن الروسي
الأمن الروسي
أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، اليوم الخميس، احتجاز مشتبه بتخطيطه لأعمال إرهابية تستهدف المؤسسات الحكومية في جمهورية قبردين بلقار في شمال القوقاز. وقال الأمن الفيدرالي في بيان: "أثناء عمليات تمشيط غابات في منطقة أروان شمال شرقي عاصمة الجمهورية نالتشيك، تم اكتشاف مخبأ سري يحوي نبوتين ناسفتين بدائيتي الصنع وشديدتي الانفجار"، بحسب روسيا اليوم. وأضاف البيان أنه الأمن الفيدرالي تمكن بالتعاون مع الشرطة المحلية من القبض على أحد السكان المحليين الذي سبق أن خضع للمحاكمة بتهمة الإرهاب والذي ثبت تورطه في صنع العبوتين وتجهيز المخبأ.
وأشار إلى أن المحتجز اعترف بتخطيطه لتنفيذ إعمال إرهابية وتخريبية تستهدف منشآت لهيئات إنفاذ القانون والمؤسسات الإدارية. ولم يذكر البيان ما إذا كان المحتجز على صلة بمنظمة إرهابية أو كان يعمل بمفرده. كان مدير جهاز الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، أعلن منتصف ديسمبر الماضي 2018، أن الأمن الروسي كشف خلال
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