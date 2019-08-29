السيسي: العلاقات التاريخية بين مصر وأوغندا متينة

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأوغندي

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالدور الحيوي الذي يقوم به الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، كأحد القيادات الحكيمة في إفريقيا، وجهوده لتعزيز الأمن والاستقرار بالقارة، مؤكدا متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين والبلدين الصديقين، وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة، جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها السيسي، اليوم الخميس، مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وذلك على هامش انعقاد القمة السابعة للتيكاد بمدينة يوكوهاما اليابانية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن موسيفيني أكد عمق العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين، وتطلع بلاده للارتقاء بالتعاون الثنائي مع مصر في كافة المجالات، خاصة في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر على الصعيد الإقليمي، مشيرا إلى وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون بين البلدين في