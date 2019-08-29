سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

السيسي: العلاقات التاريخية بين مصر وأوغندا متينة

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأوغندي
الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأوغندي
أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالدور الحيوي الذي يقوم به الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، كأحد القيادات الحكيمة في إفريقيا، وجهوده لتعزيز الأمن والاستقرار بالقارة، مؤكدا متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين والبلدين الصديقين، وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة، جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها السيسي، اليوم الخميس، مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وذلك على هامش انعقاد القمة السابعة للتيكاد بمدينة يوكوهاما اليابانية.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن موسيفيني أكد عمق العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين، وتطلع بلاده للارتقاء بالتعاون الثنائي مع مصر في كافة المجالات، خاصة في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر على الصعيد الإقليمي، مشيرا إلى وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون بين البلدين في
اقرأ المزيد
غلق-الطريق-الدائري

إغلاق طريق «السويس - القاهرة» لمدة 3 أشهر

بدأت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، باتخاذ كافة الإجراءات وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بطريق "السويس الصحراوي"، والذي سيشهد أعمال تطوير وتوسعة في المنطقة من الكيلو 29 وحتى الكيلو 54 من جهة القاهرة, وستبدأ الجهات المنفذة بوضع العلامات الإرشادية وتوفير الإضاءة الكافية وكافة التجهيزات اللازمة بمنطقة الأعمال خلال فترة التنفيذ لتسيير الحركة المرورية ومنعاً من حدوث أي تكدسات. ونسقت الإدارة مع الأجهزة المعنية على البدء في تنفيذ الأعمال اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا، غدا الجمعة، ولمدة 3 أشهر قابلة للتجديد.
منتدى-إعلام-مصر

«الوطن» شريك إعلامي لمنتدى إعلام مصر في نسخته الثانية

ينظم النادي الإعلامي النسخة الثانية من "منتدى إعلام مصر"، تحت عنوان: "الصحافة الجيدة: المحتوى، الممارسات، نماذج الأعمال"، يومي 20 و21 أكتوبر المقبل، وتعقد فعاليات المنتدى بالقاهرة، بحضور 1000 صحفي وإعلامي، وعدد من المؤسسات الإعلامية، من بينها الوطن كشريك إعلامي، وتركز نسخة هذا العام على التغيرات والتطورات التي طرأت على صناعة الصحافة والإعلام بشكل عام، في ظل سيطرة الإنترنت على منصات الوصول للجمهور والنماذج الربحية، وسبل تطوير حضور المؤسسات الإعلامية على المنصات الإلكترونية.
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-والرئيس-الأوغندي-يوري-موسيفيني (1)

السيسي ورئيس أوغندا يتفقان على دعم تنمية دول حوض النيل

صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى اليوم الخميس، الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وذلك على هامش انعقاد القمة السابعة للتيكاد بمدينة يوكوهاما اليابانية، قائلا إنه تم التوافق خلال اللقاء على دعم المسار التنموي لدول حوض النيل وجهود تعزيز العلاقات فيما بينها في جميع المجالات التنموية، على نحو يحقق المصالح المشتركة لهم ويتجنب الإضرار بأي طرف.
السيسي-اليوم-مع-السيد-أنطونيو-جوتيريش، (2)

السيسي: نتطلع لمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى تطلع مصر لمواصلة التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة، لتعزيز دورها الأساسي في معالجة الملفات ذات الأولوية للدول النامية، وكذا تمويل تطبيق أجندة التنمية المستدامة 2030، جاء ذلك خلال المباحثات التى أجراها السيسي، اليوم الخميس، مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، على هامش القمة السابعة للتيكاد المنعقدة بمدينة يوكوهاما اليابانية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن سكرتير عام الأمم المتحدة أشاد بمكانة مصر المتميزة في منظومة العمل الدولي.
اقرأ المزيد من الأخبار
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-والرئيس-الأوغندي-يوري-موسيفيني (1)

السيسي ورئيس أوغندا يتفقان على دعم تنمية دول حوض النيل

صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى اليوم الخميس، الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وذلك على هامش انعقاد القمة السابعة للتيكاد بمدينة يوكوهاما اليابانية، قائلا إنه تم التوافق خلال اللقاء على دعم المسار التنموي لدول حوض النيل وجهود تعزيز العلاقات فيما بينها في جميع المجالات التنموية، على نحو يحقق المصالح المشتركة لهم ويتجنب الإضرار بأي طرف.
السيسي-اليوم-مع-السيد-أنطونيو-جوتيريش، (2)

السيسي: نتطلع لمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى تطلع مصر لمواصلة التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة، لتعزيز دورها الأساسي في معالجة الملفات ذات الأولوية للدول النامية، وكذا تمويل تطبيق أجندة التنمية المستدامة 2030، جاء ذلك خلال المباحثات التى أجراها السيسي، اليوم الخميس، مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، على هامش القمة السابعة للتيكاد المنعقدة بمدينة يوكوهاما اليابانية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن سكرتير عام الأمم المتحدة أشاد بمكانة مصر المتميزة في منظومة العمل الدولي.
السيسي-اليوم-مع-السيد-أنطونيو-جوتيريش، (1)

السيسى يلتقي سكرتير عام الأمم المتحدة

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى اليوم الخميس، مع أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على هامش انعقاد القمة السابعة للتيكاد بمدينة يوكوهاما اليابانية. من ناحية أخرى، التقى السيسي، صباح اليوم، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، هيروشيجي سيكو، في يوكوهاما. وقال متحدث الرئاسة، إن الوزير الياباني رحب بالرئيس، مؤكدا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بهدف تقديم التكنولوجيا المتقدمة لمصر في شتى المجالات.
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوكالة اليابانية

السيسي لرئيس «جايكا»: نتطلع للتعاون في مزيد من المشروعات

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعا، في مدينة يوكوهاما اليابانية، شينيتشي كيتاوكا رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا)، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن سعادته بزيارة اليابان، مؤكدا المكانة والتقدير اللذين تحظى بهما الجايكا لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي لإسهاماتها التنموية العديدة والمتنوعة. من جانبه، استعرض رئيس الجايكا نشاط الوكالة اليابانية في مصر من مختلف المشروعات الجاري تنفيذها، والذي يأتي تعزيزاً للعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org