ترزي برتبة نصاب.. عجوز ينتحل صفة مستشارين وقضاة بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م

صورة أرشيفية

ألقى رجال مباحث مركز شرطة منيا القمح، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد محمد فؤاد، اليوم الخميس، القبض على ترزي، في بداية العقد السابع من العمر؛ على خلفية اتهامه بانتحال صفة مستشارين وقضاة واستخدامه كارنيهات ومحررات مزورة منسوب صدورها لمناصب رفيعة المستوى، للنصب على المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية، وجرى التحفظ عليه، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات سرية مفادها قيام المدعو «محمد ع. ش..» 60 عامًا، ترزي، مُقيم بقرية «الصنافين» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بالنصب على عدد من المواطنين والحصول