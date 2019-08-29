جريمة

ترزي برتبة نصاب.. عجوز ينتحل صفة مستشارين وقضاة بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ألقى رجال مباحث مركز شرطة منيا القمح، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد محمد فؤاد، اليوم الخميس، القبض على ترزي، في بداية العقد السابع من العمر؛ على خلفية اتهامه بانتحال صفة مستشارين وقضاة واستخدامه كارنيهات ومحررات مزورة منسوب صدورها لمناصب رفيعة المستوى، للنصب على المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية، وجرى التحفظ عليه، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات سرية مفادها قيام المدعو «محمد ع. ش..» 60 عامًا، ترزي، مُقيم بقرية «الصنافين» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بالنصب على عدد من المواطنين والحصول
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جثه -علي-الطريق (2)

كلمة السر «سرنجة».. لغز العثور على جثة شاب متحللة

رائحة كريهة قادت رجال المباحث إلى جثة مجهولة الهوية لأحد الأشخاص في ظروف غامضة، إذ عثر أهالي منطقة الميزانة التابعة لقسم شرطة كفر الدوار في محافظة البحيرة، اليوم الخميس، على جثة شاب في حالة تحلل ملقاة بين عقارين خلف المحكمة، وبجوار الجثة سرنجات بها آثار مواد مخدرة ليبلغ الأهالي على الفور شرطة النجدة التي أخطرت بدورها اللواء مجدى القمري مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، ليوجه بانتقال قوة من المباحث إلى محل البلاغ برئاسة اللواء محمد شرباش مدير إدارة البحث الجنائي.
طلاق

زوجة فى دعوى خلع: «أهله حسودين وباخاف منهم»

شاب فى مقتبل العمر، لم يكن يمتلك شيئا سوى ثمن شبكة بسيطة حين قرر أن يخطب ويؤسس أسرة، اختار فتاة من أقارب صديق له بعد أن شاهدها مرة واحدة فى زيارة أسرة صديقه، وقرر أن تكون هى الزوجة التى يكافح من أجل تأسيس بيت معها، ومنذ اللحظة الأولى لتقدمه لخطبتها أخبر والدها أنه معتمد على نفسه ولا أحد من والديه يساعده، وأنه سيدخر ثمن الأثاث فى عامين، ويستأجر شقة قبل العرس بأشهر قليلة توفيرًا لنفقات الإيجار، لكن بعد شقاء لإتمام الزيجة، أفسدتها معاملات أهل الزوج، وقادت العروسين إلى محكمة الأسرة بإمبابة.
جثه

العثور على سائق مقتولًا داخل مسكنه بالشرقية

يكثف ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية، جهودهم لكشف غموض العثور على سائق مقتولًا داخل منزله بعزبة "الشيخ سعد" متأثرا بإصابته بجرح غائر في الرأس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وذلك وفق المعاينة الأولية التي أجراها الرائد إسلام عواد تحت إشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الجنوب، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وتحت إشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
اشارة-مرور (2)

مرور الجيزة تضبط 4464 مخالفة خلال 24 ساعة

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4 آلاف و4464 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1935 مخالفة انتظار خاطئ، و634 مخالفة متنوعة.
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طعن-بالسكين

سحل «كلب» وقطع جسده بالسكين.. ضبط جزار في الشرقية

ألقى رجال مباحث مركز شرطة الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، القبض على جزار؛ على خلفية اتهامه بسحل كلب وتعذيبه وتقطيع جسده بواسطة سلاح أبيض «سكين» في الطريق العام أمام المارة بمنطقة «العصلوجي» التابعة لدائرة المركز، قبل أن يقوم بجره بواسطة دراجة بخارية «موتوسيكل»، فيما جرى التحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
نصاب-ينتحل-صفة-مستشار (1)

بأوراق مضروبة.. نصاب السويس انتحل صفة مستشار (صور)

نجح ضباط مباحث إدارة المرور بالسويس، صباح اليوم الجمعة، في ضبط سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية مزورة، يحمل قائدها رخص مزيفة وادعى انتمائه للهيئة القضائية. وكانت إدارة المرور قد شنت حملات لضبط المخالفين بشوارع السويس بقيادة العميد محمد عبد الله قائد المرور، وخلال الحملة اشتبه ضباط مباحث المرور فى سيارة «BMW» تحمل لوحة معدنية تنتمي للهيئة القضائية. بفحص اللوحة المعدنية تبين، أن أرقامها مزورة وأن جميع الأوراق التي يحملها قائد سيارة مزورة، وعلى الفور قام المقدم محمد ماهر ورئيس مباحث المرور بضبط المتهم وترحيله إلى قسم شرطة السويس.
محكمة-ارشفية

السجن 7 سنوات لـ11 شخصا انتحلوا صفة ضباط أموال عامة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جابر خليل، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين بهجت عبد اللطيف بهجت، وطارق محمود، وعبد المعطي هاشم روحي، وأمانة سر عمرو زكي، بالسجن 7 سنوات لـ11 متهما خطفوا المجني عليه "م. د. م" تاجر سيارات واستولوا منه على ثمانمئة ألف جنيه. تعود الواقعة في القضية رقم 24149 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة العامرية أول، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد ورود بلاغ من المجني عليه بقيام أشخاص بخطفه داخل سيارة، والاستيلاء منه على مبلغ ثمانمئة ألف جنيه بدائرة القسم.
تعذيب

تسول وعذاب.. إيداع نبيلة وأشقائها الثلاثة بدار رعاية

أصدرت نيابة فاقوس العامة، برئاسة المستشار عمرو الباز، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الخميس، قرارا بإيداع الطفلة «نبيلة» بنت الثلاثة عشر ربيعًا، بدار رعاية الأطفال بمدينة بلبيس، وإيداع أشقائها الثلاثة في دار رعاية البنين بمدينة الزقازيق، بعد قيام والد الطفلة وشقيقته ونجل شقيقته بالاشتراك في تعذيب الطفلة، وذلك بالتعدي عليها وكسر قدمها لأكثر من مرة لإجبارها على التسول والإنفاق عليه، لأن الأب عاطل عن العمل وكان يتقاضى منها مئة جنيه «يومية» عن تسولها ببندر المدينة، وكادت الإصابة تتسبب في بتر قدمها.
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