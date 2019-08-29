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الغضبان يطمئن على الحالة الصحية لمعلمة بورسعيد (صور)

تحرير:شيماء رشاد ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
الغضبان يطمئن على الحالة الصحية لمعلمة بورسعيد
الغضبان يطمئن على الحالة الصحية لمعلمة بورسعيد
زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، المعلمة "سها علي يوسف" أثناء تلقيها العلاج بمستشفى آل سليمان التخصصي، للاطمئنان على حالتها الصحية. ووجه بتوفير كافة الخدمات الصحية على أعلى مستوى للمعلمة، مؤكدا متابعته بنفسه لحالتها الصحية بصفة يومية حتى تسترد كامل صحتها. وكانت قد انتشرت شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي حول اتهام المعلمة "سها" لضابط شرطة بالاعتداء عليها أثناء قيامها بأعمال الملاحظة للثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية، إلا أن المحضر رقم 26 أحوال بقسم شرطة كشف عن عدم اتهام المعلمة للضابط أو أي أحد بالاعتداء عليها.
وجاء نص أقوالها المحضر: "حوالي الساعة 8 صباحا والطالبات داخلين الامتحان فوجأت بطالبة تقول لي انتي سرقتي الموبايل بتاعي يوم الخميس، وفوجئت بوالدتها ومعها ضابط داخل اللجنة، وقال لي إنني سرقت الموبايل وأنا هعمل إليك محضر سرقة، فأنا وقعت على الأرض". وتضمن المحضر سؤالها: «هل اعتدى عليكي أحد من الموجودين
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وزير-الخارجية-سامح-شكري-ونظيره-الياباني (3)

وزير الخارجية ونظيره الياباني يبحثان تعزيز العلاقات

بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس بمدينة يوكوهاما اليابانية، مع نظيره الياباني تارو كونو سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن جانبا من جلسة المباحثات بين الوزيرين ركز على التنسيق المشترك حول أعمال القمة الجارية لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "التيكاد"، والتي انطلقت أعمالها بمدينة "يوكوهاما" اليابانية، أمس الأربعاء.
حراق-غابات-الامازون (3)

هل تؤثر حرائق الأمازون على مصر؟.. الأرصاد تُجيب

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، إن الحرائق التي تشهدها غابات دولة البرازيل والمعروفة بـ«حرائق الأمازون»، لن تؤثر على مصر بشكل مباشر، ولكنها تؤثر على مناخ العالم أجمع على المدى الطويل، مضيفا في تصريحاته لـ«التحرير»، أن الحرائق أنتجت كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكروبون وهو أحد أسباب الاحتباس الحراري، وبالتالي يساعد هذا الاحتباس على زيادة التلوثات في الجو، مما يؤثر على التغيرات المناخية خلال السنوات القليلة القادمة.
19011 (2)

غموض يمنحها القوة.. رحلة البحث عن مالك صيدليات 19011

الأصل فى القانون الذي ينظم عمل الصيدليات أن من حق كل صيدلي أن يمتلك صيدليتين، ولا يسمح له حتى بالدخول في شراكة مع أي صيدليات أخرى، لكن ظاهرة، السلاسل بدأت فى العام 1975، بعدما قام أحمد العزبي صاحب صيدليات العزبي المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، بالاستحواذ على عدد من الصيدليات، داخل وخارج القاهرة. واستمر العزبي في عملية "التحايل على القانون" بشراء أسماء بعض الصيادلة، أو منحهم جزءا من الربح، أو الاتفاق على مبلغ مالي ثابت بشكل شهري، هو ما ممكنه من امتلاك 90 فرعا لصيدليات تحمل اسم "العزبي" فى العام 2015، وهو ما فتح الباب أمام العديد لتأسيس سلاسل أخرى.
مجلس-النواب

نواب يحملون الحكومة مسؤولية غرق ياسين «طفل البلاعة»

لا تزال أصداء وفاة الطفل ياسين عماد، 4 سنوات، غرقا بإحدى بالوعات الصرف الصحي أمام نادي الطالبية الرياضي، يوم الأحد الماضي، تملأ أرجاء مجلس النواب، على الرغم من الإجازة البرلمانية والتي تستمر حتى مطلع أكتوبر المقبل، إذ تقدم عدد من النواب بعشرات من طلبات الإحاطة حول الواقعة، إذ تقدم إيهاب منصور النائب عن دائرة العمرانية بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول الأزمة، مؤكدا أنها نتيجة للإهمال، وتقاعس المسئولين عن أداء عملهم والاكتفاء بالجلوس في المكاتب المكيفة.
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عادل-الغضبان

انضمام أحدث وحدة صحية لمنظومة التأمين ببورسعيد

أجرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، جولة ميدانية تفقد خلالها أحدث وحدة صحية جار إنهاء العمل بها في الفترة الحالية بالحي الإماراتي، معلنا عن انضمام الوحدة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، إذ يتم استكمال الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بالوحدة والتي سيتم افتتاحها قريبا، مؤكدا أنها تمثل نموذجا إيجابيا لشركة "إيني" بالمحافظة في رفع كفاءة الخدمات ومشروعات التنمية لصالح المواطنين، إذ إن الشركة تكفلت ببناء الوحدة على أحدث النظم العالمية.
فيسبوك

«فيسبوك» توظف المئات لسماع محادثات المستخدمين الصوتية

اعترفت شركة "فيسبوك"، في بيان رسمي، بأنها قامت بتوظيف مئات المتعاقدين، للاستماع إلى المقاطع الصوتية التي يتبادلها المستخدمون عبر تطبيق "ماسنجر" التابع لـ"فيسبوك". وأوضح بيان الشركة التي تمتلك أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في العالم، والذي أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء: "تماما مثل أبل وجوجل، أوقفنا المراجعة البشرية للصوت قبل أكثر من أسبوع".
مزرعة-بط

تفاصيل جديدة في «تربية البط» أعلى مكتب بريد بنها

كشف مصدر بمنطقة بريد القليوبية -رفض ذكر اسمه- أن الشخص الذى ظهر فى مقطع فيديو "تربية البط" أعلى سطح مبنى مكتب بريد بنها يدعى "ر. خ" وهو نائب مدير المنطقة، مشيرا إلى أنه مغترب من محافظة أخرى ومقيم بالاستراحة الموجودة بالدور الثاني من المبنى، والخاصة بمنطقة بريد القليوبية. كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تداولوا مقطع فيديو وصورا لبعض الطيور المنزلية "البط" يتم تربيتها أعلى سطح مكتب بريد بنها بمنطقة المنشية ويظهر فى الفيديو شخص يقوم بإعداد الطعام للطيور.
افتتاح 5 مراكز تموينية-متطورة-في-بورسعيد (1)

بورسعيد محافظة رقمية.. 170 خدمة إلكترونية بنهاية 2019

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يرافقه المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، 5 مراكز تموينية متطورة ببورسعيد، تضمنت: المجمع التموينى بمنطقة الـ5000 بحى الزهور، ومركز الخدمات التموينية لذوى الاحتياجات الخاصة بحى المناخ، ومركز الخدمات التموينية لحى الضواحى والجنوب بمنطقة المروة، ومركز لخدمة حى العرب، والشرق لكبار السن. وأكد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد، أنه تم تجهيز المراكز بأحدث أجهزة الحاسب الآلى ونداء العميل وصالة لاستقبال المواطنين ومزودة بكاميرات.
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