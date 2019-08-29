الغضبان يطمئن على الحالة الصحية لمعلمة بورسعيد (صور)

تحرير:شيماء رشاد ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

الغضبان يطمئن على الحالة الصحية لمعلمة بورسعيد

زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، المعلمة "سها علي يوسف" أثناء تلقيها العلاج بمستشفى آل سليمان التخصصي، للاطمئنان على حالتها الصحية. ووجه بتوفير كافة الخدمات الصحية على أعلى مستوى للمعلمة، مؤكدا متابعته بنفسه لحالتها الصحية بصفة يومية حتى تسترد كامل صحتها. وكانت قد انتشرت شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي حول اتهام المعلمة "سها" لضابط شرطة بالاعتداء عليها أثناء قيامها بأعمال الملاحظة للثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية، إلا أن المحضر رقم 26 أحوال بقسم شرطة كشف عن عدم اتهام المعلمة للضابط أو أي أحد بالاعتداء عليها.

وجاء نص أقوالها المحضر: "حوالي الساعة 8 صباحا والطالبات داخلين الامتحان فوجأت بطالبة تقول لي انتي سرقتي الموبايل بتاعي يوم الخميس، وفوجئت بوالدتها ومعها ضابط داخل اللجنة، وقال لي إنني سرقت الموبايل وأنا هعمل إليك محضر سرقة، فأنا وقعت على الأرض". وتضمن المحضر سؤالها: «هل اعتدى عليكي أحد من الموجودين