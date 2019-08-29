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إغلاق طريق «السويس - القاهرة» لمدة 3 أشهر

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م
غلق طريق - صورة أرشيفية
غلق طريق - صورة أرشيفية
بدأت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، باتخاذ كافة الإجراءات وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بطريق "السويس الصحراوي"، والذي سيشهد أعمال تطوير وتوسعة في المنطقة من الكيلو 29 وحتى الكيلو 54 من جهة القاهرة, وستبدأ الجهات المنفذة بوضع العلامات الإرشادية وتوفير الإضاءة الكافية وكافة التجهيزات اللازمة بمنطقة الأعمال خلال فترة التنفيذ لتسيير الحركة المرورية ومنعاً من حدوث أي تكدسات. ونسقت الإدارة مع الأجهزة المعنية على البدء في تنفيذ الأعمال اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا، غدا الجمعة، ولمدة 3 أشهر قابلة للتجديد.
وهذا الأمر يستلزم غلق الطريق القادم من السويس اتجاه القاهرة من أسفل الطريق الدائري الإقليمي، وتحويل الحركة المرورية للاتجاه الآخر مع تسيير الحركة المرورية للاتجاهين في الاتجاه القادم من القاهرة اتجاه السويس، من خلال وضع فاصل حركة بطول التحويلة المرورية (بواقع 2.5 حارة مرورية لكل اتجاه)، وعقب الانتهاء
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الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-والرئيس-الأوغندي-يوري-موسيفيني (2)

السيسي: العلاقات التاريخية بين مصر وأوغندا متينة

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالدور الحيوي الذي يقوم به الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، كأحد القيادات الحكيمة في إفريقيا، وجهوده لتعزيز الأمن والاستقرار بالقارة، مؤكدا متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين والبلدين الصديقين، وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة، جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها السيسي، اليوم الخميس، مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وذلك على هامش انعقاد القمة السابعة للتيكاد بمدينة يوكوهاما اليابانية.
منتدى-إعلام-مصر

«الوطن» شريك إعلامي لمنتدى إعلام مصر في نسخته الثانية

ينظم النادي الإعلامي النسخة الثانية من "منتدى إعلام مصر"، تحت عنوان: "الصحافة الجيدة: المحتوى، الممارسات، نماذج الأعمال"، يومي 20 و21 أكتوبر المقبل، وتعقد فعاليات المنتدى بالقاهرة، بحضور 1000 صحفي وإعلامي، وعدد من المؤسسات الإعلامية، من بينها الوطن كشريك إعلامي، وتركز نسخة هذا العام على التغيرات والتطورات التي طرأت على صناعة الصحافة والإعلام بشكل عام، في ظل سيطرة الإنترنت على منصات الوصول للجمهور والنماذج الربحية، وسبل تطوير حضور المؤسسات الإعلامية على المنصات الإلكترونية.
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-والرئيس-الأوغندي-يوري-موسيفيني (1)

السيسي ورئيس أوغندا يتفقان على دعم تنمية دول حوض النيل

صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى اليوم الخميس، الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وذلك على هامش انعقاد القمة السابعة للتيكاد بمدينة يوكوهاما اليابانية، قائلا إنه تم التوافق خلال اللقاء على دعم المسار التنموي لدول حوض النيل وجهود تعزيز العلاقات فيما بينها في جميع المجالات التنموية، على نحو يحقق المصالح المشتركة لهم ويتجنب الإضرار بأي طرف.
السيسي-اليوم-مع-السيد-أنطونيو-جوتيريش، (2)

السيسي: نتطلع لمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى تطلع مصر لمواصلة التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة، لتعزيز دورها الأساسي في معالجة الملفات ذات الأولوية للدول النامية، وكذا تمويل تطبيق أجندة التنمية المستدامة 2030، جاء ذلك خلال المباحثات التى أجراها السيسي، اليوم الخميس، مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، على هامش القمة السابعة للتيكاد المنعقدة بمدينة يوكوهاما اليابانية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن سكرتير عام الأمم المتحدة أشاد بمكانة مصر المتميزة في منظومة العمل الدولي.
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طقس-معتدل (1)

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. وشبورة ورياح

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار رطب على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا ولطيف ليلا، وأيضا تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
طقس-حار-مياه

الرطوبة تطاردنا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-معتدل (1)

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-معتدل (2)

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
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