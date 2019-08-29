إغلاق طريق «السويس - القاهرة» لمدة 3 أشهر

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م

غلق طريق - صورة أرشيفية

بدأت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، باتخاذ كافة الإجراءات وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بطريق "السويس الصحراوي"، والذي سيشهد أعمال تطوير وتوسعة في المنطقة من الكيلو 29 وحتى الكيلو 54 من جهة القاهرة, وستبدأ الجهات المنفذة بوضع العلامات الإرشادية وتوفير الإضاءة الكافية وكافة التجهيزات اللازمة بمنطقة الأعمال خلال فترة التنفيذ لتسيير الحركة المرورية ومنعاً من حدوث أي تكدسات. ونسقت الإدارة مع الأجهزة المعنية على البدء في تنفيذ الأعمال اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا، غدا الجمعة، ولمدة 3 أشهر قابلة للتجديد.

وهذا الأمر يستلزم غلق الطريق القادم من السويس اتجاه القاهرة من أسفل الطريق الدائري الإقليمي، وتحويل الحركة المرورية للاتجاه الآخر مع تسيير الحركة المرورية للاتجاهين في الاتجاه القادم من القاهرة اتجاه السويس، من خلال وضع فاصل حركة بطول التحويلة المرورية (بواقع 2.5 حارة مرورية لكل اتجاه)، وعقب الانتهاء