إغلاق طريق «السويس - القاهرة» لمدة 3 أشهر
٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م
غلق طريق - صورة أرشيفية
بدأت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، باتخاذ كافة الإجراءات وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بطريق "السويس الصحراوي"، والذي سيشهد أعمال تطوير وتوسعة في المنطقة من الكيلو 29 وحتى الكيلو 54 من جهة القاهرة, وستبدأ الجهات المنفذة بوضع العلامات الإرشادية وتوفير الإضاءة الكافية وكافة التجهيزات اللازمة بمنطقة الأعمال خلال فترة التنفيذ لتسيير الحركة المرورية ومنعاً من حدوث أي تكدسات. ونسقت الإدارة مع الأجهزة المعنية على البدء في تنفيذ الأعمال اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا، غدا الجمعة، ولمدة 3 أشهر قابلة للتجديد.
وهذا الأمر يستلزم غلق الطريق القادم من السويس اتجاه القاهرة من أسفل الطريق الدائري الإقليمي، وتحويل الحركة المرورية للاتجاه الآخر مع تسيير الحركة المرورية للاتجاهين في الاتجاه القادم من القاهرة اتجاه السويس، من خلال وضع فاصل حركة بطول التحويلة المرورية (بواقع 2.5 حارة مرورية لكل اتجاه)، وعقب الانتهاء
وهذا الأمر يستلزم غلق الطريق القادم من السويس اتجاه القاهرة من أسفل الطريق الدائري الإقليمي، وتحويل الحركة المرورية للاتجاه الآخر مع تسيير الحركة المرورية للاتجاهين في الاتجاه القادم من القاهرة اتجاه السويس، من خلال وضع فاصل حركة بطول التحويلة المرورية (بواقع 2.5 حارة مرورية لكل اتجاه)، وعقب الانتهاء من هذا الاتجاه سيتم البدء في الاتجاه الآخر القادم من القاهرة اتجاه السويس، مع تحويل الحركة المرورية للاتجاه الآخر الذى تم الانتهاء من تنفيذه.
من ناحية أخرى، فإن الإدارة العامة للمرور، مستمرة في شن حملات متنوعة على الطرق الرئيسية والسريعة، تهدف إلى ضبط السرعات وضمان التزام السائقين بالحدود المتاحة لهم، للحد من حوادث الطرق، مستعينة الحملة بأجهزة الرادار.