مواجهة قانونية بين البرلمان البريطاني وجونسون
تحرير:وكالات
٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م
بوريس جونسون
يبدو أن قرار رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، بشأن تعليق عمل البرلمان، أثار غضب أعضاء المجلس، حيث نشبت مواجهة قانونية بين نواب البرلمان ورئيس الوزراء، وكالة "فرانس برس"، أكدت أن أعضاء البرلمان البريطاني، قرروا تحريك دعوى قضائية ضد بوريس جونسون والتعبير عن رفضهم لقرار تعليق البرلمان لمدة 5 أسابيع.
وصرح نواب البرلمان البالغ عددهم أكثر من 70 نائبًا، بأنهم يدرسون اتخاذ إجراءات قانونية طارئة لوقف مطالب جونسون بشأن تعليق عمل البرلمان البريطاني لحين خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وطلب بوريس جونسون من الملكة إليزابيث، تعليق عمل البرلمان من الأسبوع الثاني من سبتمبر المقبل، وحتى 14 أكتوبر، فيما يوصف بأنه فصل جديد من فصول الصراع البريطاني بشأن البريكست.
تأتي الخطوة بعد يوم من موافقة أحزاب المعارضة البريطانية على العمل سوية لمحاولة منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون صفقة،
وطلب بوريس جونسون من الملكة إليزابيث، تعليق عمل البرلمان من الأسبوع الثاني من سبتمبر المقبل، وحتى 14 أكتوبر، فيما يوصف بأنه فصل جديد من فصول الصراع البريطاني بشأن البريكست.
تأتي الخطوة بعد يوم من موافقة أحزاب المعارضة البريطانية على العمل سوية لمحاولة منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون صفقة، بما في ذلك من خلال سن تشريع أو إجراء تصويت بحجب الثقة عن الحكومة.
يُذكر أن البرلمان البريطاني سيعود للعمل مجددا الأسبوع المقبل، ومن المرتقب أن يخوض معركة قانونية مع رئيس الوزراء، الذي تعهد بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر، مع أو دون اتفاق خروج.
كان جونسون أكد، في وقت سابق، ضرورة خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي مع حلول موعد 31 أكتوبر المقبل، وعلى ضرورة حماية مصالح الشعب والشركات البريطانية.