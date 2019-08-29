مواجهة قانونية بين البرلمان البريطاني وجونسون

تحرير:وكالات ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م

بوريس جونسون

يبدو أن قرار رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، بشأن تعليق عمل البرلمان، أثار غضب أعضاء المجلس، حيث نشبت مواجهة قانونية بين نواب البرلمان ورئيس الوزراء، وكالة "فرانس برس"، أكدت أن أعضاء البرلمان البريطاني، قرروا تحريك دعوى قضائية ضد بوريس جونسون والتعبير عن رفضهم لقرار تعليق البرلمان لمدة 5 أسابيع. وصرح نواب البرلمان البالغ عددهم أكثر من 70 نائبًا، بأنهم يدرسون اتخاذ إجراءات قانونية طارئة لوقف مطالب جونسون بشأن تعليق عمل البرلمان البريطاني لحين خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وطلب بوريس جونسون من الملكة إليزابيث، تعليق عمل البرلمان من الأسبوع الثاني من سبتمبر المقبل، وحتى 14 أكتوبر، فيما يوصف بأنه فصل جديد من فصول الصراع البريطاني بشأن البريكست. تأتي الخطوة بعد يوم من موافقة أحزاب المعارضة البريطانية على العمل سوية لمحاولة منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون صفقة،