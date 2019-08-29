البنتاجون يعلق على الانسحاب من أفغانستان

تحرير:وكالات ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م

قوات أمريكية

علَق رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد، اليوم الخميس، على خطوة انسحاب واشنطن من أفغانستان. وقال الجنرال دانفورد: إن "الحديث لا يدور حاليا عن سحب واشنطن قواتها من أفغانستان لأن حكومة كابل لم تعد قادرة على ضمان الأمن في البلاد". وأوضح أنه في المرحلة الراهنة من مفاوضات السلام بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وحركة طالبان "لا يستخدم مصطلح "الانسحاب"، مضيفا: "نعتقد الآن أن الأفغان يحتاجون إلى الدعم للتعامل مع مستوى العنف الحالي".

وتابع الجنرال العسكري: "لا أستخدم كلمة "الانسحاب" حاليا، بل أقول: نعتزم التأكد من ألا تصبح أفغانستان ملاذا للإرهابيين، ونحاول بذل الجهود لإحلال السلام والاستقرار في أفغانستان". وأكد دانفورك أنه أدرك منذ زمن أن هذه المهمة تحتاج إلى مفاوضات سلام، مقرا في الوقت نفسه بوجود مخاوف لدى البنتاجون من إمكانية