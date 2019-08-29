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البنتاجون يعلق على الانسحاب من أفغانستان

تحرير:وكالات ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م
قوات أمريكية
قوات أمريكية
علَق رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد، اليوم الخميس، على خطوة انسحاب واشنطن من أفغانستان. وقال الجنرال دانفورد: إن "الحديث لا يدور حاليا عن سحب واشنطن قواتها من أفغانستان لأن حكومة كابل لم تعد قادرة على ضمان الأمن في البلاد". وأوضح أنه في المرحلة الراهنة من مفاوضات السلام بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وحركة طالبان "لا يستخدم مصطلح "الانسحاب"، مضيفا: "نعتقد الآن أن الأفغان يحتاجون إلى الدعم للتعامل مع مستوى العنف الحالي".
وتابع الجنرال العسكري: "لا أستخدم كلمة "الانسحاب" حاليا، بل أقول: نعتزم التأكد من ألا تصبح أفغانستان ملاذا للإرهابيين، ونحاول بذل الجهود لإحلال السلام والاستقرار في أفغانستان". وأكد دانفورك أنه أدرك منذ زمن أن هذه المهمة تحتاج إلى مفاوضات سلام، مقرا في الوقت نفسه بوجود مخاوف لدى البنتاجون من إمكانية
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الهان-عمر

في دعوى طلاق.. اتهامات جديدة تطارد إلهان عمر

يبدو أن النائبة الديمقراطية إلهان عمر البالغة من العمر 37 عاما، لا تزال محل اهتمام المجتمع الأمريكي المناهض للمسلمين والقضية الفلسطينية، بشكل عام، خصوصا بعد تعرضها إلى سيل من الإهانات على مدار الفترات السابقة، وهو ما دفعها إلى الرد على الانتقادات من خلال أنصارها ومجلس النواب.. ولم يدم الأمر طويلا خصوصا بعد مساعيها لزيارة فلسطين المحتلة، وهو ما قوبل بالرفض من قبل الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أن النائبة إلهان عمر غير مرحب بها لزيارة الأراضي المقدسة لمواقفها السياسية.
كوماندوز-باكستان

تأهب أمني في الهند بعد تسلل كوماندوز باكستاني

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الخميس، رفع درجة التأهب الأمني في أكبر مينائين لها إلى أعلى مستوى على خلفية معلومات عن تسلل عناصر "كوماندوز" مدربين من قبل باكستان للمياه الهندية، ووفقا لبلاغ صدر عن شركة Adani Ports والمنطقة الاقتصادية الخاصة (SEZ) اللتين تديران ميناء موندرا، فإن حرس السواحل أبلغ إدارة الميناء بأن هؤلاء "الكوماندوز" تسللوا على الأرجح إلى خليج كوتش بهدف تأجيج الاضطرابات الطائفية وتنفيذ هجمات إرهابية في ولاية كجرات، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الهند، حسب "رويترز".
جريس 1

الناقلة «جريس 1» تغير مسارها بعيدا عن سواحل تركيا

أعلن موقع "Vessel Finder" المختص في تتبع بيانات السفن المبحرة، اليوم الخميس، أن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا المعروفة باسم "جريس 1"، غيرت وجهتها بعيدا عن السواحل التركية، بعد أن كشفت وسائل إعلام روسية، صباح اليوم، أن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا "جريس 1" دخلت المياه الإقليمية التركية، وأنها ستفرغ حمولتها في ميناء مرسين التركي، وذلك بعد أن أوقفت لأكثر من شهر في جبل طارق، حيث أعلنت في 24 أغسطس، أنها غيرت وجهتها نحو تركيا، وقام طاقم الناقلة بتغيير وجهتها المدرجة في نظام التعريف التلقائي الخاص بها إلى ميناء مرسين في تركيا.
ترامب-مع-شي-جين-بينغ

الصين تضع شرطا لاستئناف محادثات التجارة مع أمريكا

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، أن بكين وواشنطن تبحثان عقد الجولة التالية من مباحثات التجارة المباشرة المقررة في سبتمبر المقبل، مؤكدة أن الآمال في تحقيق تقدم تتوقف على ما إذا كان بمقدور الولايات المتحدة توفير الظروف الملائمة، وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنج في تصريح صحفي، إن "بلاده تأمل في أن تلغي الولايات المتحدة الرسوم الإضافية المزمعة لتجنب التصعيد في الحرب التجارية"، متابعا: "أهم شيء الآن هو توفير الظروف اللازمة كي يواصل الطرفان المفاوضات"، وفقا لـ"سبوتنيك".
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دونالد-ترامب (5)

ترامب: أنا المختار من الله لخوض الحرب مع الصين

لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلق سيلًا من التصريحات، آخرها تلك التصريحات التى قد تثير الجدل، حين أعلن، الأربعاء، أن الحرب التجارية التي يخوضها مع الصين ليست حربه، وأن رؤساء آخرين سبقوه إلى البيت الأبيض كان يجب أن يخوضوها، لكنّه هو «المختار» من الله لأداء هذه المهمة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مطول عقده فجأة في حديقة البيت الأبيض: «هذه ليست حربي التجارية.. هذه حرب تجارية كان يجب أن يخوضها منذ وقت طويل رؤساء آخرون».
قوات-الحشد الشعبى

أمريكا تنفي مسؤوليتها عن تفجير مخازن الحشد الشعبي

نفى متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أي علاقة للولايات المتحدة بالانفجارات التي وقعت في مستودعات الذخيرة التابعة لميليشيات الحشد الشعبي في العراق. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد المتحدث باسم البنتاجون أن الولايات المتحدة تؤيد سيادة العراق، وتتقيد بتوجيهات الحكومة العراقية بشأن استخدام المجال الجوي للعراق. واتهمت ميليشيات الحشد الشعبي في العراق الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بالمسؤولية عن التفجيرات التى شهدتها مقراتها في العراق.
دونالد ترامب

صدمة في الدنمارك بعد إلغاء زيارة ترامب بسبب جرينلاند

عبر دنماركيون عن صدمتهم من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء زيارته إلى بلدهم بعد رفض فكرته لشراء جزيرة جرينلاند. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أثار مقترح ترامب في بادئ الأمر شكوكا وسخرية من الساسة في الدنمارك شريكة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي، إذ قال رئيس الوزراء الدنماركي السابق لارس لوكه راسموسن على موقع «تويتر»: «لا بد وأنها كذبة أبريل.. جاءت في غير موعدها تماما». لكن طغى شعور بالحيرة عندما ألغى ترامب زيارته التي كانت مقررة في الثاني والثالث من سبتمبر، ردا على وصف فريدريكسن فكرة بيع جرينلاند للولايات المتحدة بأنها «سخيفة».
ناقلة النفط أدريان

بومبيو:سنمنع الناقلة الإيرانية من تسليم النفط لسوريا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة ستتخذ جميع الإجراءات الخاصة بمنع ناقلة إيرانية من تسليم النفط إلى سوريا في انتهاك للعقوبات الأمريكية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال بومبيو للصحفيين: «أوضحنا أن أي أحد يلمسها، أي أحد يدعمها، أي أحد يسمح لسفينة بالرسو يواجه خطر التعرض لعقوبات من الولايات المتحدة». وأضاف: «إذا اتجهت تلك السفينة مجددا إلى سوريا فسوف نتخذ كل ما بوسعنا من إجراءات بما يتسق مع تلك العقوبات من أجل منع ذلك». وغادرت الناقلة أدريان داريا 1، التي كانت تعرف باسم جريس 1، جبل طارق يوم 18 أغسطس.
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