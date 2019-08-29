«شُهدي ومجموعات التسكين».. اعترافات خلية «حسم الإسكندرية»
التحق المتهم التاسع بدورة في فك وتركيب الأسلحة النارية في السودان ودورة أخرى تقنية في مجال أمن المعلومات ثم عاد على إثرها إلى البلاد تمهيدا لتنفيذ عمليات إرهابية
تحرير:تهامى البندارى
٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م
أوكار إرهابية- صورة أرشيفية
تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، محاكمة 11 متهمًا من بينهم قيادات بجماعة الإخوان الهاربين في تركيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية، وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة، ومن المقرر أن تستكمل المحكمة فض أحراز القضية، «التحرير» تعرض جانبا من اعترافات الخلية الإرهابية والاتهامات الموجهة إليهم من نيابة أمن الدولة العليا.
وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين ارتكاب جرائم رصد مواقع عسكرية في الإسكندرية، وأقسام شرطة المنتزة أول والرمل وسيدي جابر وباب شرق، و رصد مباني الأمن الوطني وشرطة النجدة ومعسكر الأمن المركزي بالمحافظة، تمهيدًا لاستهدافها من خلال عمليات إرهابية، وفي إطار ذلك تم إعداد الخلية الإرهابية عسكريا على
وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين ارتكاب جرائم رصد مواقع عسكرية في الإسكندرية، وأقسام شرطة المنتزة أول والرمل وسيدي جابر وباب شرق، و رصد مباني الأمن الوطني وشرطة النجدة ومعسكر الأمن المركزي بالمحافظة، تمهيدًا لاستهدافها من خلال عمليات إرهابية، وفي إطار ذلك تم إعداد الخلية الإرهابية عسكريا على النحو الذي أظهرته تحريات جهاز الأمن الوطني، إذ قام المتهم الحادي عشر بتلقين باقي رفاقه دورات تدريبية حول كيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المفرقعة.
ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بالشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق واغتيال اثنين من أفراد حراسته، وتخريب أملاك عامة وإتلاف مركبات ووحدات سكنية وتصنيع وحيازة أسلحة تقليدية والتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع وتلقي تدريبات عسكرية في السودان، وأدلى المتهمون ببيانات تفصيلية حول استعانة التنظيم الإرهابي الذي ينتمون إليه بتهريب عناصرهم من المطلوبين والملاحقين أمنيًا إلى الخارج لتلقي التدريبات العسكرية والأمنية تمهيدًا لتنفيذ مخططات عدائية داخل الأراضي المصرية.
المتهم السابع "محمد.ح.م" قال خلال التحقيقات إن كادرا في الجماعة اسمه الحركي "شُهدي"، أخبره بامتداد نشاط مجموعاتهم المسلحة بالحركة إلي محافظات الوجه البحري (الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، المنوفية، دمياط)، وكلفه بمسئولية نقل الأفراد والأسلحة فيما بينها، وشراء سيارة لاستخدامها في عملياتهم العدائية وسلمه بطاقة تحقيق شخصية مزورة لتسجيل تلك السيارة وأمده لذلك بمبلغ 60 ألف جنيه، واعترف بأنه نقل أسلحة نارية عبارة عن 13 بندقية آلية إلي مزرعة بمنطقة الهوكس، وأخرى من مدينة السادس من أكتوبر إلى منطقة أبو المطامير.
عترافات المتهمين أمام نيابة أمن الدولة كشفت عن استعانتهم بأسماء حركية فيما بينهم واستخدام تطبيقات مشفرة للتواصل الإلكتروني لتفادي عمليات الملاحقة الأمنية، واستعمال أجهزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية، وأنه من كان يتم تهريبه خارج البلاد يتم ضمه إلى مجموعات تعرف بمجموعات "التسكين"، تمهيدا للقيام بتدريبات مشتركة للتأهيل والإعداد لأعمال إجرامية وعدائية وكذلك طرق تجهيز العبوات المفرقعة واستخدام أجهزة التفجير عن بعد.
ونسبت تحريات قطاع الأمن الوطني إلى المتهم التاسع معتز مصطفي حسن كامل، التحاقه بأحد المعسكرات التدريبية بدولة السودان، بعدما نجح في التسلل عبر الحدود الجنوبية للبلاد بطريقة غير شرعية، واستطاع أن يلتحق بدورة في فك وتركيب الأسلحة النارية، وأخرى تقنية في مجال أمن المعلومات، ثم عاد إلى البلاد.
كما نسبت التحقيقات إلى عناصر الخلية عقد لقاءات تنظيمية اتفقوا خلالها على توزيع الأدوار لتنفيذ مخططهم الإرهابي.
وجاء أيضا في اعترافات المتهم التاسع أنه شارك في استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية بعبوة مفرقعة مما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين، وحيازته أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات، لافتا إلى أنه في أعقاب 30 يونيو 2013 شارك في تجمهرات جماعة الإخوان بمنطقتي العصافرة وسيدي جابر بالإسكندرية، وميدان رابعة العدوية بالقاهرة.
كما أقر المتهم أنه تواصل مع المتهم الثاني عشر الذي عرفه بالحركي "سعد أبو سنة"، عبر برنامج "التليجرام" المشفر، وعرف منه بتواجده بدولة السودان وأخبره بدوره علي المتهمين الذين يحملان أسماء حركية «جاك، جيمس» وهما من قاما بضمه لحركة حسم.