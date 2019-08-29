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الأسعار لن تنخفض.. إلى أين يسير سوق الذهب؟

شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعا جديدا فى الأسعار محطمة السعر العالمى للأوقية لتسجل 1540 دولارا عالميا وهو الأمر الذى أعاد الارتباك للسوق مجددا
تحرير:أسماء فتحى ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م
الذهب
الذهب
عدد كبير من تجار الذهب أعلنوا استسلامهم التام للتقلبات السعرية التى أصبحت تحدث على مدى الساعة الواحدة أكثر من مرة، تأثرا بالسعر العالمى للذهب وإرادة المضاربين فى البورصة العالمية المتمثلة فى حركتى البيع والشراء، معتبرين حدوث الركود فى الأسواق أمرا طبيعيا، وكذلك الأمر حال حدوث أي اضطرابات، لأن أسعار الذهب وفقا لتقدير التجار "مالهاش كبير"، وتخضع للعرض والطلب الخارجى فى البورصات العالمية، مشيرين إلى أن السوق المحلى مجرد انعكاس لما يحدث فى الخارج من صراعات وإعادة توازن القوى بين الدول الخارجية.
شعبة الذهب: الأسعار تتغير كل ساعة نادي نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية، قال إن سوق الذهب المحلى "مالوش كبير"، مؤكدا أن أى حديث حول مستقبل أسعار الذهب لا أساس له من الصحة، نظرا لأن العوامل التى تحركه ترتبط بالسياسات العالمية الخارجية، والتى يأتى على رأسها حروب الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصادية
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خالد-حجازى-رئيس القطاع-المؤسسي لاتصالات-مصر

خالد حجازي: 50 مليار جنيه استثمارات «اتصالات مصر»

قال المهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، إن شركته ضخت نحو 50 مليار جنيه على مدار 12 عاما قضتها في السوق المصري، لافتا إلى أن اتصالات شركة المحمول الوحيدة في الوقت الحالي التي تمتلك باقة متكاملة في جميع الخدمات "صوت: محمول وأرضي وإنترنت: محمول وأرضي، وخدمات المجتمعات العمرانية المغلقة"، مضيفا أن اتصالات مصر دائمًا سباقة في المنتجات التي تقدمها للعملاء، لذا قامت بتوقيع اتفاقية مع المصرية للاتصالات لتقديم خدمات الإنترنت الارضي بتكنولوجيا الـVDSl التي تمنح العملاء سرعات غير مسبوقة تصل 100 ميجا بت/ ثانية.
الفجالة والادوات المدرسية تصوير دعاء السيد (1)

الأسعار VS الصحة.. التحدي الأبرز أثناء شراء الأدوات المدرسية

التجار بالفجالة وغيرها من المحلات التجارية المنتشرة لبيع المستلزمات المدرسية قبل بدء الموسم الدراسي الجديد رفعوا شعار "صحة طفلك أهم من الأسعار"، بسبب التفاوت الكبير فى أسعار المنتجات خاصة أن أغلبها مكون من بلاستيك والذى قد يكون هناك أصناف كثيرة منه غير صالحة للاستخدام الآدمى، وهو الأمر الذى يتطلب تحري الدقة عند الشراء وعدم الجري وراء الأسعار المنخفضة، وجاءت على رأس هذه الأدوات "اللانش بوكس" نظرا لتفاعله المباشر مع الطعام واحتمالية ضرره الأكثر سرعة.
فلوس

السندات المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين لهذه الأسباب

قالت مؤسسة «جولدمان ساكس»، إن سوق السندات المصرية تشهد تحسنا مدعوما بتوافر عنصر السيولة إلى حد يجعل الاستثمار بالسندات المصرية موضع جذب لكثير من المستثمرين، وتوقعت في تقرير لها، زيادة جاذبية سندات الخزانة المصرية لأجل 10 سنوات مع خفض أسعار الفائدة.. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري بنسبة 1.5%، لتصل إلى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض، كما تم تخفيض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 1.5% ليصل إلى 14.75%.
وزيرة هالة-السعيد-التخطيط فى-مؤتمر-الغرفة-الأمريكية (1)

15 مليار جنيه استثمارات موجهة لبرامج التنمية المحلية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، إن الاستثمارات الكلية المستهدفة لبرنامج التنمية المحلية بخطة عام 2019/ 2020 تبلغ نحو 15.4 مليار جنيه، مشيرة إلى احتلال محافظة القاهرة المرتبة الأولى من هذه الاستثمارات بنسبة 16.3%، ثم محافظة البحيرة بنحو 6.1%، وتليها محافظتا مطروح والإسكندرية. وأضافت السعيد أن إقليم القاهرة يحصل على 24% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة، ويحظى إقليم الصعيد بنحو 36% بقيمة استمارات تبلغ نحو 4.9 مليار جنيه من إجمالي الاستثمارات.
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سبائك ذهبية

ارتفع 5 جنيهات.. تغير مفاجئ في أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، عقب انخفاضها أمس، إذ سجل سعر الأوقية عالميا نحو 1537 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك ذهبية

ارتباك في سوق الذهب والتجار يرفعون شعار «مابنشتريش»

سيطرت حالة من الترقب الشديد على تجار الذهب بسبب مسار الأسعار فى السوق المحلية المتأثرة سلبا وإيجابا بالعالمية، ونتيجة الارتفاع الكبير اعتمد أغلبهم على البيع للمواطنين كأحد عناصر الحركة دون الشراء خوفا من الخسارة، وهو الأمر الذى عدَّته شعبة المشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية سوء إدارة من التجار للمشهد وعدم معرفة حقيقية بحركة البيع والشراء، قائلة إن مثل هذه الأعمال خارج حدود العمل التجارى، ومن يفعل ذلك مجرد هاوٍ لا يعلم شيئا عن مسار الأسعار.
سبائك الذهب

ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 708 جنيهات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1532 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك ذهبية

ماذا يحدث في سوق الذهب ومستقبل أسعاره؟

بعد تحطيم السعر العالمى لأوقية الذهب حاجزها التاريخى وكسرها الـ 1500 دولار انطلقت أسعار الذهب مرتفعة إلى حيث المجهول ليتجاوز عيار 21 الـ 700 جنيه فى ارتفاعه التاريخي الأول ولأن السوق المحلى مجرد انعكاس للداخلى فقد توجهت الأنظار نحو مستقبل تجارة الذهب فى ظل هذا الارتفاع الذى جعل من موسم عيد الأضحى، الأقلَّ فى مبيعاته تاريخيا لتخوف المواطنين من الشراء بعد تسجيل تلك الأرقام القياسية، وهو ما اعتبره التجار بابا جديدا وقد يكون أخيرا فى سلسلة أبواب الركود المحلى.
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