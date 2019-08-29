الأسعار لن تنخفض.. إلى أين يسير سوق الذهب؟

شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعا جديدا فى الأسعار محطمة السعر العالمى للأوقية لتسجل 1540 دولارا عالميا وهو الأمر الذى أعاد الارتباك للسوق مجددا

تحرير:أسماء فتحى ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م

عدد كبير من تجار الذهب أعلنوا استسلامهم التام للتقلبات السعرية التى أصبحت تحدث على مدى الساعة الواحدة أكثر من مرة، تأثرا بالسعر العالمى للذهب وإرادة المضاربين فى البورصة العالمية المتمثلة فى حركتى البيع والشراء، معتبرين حدوث الركود فى الأسواق أمرا طبيعيا، وكذلك الأمر حال حدوث أي اضطرابات، لأن أسعار الذهب وفقا لتقدير التجار "مالهاش كبير"، وتخضع للعرض والطلب الخارجى فى البورصات العالمية، مشيرين إلى أن السوق المحلى مجرد انعكاس لما يحدث فى الخارج من صراعات وإعادة توازن القوى بين الدول الخارجية.

شعبة الذهب: الأسعار تتغير كل ساعة نادي نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية، قال إن سوق الذهب المحلى "مالوش كبير"، مؤكدا أن أى حديث حول مستقبل أسعار الذهب لا أساس له من الصحة، نظرا لأن العوامل التى تحركه ترتبط بالسياسات العالمية الخارجية، والتى يأتى على رأسها حروب الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصادية

شعبة الذهب: الأسعار تتغير كل ساعة

نادي نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية، قال إن سوق الذهب المحلى "مالوش كبير"، مؤكدا أن أى حديث حول مستقبل أسعار الذهب لا أساس له من الصحة، نظرا لأن العوامل التى تحركه ترتبط بالسياسات العالمية الخارجية، والتى يأتى على رأسها حروب الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصادية المزدوجة مع إيران من جهة والصين من جهة أخرى، وهو الأمر الذى لا يمكن توقع موعد هدوئه أو نهايته.

يضيف نادى أن الأسعار تتحرك كل ساعة تقريبا وتحتاج إلى انتباه، وعدد كبير من التجار بات يترقب تحرك مؤشر البورصة بنفسه دون انتظار لقائمة الأسعار، معتبرا أن الوضع الراهن يعد الأكثر صعوبة على القطاع التجارى والسوق، حيث إن السوق المحلى بمصر مفتوح على الخارج ويعتمد على السعر العالمى فى الاستيراد والتصدير، وهناك مضاربون يتحكمون فى الأمر بعيدا عن أي تدخلات من التجار أو حتى قطاع التصنيع.

أسعار الذهب بعد ارتفاعه اليوم

عيار 21: سجل نحو 710 جنيهات.

عيار 24: سجل نحو 810 جنيهات.

عيار 18: سجل نحو 610 جنيهات.

سعر جنيه الذهب: سجل نحو 5680 جنيها.

سعر الأوقية: سجلت نحو 1540 دولارًا.

ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.

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الذهب لن يعاود الانخفاض قريبا

وصفى أمين واصف، رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية، أكد أن المسار العام للذهب يتجه نحو الارتفاع، متوقعا أن المسار سيظل كما هو إلى أن تتغير الأحداث العالمية، معتبرا أن عمليات المضاربة تحتدم وتأتي ثمارها فى البورصة العالمية، وهو الأمر الذى يؤكد أن الذهب لن يرجع مجددا لما كان عليه.

وأضاف واصف، أن السعر العالمى له محددا ويعتمد على السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، وتغير هذه السياسة هو أكبر مؤثر على أسعار الذهب، فضلا عن أسعار المواد البترولية وسعر الدولار.

ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي نحو 75.6 طن، وتم جرده في سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها 4.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار الذهب وقتها.

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المبيعات تتراجع وهذه أهم الأسباب

نادى نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية، أكد أن حجم الإقبال على الشراء تراجع متجاوزا الـ20% خلال الشهر الجاري، نظرا للارتفاع الكبير فى الأسعار، مشيرا إلى أن الأمر يرتبط أيضا بعدد من العوامل الأخرى منها نقص السيولة فى يد المواطنين من جهة ودخول المدارس واستعدادات عيد الأضحى قبلها.

وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.82 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، في مقابل نحو 2.752 مليار دولار بنهاية شهر مايو السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 70 مليون دولار.