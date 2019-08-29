خالد حجازي: 50 مليار جنيه استثمارات «اتصالات مصر»

حجازي: ليس متاحا لنا الاستثمار في البنية التحتية تحت الأرض وهي حصرية للشركة المصرية للاتصاللات لاعتبارت تخص سياسات الدولة.. واعتمادنا على منتجات هواوي في شبكتنا لقوتها

تحرير:أحمد البرماوى ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م

قال المهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، إن شركته ضخت نحو 50 مليار جنيه على مدار 12 عاما قضتها في السوق المصري، لافتا إلى أن اتصالات شركة المحمول الوحيدة في الوقت الحالي التي تمتلك باقة متكاملة في جميع الخدمات "صوت: محمول وأرضي وإنترنت: محمول وأرضي، وخدمات المجتمعات العمرانية المغلقة"، مضيفا أن اتصالات مصر دائمًا سباقة في المنتجات التي تقدمها للعملاء، لذا قامت بتوقيع اتفاقية مع المصرية للاتصالات لتقديم خدمات الإنترنت الارضي بتكنولوجيا الـVDSl التي تمنح العملاء سرعات غير مسبوقة تصل 100 ميجا بت/ ثانية.

وفيما يخص الحصة السوقية لشركة اتصالات مصر في الإنترنت الأرضي، أوضح حجازي، في تصريحات صحفية، أن السوق المصري ليس كباقي دول العالم، وهنا شركة تستحوذ على 80% من حصة الإنترنت بينما تتنافس 5 شركات على 20% من باقي السوق. وحول تقارير جودة خدمات شركة اتصالات مصر ورؤيته لقياس جودة جهاز تنظيم الاتصالات، أكد حجازي

وفيما يخص الحصة السوقية لشركة اتصالات مصر في الإنترنت الأرضي، أوضح حجازي، في تصريحات صحفية، أن السوق المصري ليس كباقي دول العالم، وهنا شركة تستحوذ على 80% من حصة الإنترنت بينما تتنافس 5 شركات على 20% من باقي السوق.

وحول تقارير جودة خدمات شركة اتصالات مصر ورؤيته لقياس جودة جهاز تنظيم الاتصالات، أكد حجازي أن اتصالات مصر تستثمر في شبكتها من أجل إرضاء العميل وليس خوفًا من العقوبات التي قد تفرض علينا، قائلا: "أكبر عقوبة ممكن توقع علينا أن العميل يسيبنا ويروح لشركة تانية، علشان كده دايمًا بنحاول إرضاء العميل مصدر الدخل الرئيس للشركة".

وأضاف: "ليس متاحا لنا الاستثمار في البنية التحتية (تحت الأرض) وهي حصرية للشركة المصرية للاتصاللات لاعتبارت تخص سياسات الدولة، ولكن اتصالات مصر لديها ترغب في الاستثمار في كابلات الألياف الضوئية، وخاصة أننا نمتلك الرخصة لذلك".

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وعن سعر الفائدة وقرار البنك المركزي بخفضها الأسبوع الماضي بمقدار 1.5%، أوضح رئيس القطاع المؤسسي لشركة اتصالات مصر، أن الفائدة ما زالت مرتفعة، وما زالت تكاليف التمويل مرتفعة، وكلما انخفضت تكلفة التمويل أصبح أفضل لشركات المحمول، لافتاً إلى أن تكلفة الإنتاج ارتفعت بشكل كبير على شركات المحمول منذ التعويم وزيادة الكهرباء والمحروقات دون أي زيادة في خدمات المحمول.

وتابع: الاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر ناجحة والمؤشرات الحالية إيجابية جدًّا في ظل زيادة ملحوظة لاحتياط النقد اللجنبي وانخفاض لسعر الدولار.

أما فيما يتعلق باعتماد اتصالات مصر على منتجات هواوي في شبكتها أكد حجازي، أن هواوي تتمتع بتكنولوجيا متقدمة جدًّا بشهادة كبار مشغلي المحمول حول العالم، حيث قال أحد كبار شركات المحمول في العالم إنه ليس هناك (جيل خامس للمحمول بدون هواوي) وهو دلالة على قوة وحداثة التكنولوجيا والتقدم الذي تتمتع به هواووي.

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واستكمل حجازي: إن اتصالات في الفترة القادمة تركز على ملف التحول الرقمي وتقديم خدمات جديدة متطورة في هذا المجال، لافتا إلى تطبيق ماي اتصالات واتصالات اسبورتس وميوزك، وهي من التطبيقات التي تقدم قيمة مضافة للعملاء، هذا بالإضافة إلى نجاح كلير تحققه اتصالات مصر في ملف الدفع من خلال الموبايل.

وأوضح المهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، أنه بدأ خلال الشهرين الماضيين عودة النمو في عملاء المحمول، لافتا إلى أنه منذ تطبيق رسم التنمية في يونيو 2018 وخسرت شركات المحمول عددا كبيرا من العملاء.

ويصل عدد عملاء اتصالات مصر إلى 26.6 مليون مشترك بنهاية يونيو الماضي، بينما يبلغ إجمالي عدد عملاء المحمول نحو 97 مليون مشترك في يونيو 2019، وشهد سوق المحمول الفترة الأخيرة تراجعا كبيرا في عدد العملاء.

وأضاف الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر أن الشركة قد تدرس رعاية رياضات مختلفة بخلاف كرة القدم خلال الفترة المقبلة.