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خالد حجازي: 50 مليار جنيه استثمارات «اتصالات مصر»

حجازي: ليس متاحا لنا الاستثمار في البنية التحتية تحت الأرض وهي حصرية للشركة المصرية للاتصاللات لاعتبارت تخص سياسات الدولة.. واعتمادنا على منتجات هواوي في شبكتنا لقوتها
تحرير:أحمد البرماوى ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م
المهندس خالد حجازي
المهندس خالد حجازي
قال المهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، إن شركته ضخت نحو 50 مليار جنيه على مدار 12 عاما قضتها في السوق المصري، لافتا إلى أن اتصالات شركة المحمول الوحيدة في الوقت الحالي التي تمتلك باقة متكاملة في جميع الخدمات "صوت: محمول وأرضي وإنترنت: محمول وأرضي، وخدمات المجتمعات العمرانية المغلقة"، مضيفا أن اتصالات مصر دائمًا سباقة في المنتجات التي تقدمها للعملاء، لذا قامت بتوقيع اتفاقية مع المصرية للاتصالات لتقديم خدمات الإنترنت الارضي بتكنولوجيا الـVDSl التي تمنح العملاء سرعات غير مسبوقة تصل 100 ميجا بت/ ثانية.
وفيما يخص الحصة السوقية لشركة اتصالات مصر في الإنترنت الأرضي، أوضح حجازي، في تصريحات صحفية، أن السوق المصري ليس كباقي دول العالم، وهنا شركة تستحوذ على 80% من حصة الإنترنت بينما تتنافس 5 شركات على 20% من باقي السوق. وحول تقارير جودة خدمات شركة اتصالات مصر ورؤيته لقياس جودة جهاز تنظيم الاتصالات، أكد حجازي
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فلوس

السندات المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين لهذه الأسباب

قالت مؤسسة «جولدمان ساكس»، إن سوق السندات المصرية تشهد تحسنا مدعوما بتوافر عنصر السيولة إلى حد يجعل الاستثمار بالسندات المصرية موضع جذب لكثير من المستثمرين، وتوقعت في تقرير لها، زيادة جاذبية سندات الخزانة المصرية لأجل 10 سنوات مع خفض أسعار الفائدة.. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري بنسبة 1.5%، لتصل إلى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض، كما تم تخفيض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 1.5% ليصل إلى 14.75%.
وزيرة هالة-السعيد-التخطيط فى-مؤتمر-الغرفة-الأمريكية (1)

15 مليار جنيه استثمارات موجهة لبرامج التنمية المحلية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، إن الاستثمارات الكلية المستهدفة لبرنامج التنمية المحلية بخطة عام 2019/ 2020 تبلغ نحو 15.4 مليار جنيه، مشيرة إلى احتلال محافظة القاهرة المرتبة الأولى من هذه الاستثمارات بنسبة 16.3%، ثم محافظة البحيرة بنحو 6.1%، وتليها محافظتا مطروح والإسكندرية. وأضافت السعيد أن إقليم القاهرة يحصل على 24% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة، ويحظى إقليم الصعيد بنحو 36% بقيمة استمارات تبلغ نحو 4.9 مليار جنيه من إجمالي الاستثمارات.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الخميس 29 أغسطس 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.50 جنيه، ونحو 16.60 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من بنك مصر إيران، وبنك التعمير والإسكان ليسجل نحو 16.59 جنيه للبيع، و16.49 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في المصرف المتحد ليسجل نحو 16.64 جنيه للبيع، و16.54 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.63 جنيه للبيع، و16.53 جنيه للشراء.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الخميس 29 أغسطس 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك عقب صعودها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1537 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: تقنيات حديثة لتنفيذ الانتقال إلى العاصمة الإدارية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات وخطط الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود الدولة للتحول الرقمي، فضلاً عن تأسيس العاصمة الإدارية لتكون مركزاً معلوماتياً متطوراً يربط ما بين مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها وفق أحدث النظم المطبقة عالميا، الأمر الذي يدعم الأداء الحكومي ويوفر أحدث الخدمات للمواطنين بأسلوب حديث وبسيط.
وزير الاتصالات عمرو طلعت يزور مقر شاومي بالعاصمة الصينية بكين (1)

منها شاومي.. وزير الاتصالات يجتمع بشركات صينية

التقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع قيادات شركة شاومي الصينية بالعاصمة بكين؛ لبحث مزيد من التعاون في مجال توطين التكنولوجيا ببكين، وعقد الوزير والوفد المرافق له جلسة مباحثات مع أليكس شينغ، نائب رئيس شركة شاومي الصينية، ولانسلوت ليو، رئيس العلاقات الحكومية الدولية بالشركة؛ لأجل بحث فرص التوسع والاستثمار في مصر. وتركزت المناقشات الرئيسية على الفرص الاستثمارية لشاومي في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وكذلك إمكانية التعاون بين شاومي والشركات المصرية المحلية.
زيارة-وزير-الاتصالات-للصين ‎ (3)

«عمرو طلعت» يبحث توطين صناعة الإلكترونيات من الصين

عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددا من اللقاءات مع مسؤولي مجموعة شركات صينية تعمل في مجال الصناعات المغذية للمنتجات الإلكترونية، تم خلالها بحث إنشاء مجمع صناعي في مصر عبر تحالف يضم عددا من الشركات الصينية بهدف إقامة منظومة تصنيع متكاملة في مجال الصناعات المغذية للمنتجات الإلكترونية، ومنها شاشات التليفزيون وهواتف المحمول والتابلت. وذلك في إطار تنفيذ مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" التي ترتكز على تصميم وتصنيع الإلكترونيات بهدف توطين هذه الصناعة، وخلق قيمة مضافة للمنتجات المصنعة، والسعي نحو مضاعفة صادرات الإلكترونيات.
وزير الاتصالات خلال منتدى الابداع في شبكات المستقبل لدول البريكس في الصين (2)

طلعت: مصر تسعى للاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن مصر تسعى للاستفادة من الفرص التي تٌتيحها الثورة الصناعية الرابعة من أجل تحقيق التنمية الشاملة، موضحاً الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وتنفيذ خطة طموحة لبناء الاقتصاد القائم على المعرفة، وإنشاء قاعدة كبيرة من الكوادر البشرية المؤهلة في علوم وتكنولوجيا المستقبل، جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور عمرو طلعت في منتدى الإبداع في شبكات المستقبل لدول البريكس BRICS.
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