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هل ينجح «ولاد رزق 2» في اللحاق بـ«الفيل الأزرق2»؟

تحرير:التحرير ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م
فيلم ولاد رزق2
فيلم ولاد رزق2
لا يزال الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» بطولة النجم كريم عبدالعزيز، يتصدر إيرادات شباك التذاكر، إذ بلغ إجمالي ما حققه الفيلم بعد مرور 34 يوما على طرحه، نحو 90 مليونا و495 ألفا و224 جنيها، ومن المتوقع حصول الفيلم على لقب أول عمل سينمائي يحصد 100 مليون جنيه، الفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، بطولة هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا وتارا عماد، ويستكمل «الفيل الأزرق 2» أحداث الفيلم بعد مرور 5 سنوات، على زوج دكتور يحيى من لبنى، وابتعاده عن الطب النفسي وعمله بإحدى الشركات الكبرى فى السوق.
ورغم تصدر كريم عبدالعزيز، «كعكة الإيرادات»، إلا أن هناك محاولة مستميتة من قبل فيلم «ولاد رزق 2» الذي يأتي فى المركز الثاني، بإجمالي إيرادات 80 مليون جنيه، فى 21 ليلة عرض، حيث انطلق عرضه فى السينمات يوم 8 أغسطس، بينما سبقه فى العرض «الفيل الأزرق 2» الذي طرح بالسينمات
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5 أفلام تستعد لتقديم أجزاء جديدة.. «هيبتا 2» مفاجأة

حالة نجاح كبيرة تشهدها أفلام الأجزاء الثانية فى دور العرض حاليًا، فى ظل استقبال جماهيرى حار لتلك الأفلام، وفى مقدمتها "الفيل الأزرق 2" الذى وصل إلى قمة الإيرادات فى تاريخ السينما المصرية بما يقرب من 90 مليون جنيه حتى الآن فى نحو شهر، و"ولاد رزق 2" والذى حقق ما يزيد على 75 مليون جنيه فى نحو أسبوعين فقط منذ طرحه، ويبدو أن حالة النجاح تلك شجعت المنتجين على البحث فى دفاترهم القديمة وإعادة إنتاج أجزاء أخرى من الأفلام التى سبق وحققت نجاحًا كبيرًا فى شباك التذاكر، من أجل استثمار نجاحها والقاعدة الجماهيرية التى أسستها.
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«ولاد رزق2» يتفوق على «الفيل الأزرق2».. وهذا ما حققه

حقق الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق- عودة أسود الأرض»، أمس الإثنين، ثاني أيام عيد الأضحى، إيرادات بلغت 7 ملايين و307 آلاف و689 جنيها، وبذلك اقترب إجمالي إيرادات الفيلم فى أقل من أسبوع من 28 مليون جنيه، والفيلم من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي، ومن المفاجآت التي يحملها الفيلم، ظهور الفنانة أصالة نصري ضيفة شرف في الفيلم إلى جوار غادة عادل وإياد نصار وباسم سمرة.
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عمرو يوسف دون زوجته في عرض «ولاد رزق2».. ما السبب؟

فى الوقت الذى حرصت فيه الفنانة أصالة على حضور العرض الخاص لفيلم «ولاد رزق 2» الذي ينافس خلال موسم عيد الأضحى المقبل، من أجل مساندة ودعم زوجها المخرج طارق العريان، وأيضا الفنانة علا رشدي التي جاءت بصحبة زوجها الفنان أحمد داوود، تغيبت الفنانة كندة علوش عن العرض الخاص للفيلم الذي أقيم أمس، الأربعاء، فى إحدى السينمات بأكتوبر، وظهر زوجها الفنان عمرو يوسف بمفرده، دون زوجته، التي أصبح ظهورها نادرا جدا منذ أن وضعت ابنتهما في نوفمبر 2018، ويبدو أنها حريصة على أن تمضى كل وقتها مع ابنتها.
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«الفيل الأزرق 2» .. رعب مصرى بطعم السينما العالمية

«رعب، إثارة، غموض، حيوانات مفترسة، عالم ملىء بالغرائب» وغيرها من التفاصيل التى يحملها الجزء الثانى من فيلم «الفيل الأزرق»، الذى منذ طرح إعلانه الرسمي أحدث حالة جدل بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وسط تساؤلات حول الدرجة التى سيصل إليها العمل من الإثارة والتشويق، حيث رفع التريلر الرسمى الذى لا يتعدى الدقيقتين والنصف، سقف التوقعات لدى الجمهور بظهور شخصيات جديدة تبدو أنها ستقدم وجبة أكثر رعبًا من الجزء الأول الذى حقق إيرادات مرتفعة جدًا وقتها متجاوزا 33 مليون جنيه، وربما هذا ما شجع أحمد مراد ومروان حامد وشركة "سينرجى"، لإنتاج جزء جديد.
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إيرادات «الفيل الأزرق 2» تتخطى الجزء الأول فى 9 أيام

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى كسر حاجز الـ30 مليون جنيه فى أقل من أسبوعين من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الجمعة 4 ملايين و555 ألفا و963 جنيها، وبذلك أصبح إجمالي إيرادات الفيلم حتى الآن 33 مليونا و494 ألفا و942 جنيها، فى 9 ليالي عرض فقط، ومن المنتظر أن يتضاعف الرقم مع انطلاق موسم عيد الأضحى. يشارك فى بطولة الفيلم كل من «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني.
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