هل ينجح «ولاد رزق 2» في اللحاق بـ«الفيل الأزرق2»؟

تحرير:التحرير ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م

فيلم ولاد رزق2

لا يزال الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» بطولة النجم كريم عبدالعزيز، يتصدر إيرادات شباك التذاكر، إذ بلغ إجمالي ما حققه الفيلم بعد مرور 34 يوما على طرحه، نحو 90 مليونا و495 ألفا و224 جنيها، ومن المتوقع حصول الفيلم على لقب أول عمل سينمائي يحصد 100 مليون جنيه، الفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، بطولة هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا وتارا عماد، ويستكمل «الفيل الأزرق 2» أحداث الفيلم بعد مرور 5 سنوات، على زوج دكتور يحيى من لبنى، وابتعاده عن الطب النفسي وعمله بإحدى الشركات الكبرى فى السوق.

ورغم تصدر كريم عبدالعزيز، «كعكة الإيرادات»، إلا أن هناك محاولة مستميتة من قبل فيلم «ولاد رزق 2» الذي يأتي فى المركز الثاني، بإجمالي إيرادات 80 مليون جنيه، فى 21 ليلة عرض، حيث انطلق عرضه فى السينمات يوم 8 أغسطس، بينما سبقه فى العرض «الفيل الأزرق 2» الذي طرح بالسينمات