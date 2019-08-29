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المحافظة تتحمل تكاليف علاج «معلمة بورسعيد»

تحرير:شيماء رشاد ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م
محافظ بورسعيد أثناء زيارته للمعلمة
محافظ بورسعيد أثناء زيارته للمعلمة
قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تحمل المحافظة كافة تكاليف علاج المعلمة "سها علي يوسف"، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو رعاية أبنائها، وطالب جميع فئات المجتمع، بعدم الالتفات إلى الشائعات التي يبثها أعداء الوطن بالداخل والخارج، والتي تهدف إلى زعزعة صفوف المجتمع والنيل من وحدته، مشددًا على أن رجال الشرطة يقومون بدور وطني كبير ويبذلون الكثير من الجهد لحماية مصر وشعبها والمشروعات العملاقة غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي.
وقال المحافظ، خلال زيارته للمعلمة في مستشفى آل سليمان التخصصي، للاطمئنان على حالتها الصحية، إن "مصر دولة قوية، ودولة قانون والقانون يطبق على الجميع بلا أي استثناء". وكانت قد انتشرت شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي حول اتهام المعلمة "سها" لضابط شرطة بالاعتداء عليها أثناء قيامها بأعمال الملاحظة للثانوية
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جائزة-النادى-الاعلامى-للتفوق-الصحفى

فتح باب الترشح لجوائز النادي الإعلامي 2019.. وجائزة «حمدي قنديل» للمؤثرين

يعلن النادي الإعلامي، عن إطلاق الدورة الثالثة لجوائزه الصحفية والإعلامية (2019)، عبر فتح باب الترشح أمام أصحاب الأعمال الصحفية والإعلامية المتميزة، والمتسقة مع معايير "دليل الإرشادات التحريرية للصحفيين المصريين"، الذي أصدره في عام 2015. وسيمنح النادي الإعلامي، اعتبارا من العام الجاري 2019، "جائزة حمدي قنديل"، لإحدى الشخصيات الإعلامية صاحبة التأثير والإنجاز في المجال الإعلامي المصري خلال العام.
مصطفى-مدبولي

وقف صرف المعاشات.. الحكومة تنفي 14 شائعة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: تأجيل التطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الجديد ببورسعيد لفشل التشغيل التجريبي لها، توقف مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان وانسحاب المستثمرين، وقف صرف المعاشات المستحقة حال امتلاك أصحابها رصيداً بالبنك أو ممتلكات، حرمان المطلقة من معاش والدها وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

هل تخضع الجامعات الأجنبية لإشراف التعليم العالي؟

وأضافت الوزارة أن لديها ممثلين في عضوية مجلس أمناء فرع الجامعة الأجنبية في مصر، ليكونوا حلقة اتصال بين أجهزة الدولة وفرع الجامعة الأجنبية، والإشراف على أوجه الأنشطة المختلفة، لافتة إلى التزام الوزارة بالتنسيق مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، للتأكد من استيفاء فرع الجامعة الأجنبية في مصر لمعايير الجودة والاعتماد المطلوبة بالدولة التي توجد بها الجامعة الأم، فضلا عن مراجعة الوزارة للخطة الخمسية المستقبلية لأنشطة الفرع التعليمية والبحثية والمجتمعية.
الاسكان

الحكومة تنفي طرح وحدات إسكان اجتماعي بمساحات 120 م2

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن طرح وزارة الإسكان 93 ألف وحدة إسكان اجتماعي بمساحات 120 مترا مربعا للوحدة، بالمدن الجديدة والمناطق التالية: حدائق أكتوبر، بدر، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، المنتزه الجديدة بالإسكندرية، دمياط الجديدة، البحيرة، نويبع، العلمين الجديدة، بني سويف، بورسعيد، الجيزة، الدقهلية، القليوبية، الفيوم، كفر الشيخ، مرسى مطروح، الوادي الجديد، السويس، أسوان، قنا الجديدة، الشروق، المنيا الجديدة، السادات.
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محافظ-بورسعيد-يطمأن-على-الحالة-الصحية-لمعلمة-داخل-المستشفى (2)

الغضبان يطمئن على الحالة الصحية لمعلمة بورسعيد (صور)

زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، المعلمة "سها علي يوسف" أثناء تلقيها العلاج بمستشفى آل سليمان التخصصي، للاطمئنان على حالتها الصحية. ووجه بتوفير كافة الخدمات الصحية على أعلى مستوى للمعلمة، مؤكدا متابعته بنفسه لحالتها الصحية بصفة يومية حتى تسترد كامل صحتها. وكانت قد انتشرت شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي حول اتهام المعلمة "سها" لضابط شرطة بالاعتداء عليها أثناء قيامها بأعمال الملاحظة للثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية، إلا أن المحضر رقم 26 أحوال بقسم شرطة كشف عن عدم اتهام المعلمة للضابط أو أي أحد بالاعتداء عليها.
شرطة هونج كونج

بعد أول رصاصة.. هل تتدخل بكين عسكريا في هونج كونج؟

شهدت مظاهرات هونج كونج، أمس الأحد، قيام ضابط شرطة بإطلاق رصاصة حية في الهواء، للمرة الأولى منذ بداية الاحتجاجات، في الوقت الذي قام فيه المحتجون بمحاصرة الشرطة المسلحة بخراطيم المياه. حيث شهدت شوارع المدينة، واحدة من أكثر الليالي عنفا منذ أن بدأت الاحتجاجات الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية قبل 12 أسبوعا. وهو ما دفع وسائل الإعلام الحكومية الصينية إلى توجيه أقوى تحذيراتها حتى الآن، من تدخل عسكري محتمل في هونج كونج، على الرغم من استبعاد المحللين لهذة الخطوة، والذين قالوا إنها ستكون الملاذ الأخير لبكين.
زواج- القاصرات

للمرة الثالثة خلال شهر.. التصدي لزواج طفلة بكفر الشيخ

قال صبري عبد المنعم، منسق عام الأمومة والطفولة بمحافظة كفر الشيخ، إنه للمرة الثالثة خلال شهر، تلقى بلاغا عن طريق خط لجنة الطفل، اليوم الجمعة، لإيقاف جريمة إتمام زواج طفلة بقرية قبريط التابعة لمركز فوه، مؤكدًا أن المسئولين بوحدة حماية الطفل بفوه تمكنوا من أخذ الإقرارات اللازمة على ولي أمر الطفلة لمنع زواجها الذي تم الإعلان أنه خلال الأيام المقبلة، قبل أن تصل إلى السن القانوني، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتقدم ببلاغ لنيابة الأحداث بكفر الشيخ، لعدم إتمام تلك الزيجة لحين بلوغ العروس السن القانونية المقررة.
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الصيادلة ينتصرون في أولى معارك إنهاء الحراسة

دعوات انطلقت منذ 4 أيام، بضرورة عقد جمعية عمومية طارئة للصيادلة، بهدف إنهاء حالة فرض الحراسة القضائية على النقابة، والرد على الهجوم الحاد الذي تشنه وزيرة الصحة، وعدد من الكيانات، وبعض المؤسسات الإعلامية على الصيادلة والعاملين في مجال الدواء، وتحديد موعد لإجراء انتخابات على جميع مقاعد المجلس. الدعوات لم يكن لها أب شرعي أو قائد يحركها، وهو الأمر الذي ربما ساعد في إقبال عدد كبير تجاوز الـ300 صيدلي، لتقديم طلبات بمقر النقابة بجاردن سيتي، لإجراء عمومية طارئة، لكن أرجع صيادلة الإقبال هذه المرة، لاستشعار عدد كبير منهم الخطر المحدق الذي بات يهدد ما تبقى لهذه المهنة، والعاملين فيها، بالتشرد و"خراب البيوت"، خاصة مع اقتراب مناقشة قانون مزاولة المهنة بمجلس النواب.
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