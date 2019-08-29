الصين تضع شرطا لاستئناف محادثات التجارة مع أمريكا

تحرير:وكالات ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م

ترامب وشي

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، أن بكين وواشنطن تبحثان عقد الجولة التالية من مباحثات التجارة المباشرة المقررة في سبتمبر المقبل، مؤكدة أن الآمال في تحقيق تقدم تتوقف على ما إذا كان بمقدور الولايات المتحدة توفير الظروف الملائمة، وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنج في تصريح صحفي، إن "بلاده تأمل في أن تلغي الولايات المتحدة الرسوم الإضافية المزمعة لتجنب التصعيد في الحرب التجارية"، متابعا: "أهم شيء الآن هو توفير الظروف اللازمة كي يواصل الطرفان المفاوضات"، وفقا لـ"سبوتنيك".

وأوضح قاو فنج، أن لدى الصين إجراءات انتقامية وفيرة إذا تحركت واشنطن في نهاية المطاف لفرض الرسوم المزمعة، لكنها مستعدة لحل المسألة بهدوء، مضيفا: "نأمل في أن تتخذ واشنطن إجراءات صادقة وملموسة". وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسوما إضافية تقدر بنحو 5% على سلع صينية بنحو 550 مليار دولار، الجمعة الماضي،