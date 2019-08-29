جريمة

مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق نار مع شرطة بنها

تحرير:هيثم بطاح ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م
إطلاق نار - صورة أرشيفية
إطلاق نار - صورة أرشيفية
لقي عنصران إجراميان مصرعهما في تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة بالقليوبية، وضبطت بجوار الجثتين أسلحة وذخائر ودراجة نارية مبلغ بسرقتها، وكان قسم شرطة بنها قد تلقى بلاغا من صاحب مصنع مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ شبرا الخيمة بأنه حال وجوده بمنطقة أسفل كوبرى الطريق الإقليمى بدائرة المركز، بصحبة زوج ابنته، فوجئ بشخصين يستقلان دراجة نارية حاولا سرقة دراجة خاصته مستغلين انشغالهما في صيد الأسماك ولدى محاولتهما الإمساك بهما أطلق أحدهما عيارا من فرد خرطوش كان بحوزته فأصاب زوج ابنته وأودى بحياته وفرا هاربين.
ووجه اللواء طارق عجيز، مدير الأمن، بتشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالقليوبية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهما عاطلان، سبق اتهامهما فى العديد من القضايا "مخدرات، سرقة"، ويقيمان بدائرة قسم شرطة أول بنها. عقب تقنين الإجراءات أعد قطاع الأمن العام مأمورية تنسيقًا
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سجن

ضبط عامل يدير صفحة لتجارة الأعضاء عبر «فيسبوك»

صفحة عبر "فيسبوك" استغلها عامل زراعي لتكون بوابة دخول عالم تجارة الأعضاء البشرية، لكن رجال المباحث كانوا له بالمرصاد، إذ ألقت الأجهزة الأمنية في كفر الشيخ، القبض على عامل زراعي بمركز الرياض، بعد ورود معلومات للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بأنه يدير صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بقصد الإعلان عن بيع أعضاء بشرية، ليوجه اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي، بسرعة القبض عليه من خلال مأمورية سرية، وعرضه على النيابة العامة للتحقيق معه.
المستشار-محمد-ناجى-شحاتة

5 أكتوبر الحكم على 9 متهمين بحرق المجمع العلمي

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، حجز محاكمة 9 متهمين فى أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، والتى عرفت إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، إلى جلسة 5 أكتوبر المقبل، للنطق بالحكم، وصدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحي، وذلك بعد تمام سماع مرافعات دفاع المتهمين.
القضاء-على-خلية إرهابية-في-الظهير الصحراوي

«شُهدي ومجموعات التسكين».. اعترافات خلية «حسم الإسكندرية»

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، محاكمة 11 متهمًا من بينهم قيادات بجماعة الإخوان الهاربين في تركيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية، وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة، ومن المقرر أن تستكمل المحكمة فض أحراز القضية، «التحرير» تعرض جانبا من اعترافات الخلية الإرهابية والاتهامات الموجهة إليهم من نيابة أمن الدولة العليا.
القبض-على-متهم

ترزي برتبة نصاب.. عجوز ينتحل صفة مستشارين وقضاة بالشرقية

ألقى رجال مباحث مركز شرطة منيا القمح، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد محمد فؤاد، اليوم الخميس، القبض على ترزي، في بداية العقد السابع من العمر؛ على خلفية اتهامه بانتحال صفة مستشارين وقضاة واستخدامه كارنيهات ومحررات مزورة منسوب صدورها لمناصب رفيعة المستوى، للنصب على المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية، وجرى التحفظ عليه، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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جثه -علي-الطريق (2)

هربا من القليوبية.. مقتل مسجل وضبط شقيقه بالإسكندرية

بعد معركة حامية بين قوات الأمن بالإسكندرية وعنصرين إجراميين شديدي الخطورة "شقيقين" شهدت تبادل إطلاق النيران، سقط أحدهما قتيلا، بينما تمكنت القوات من ضبط الآخر. بدأت الواقعة بالعثور على جثة عامل، 25 عاما، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية، بطريق طحلة- ميت العطار بدائرة المركز، مصابا بطلق نارى بالرأس وتم تحديد المتهمين وهما مسجل شقى خطر، 32 عاما، سبق اتهامه فى 9 قضايا (سلاح، ومخدرات) آخرها قضية قتل عمد ومطلوب في 5 قضايا وإجمالى عقوبة سجنه 65 سنة وغرامة 350 ألف جنيه، وشقيقه، 19 عاما، مطلوب ضبطه وإحضاره فى ذات القضية.
عاطلين-سرقا-شقة-في-بنها

حبس عاطلين سرقا شقة وأضرما النار فيها ببنها

أمرت نيابة بنها بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق على خلفية اتهامهما بالسطو على شقة بعزبة المتيني بمركز بنها وسرقة محتويات خزينة مالكها وإضرام النيران فيها؛ لإخفاء معالم جريمتهما خلال وجوده وأسرته في "المصيف"، كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من المقدم محمد غلاب رئيس مباحث قسم أول بنها بورود بلاغ من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة بناحية عزبة المتيني دائرة القسم.
جثه -علي-الطريق (1)

حفرا قبرهما.. بحثا عن كابل فصعقتهما الكهرباء بطوخ

لقي عاملان مصرعهما صعقا بالكهرباء، اليوم الأربعاء، في أثناء حفرهما لإصلاح كابل كهربائي في قرية قرقشندة التابعة لمركز شرطة طوخ، فصعقهما التيار عقب قطع كابل أرضى، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى طوخ، بينما اتهمت أسرتاهما المقاول بالتسبب في وفاتهما. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، والذي طلب تحريات المباحث بشأن الواقعة وظروفها وملابساتها، وكلف الإدارة الهندسية بمجلس مدينة طوخ بإعداد تقرير مفصل عن الواقعة وظروفها.
خطف (1)

مأساة في الخصوص..قيد نجل شقيقه وأطلق عليه كلبا فقتله

أمرت نيابة الخصوص بحجز عاطل قام بتقييد نجل شقيقه وأطلق عليه كلبا فعقره؛ مما أدى إلى وفاته، وذلك بسبب سوء سلوك المجنى عليه وكثرة تشاجره مع الجيران. كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا بورود بلاغ لقسم شرطة الخصوص من مستشفى اليوم الواحد بالمرج بوصول "مصطفى. ا. ف - 17 عامًا" عاطل، ومقيم دائرة القسم، مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم ووجود آثار تقييد بمعصم اليدين وآثار لعقر كلب بالفخذ الأيسر، وتوفي عقب وصوله المستشفى، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.
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