مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق نار مع شرطة بنها

تحرير:هيثم بطاح ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م

إطلاق نار - صورة أرشيفية

لقي عنصران إجراميان مصرعهما في تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة بالقليوبية، وضبطت بجوار الجثتين أسلحة وذخائر ودراجة نارية مبلغ بسرقتها، وكان قسم شرطة بنها قد تلقى بلاغا من صاحب مصنع مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ شبرا الخيمة بأنه حال وجوده بمنطقة أسفل كوبرى الطريق الإقليمى بدائرة المركز، بصحبة زوج ابنته، فوجئ بشخصين يستقلان دراجة نارية حاولا سرقة دراجة خاصته مستغلين انشغالهما في صيد الأسماك ولدى محاولتهما الإمساك بهما أطلق أحدهما عيارا من فرد خرطوش كان بحوزته فأصاب زوج ابنته وأودى بحياته وفرا هاربين.

ووجه اللواء طارق عجيز، مدير الأمن، بتشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالقليوبية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهما عاطلان، سبق اتهامهما فى العديد من القضايا "مخدرات، سرقة"، ويقيمان بدائرة قسم شرطة أول بنها. عقب تقنين الإجراءات أعد قطاع الأمن العام مأمورية تنسيقًا