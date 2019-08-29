5 أكتوبر الحكم على 9 متهمين بحرق المجمع العلمي

تحرير:سماح عوض الله ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م

رئيس المحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، حجز محاكمة 9 متهمين فى أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، والتى عرفت إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، إلى جلسة 5 أكتوبر المقبل، للنطق بالحكم، وصدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحي، وذلك بعد تمام سماع مرافعات دفاع المتهمين.

نسبت التحقيقات إلى المتهمين ارتكاب جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنع قوات الأمن عن أداء عملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة. وأشار أمر الإحالة إلى تعدي

نسبت التحقيقات إلى المتهمين ارتكاب جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنع قوات الأمن عن أداء عملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.



وأشار أمر الإحالة إلى تعدي المتهمين على مبانٍ حكومية ومنشآت عامة باقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض محتوياتها، وهى المجمع العلمى المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسا الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذى يضم عددا من المبانى الحكومية ومن بينها حى بولاق وحى غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.



