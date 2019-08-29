«اللص دخل من الباب» ضبط عامل سرق شركة بمدينة نصر

تحرير:سماح عوض الله ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م

سرقة- أرشيفية

نجح رجال مباحث القاهرة فى كشف غموض سرقة أموال من خزينة شركة أقمشة، بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، بعد أن احتار مالك الشركة وخبراء الأدلة الجنائية فى كيفية حدوث السرقة رغم عدم وجود أي كسور أو آثار عنف فى منافذها، ورجحت المعاينة أن اللص من داخل الشركة ومن العاملين بها، ومن هنا بدأ البحث عن من يمكن أن تصل يده إلى مفاتيح مقر العمل، وتوقيتات الخروج من العمل والتغيب عنه، حتم تم الاشتباه فى عامل، وبتدقيق التحريات تبين توجهه إلى مكان قريب من محل عمله لاستخراج نسخة من مفاتيح بحوزته، فتبين أنه السارق.

أشار مالك الشركة فى بلاغه إلى الاستيلاء من داخل خزينة الشركة على 181 ألف جنيه، و1500 دولار، و4500 ريال سعودى، و150 يورو، ولم يشتبه ملاك الشركة فى أحد، وبفحص رجال الأمن أكدوا أنه لم يتم اقتحام المكان، حيث لا توجد آثار عنف فى أى من المداخل أو النوافذ، ما أكد أن اللص من العاملين فى الشركة، وجرت مناقشة

أشار مالك الشركة فى بلاغه إلى الاستيلاء من داخل خزينة الشركة على 181 ألف جنيه، و1500 دولار، و4500 ريال سعودى، و150 يورو، ولم يشتبه ملاك الشركة فى أحد، وبفحص رجال الأمن أكدوا أنه لم يتم اقتحام المكان، حيث لا توجد آثار عنف فى أى من المداخل أو النوافذ، ما أكد أن اللص من العاملين فى الشركة، وجرت مناقشة الجميع بشأن الواقعة، وسؤالهم عن مواعيدهم، وتوقيتات مغادرة الشركة خلال ساعات العمل.



العامل المتهم لم يدل بالحقيقة بشأن مغادرته المقر قبل أيام من حادث السرقة، وبالتدقيق معه أقر بأنه بحكم عمله يتردد على عدة مكاتب بالشركة، وتمكن من سرقة مفاتيحها من أحد المالكين، ثم توجه إلى ورشة لاستخراج نسخ مصطنعة، واتفق مع صديق له على سرقة الشركة، ونقلا الأموال وأخفياها فى منزل أسرته بمركز بني مزار بمحافظة المنيا.





