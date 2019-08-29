تسريب وخلافات وصدمة.. أزمة تشكيل حكومة ما بعد البشير

تأجيل الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية في السودان الذي كان مقرراً أمس يأتي لمزيد من التشاور واستيفاء الخطوات القانونية الواردة في الوثيقة الدستورية
بعد حالة الترقب التي عاشها السودانيون، انتظارا للإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد الذي كان من المقرر أن يعلن عنه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خلال الساعات الماضية، جاء تأجيل إعلان الحكومة الانتقالية ليومين، ليثير حالة من التخبط والجدل، إذ كان مقرراً الأربعاء، الإعلان عن التشكيل الجديد وفقاً للجدول الزمني للوثيقة الدستورية.. تلك الحكومة التي يعقد عليها السودانيون آمالا كثيرة ستكون أمامها تحديات كبرى تتعلق بإنعاش الاقتصاد المنهار، وإنهاء النزاعات الداخلية، والتي ستقود المرحلة المقبلة بعد رحيل نظام الرئيس السابق عمر البشير.
تشاور وخطوات قانونية
مصادر مقربة من العسكريين في مجلس السيادة أعلنت أن تأجيل الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية الذي كان مقرراً أمس يأتي لمزيد من التشاور واستيفاء الخطوات القانونية الواردة في الوثيقة الدستورية، والتي كانت تحتم على قوى الحرية والتغيير التشاور مع المكون العسكري في مجلس السيادة قبل تسليم
تشاور وخطوات قانونية
مصادر مقربة من العسكريين في مجلس السيادة أعلنت أن تأجيل الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية الذي كان مقرراً أمس يأتي لمزيد من التشاور واستيفاء الخطوات القانونية الواردة في الوثيقة الدستورية، والتي كانت تحتم على قوى الحرية والتغيير التشاور مع المكون العسكري في مجلس السيادة قبل تسليم ترشيحاتها لرئيس مجلس الوزراء.
وأضافت هذه المصادر أن المكون العسكري تسلم الترشيحات مساء أول من أمس، وعكف على دراستها أمس، مشيرا إلى أن التأجيل جاء نتيجة لرغبة رئيس الوزراء في إجراء مزيد من الدراسة لقائمة الترشيحات التي تسلمها الثلاثاء، فضلاً عن أن لديه بعض التحفظات على أسماء معينة، حسب "العين" الإخبارية.
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عضو المجلس السيادي، الفريق ركن شمس الدين كباشي، قال إن هنالك نصاً بالوثيقة الدستورية يعطي المكون العسكري أحقية التشاور مع قوى التغيير حول الوزارات والوزراء قبل تسليمها إلى رئيس الوزراء.
وأشار إلى أن الفصل الخامس بالوثيقة الخاص بتكوين مجلس الوزراء الانتقالي، نص على أن يتكون من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين من كفاءات مستقلة بالتشاور، يعينهم رئيس الوزراء من قائمة مرشحي قوى التغيير، ويعتمدهم السيادى، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يرشحهما المكون العسكري بمجلس السيادة.
وقال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير خالد عمر يوسف، إنه "من الصعب أن يفرغ رئيس الوزراء من دراسة قائمة المرشحين وإعلان الحكومة الانتقالية خلال اليوم وفق المصفوفة الزمنية"، متوقعا أن تستغرق دراسة قوائم المرشحين من قبل حمدوك مزيدا من الوقت.
تسريب غير مقصود
في الوقت الذي تم فيه تأجيل الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية، استمر الجدل في السودان حول تسريب الأسماء المرشحة للمناصب الوزارية من قبل قوى الحرية والتغيير.
وكتب محمد ضياء الدين، القيادي بقوى الإجماع الوطني أحد المكونات الخمسة لقوى التغيير على حسابه في "فيسبوك"، تحت عنوان "نقد ذاتي واعتذار": "للأسف الشديد أن الأسماء المتداولة بخط اليد التي تم تسريبها ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي هي بخط يده ومن مفكرته الخاصة، وأنه تم تسريبها لأسباب خارجة عن إرادته بعد أن فقد المفكرة مع إرهاق اجتماع استمر 21 ساعة متواصلة".
وأكد ضياء الدين، أن ما تم غير مقصود، وأنه يتحمل مسؤولية وتبعات ما حدث بالكامل، وأن قوى التغيير غير مخترقة.
فيما قال صلاح مناع القيادي بقوى الحرية والتغيير: "لقد تداولنا في اجتماع المكتب المركزي حول أسماء المرشحين للوزارة لمدة 21 ساعة، واتفقنا على سرية الأسماء، ولكنها تسربت خلال ثوان"، وتساءل: "هل نحن قيادة يمكن أن تغير، إذا لم تستطع حفظ الأسرار، وكيف سنكون الحزب الحاكم".
وحسب وثيقة الإعلان الدستوري فإن الفترة الزمنية المخصصة لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية في السودان، تستوجب إعلان الحكومة في يوم 28 أغسطس الجاري، على أن يؤدي الوزراء القسم في اليوم التالي، ويشهد مطلع سبتمبر أول اجتماع مشترك بين مجلسي الوزراء والسيادي.
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وعقب التشاور، حسب الوثيقة الدستورية، يعتمد المجلس السيادي أسماء المرشحين عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يرشحهما المكون العسكري بالمجلس السيادي.
كان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قد أعلن في بيان، أنه تسلم أسماء المرشحين المقترحين لتولي المناصب الوزارية من قوى الحرية والتغيير، موضحا أن لديه 49 مرشحاً لـ14 وزارة و16 مرشحاً آخرين لـ5 مجالس.