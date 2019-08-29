تسريب وخلافات وصدمة.. أزمة تشكيل حكومة ما بعد البشير

تأجيل الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية في السودان الذي كان مقرراً أمس يأتي لمزيد من التشاور واستيفاء الخطوات القانونية الواردة في الوثيقة الدستورية

تحرير:وفاء بسيوني ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م

رئيس وزراء السودان

بعد حالة الترقب التي عاشها السودانيون، انتظارا للإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد الذي كان من المقرر أن يعلن عنه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خلال الساعات الماضية، جاء تأجيل إعلان الحكومة الانتقالية ليومين، ليثير حالة من التخبط والجدل، إذ كان مقرراً الأربعاء، الإعلان عن التشكيل الجديد وفقاً للجدول الزمني للوثيقة الدستورية.. تلك الحكومة التي يعقد عليها السودانيون آمالا كثيرة ستكون أمامها تحديات كبرى تتعلق بإنعاش الاقتصاد المنهار، وإنهاء النزاعات الداخلية، والتي ستقود المرحلة المقبلة بعد رحيل نظام الرئيس السابق عمر البشير.

تشاور وخطوات قانونية مصادر مقربة من العسكريين في مجلس السيادة أعلنت أن تأجيل الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية الذي كان مقرراً أمس يأتي لمزيد من التشاور واستيفاء الخطوات القانونية الواردة في الوثيقة الدستورية، والتي كانت تحتم على قوى الحرية والتغيير التشاور مع المكون العسكري في مجلس السيادة قبل تسليم