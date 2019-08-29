طلعت يوسف يطالب الزمالك باحترام الاتحاد السكندري

تحرير:محمد حسن صيام ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م

طلعت يوسف

طالب طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، فريق الزمالك باحترام زعيم الثغر قبل المواجهة المقرر لها الأحد المقبل بكأس مصر في دور نصف النهائي، إذ قال طلعت يوسف، في مداخلة هاتفية لقناة «تايم سبورت»: «نحترم الزمالك ونعلم جيدًا أنه فريق قوي يجب أن نعمل له حسابًا، ولكن أيضًا نحن فريق كبير يجب أن يعمل لنا الزمالك ألف حساب». وتحدث المدير الفني للاتحاد عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك قائلا: «لا يشغلني من سيدير المباراة، سواء طاقم تحكيم مصري أو أجنبي، نحترم ونقدر الجميع ولكن أطالب اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بإعلان موقف واضح في هذا الشأن».

وأضاف طلعت يوسف أنه كمدير فني للاتحاد السكندري يحترم تعاقدات ناديه مع نادي الزمالك، مؤكدًا أن أحمد رفعت ورزاق سيسيه لن يشاركا في مباراة الفارس الأبيض وأنه لا يعلم مدى تأثر الفريق بغياب الثنائي. وانضم للاتحاد خلال فترة الانتقالات الجارية 4 لاعبين من الزمالك وهم الحارس عماد السيد وإسلام جمال (بيعا نهائيا)،