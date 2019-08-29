رياضة

طلعت يوسف يطالب الزمالك باحترام الاتحاد السكندري

تحرير:محمد حسن صيام ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م
طلعت يوسف
طلعت يوسف
طالب طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، فريق الزمالك باحترام زعيم الثغر قبل المواجهة المقرر لها الأحد المقبل بكأس مصر في دور نصف النهائي، إذ قال طلعت يوسف، في مداخلة هاتفية لقناة «تايم سبورت»: «نحترم الزمالك ونعلم جيدًا أنه فريق قوي يجب أن نعمل له حسابًا، ولكن أيضًا نحن فريق كبير يجب أن يعمل لنا الزمالك ألف حساب». وتحدث المدير الفني للاتحاد عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك قائلا: «لا يشغلني من سيدير المباراة، سواء طاقم تحكيم مصري أو أجنبي، نحترم ونقدر الجميع ولكن أطالب اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بإعلان موقف واضح في هذا الشأن».
وأضاف طلعت يوسف أنه كمدير فني للاتحاد السكندري يحترم تعاقدات ناديه مع نادي الزمالك، مؤكدًا أن أحمد رفعت ورزاق سيسيه لن يشاركا في مباراة الفارس الأبيض وأنه لا يعلم مدى تأثر الفريق بغياب الثنائي. وانضم للاتحاد خلال فترة الانتقالات الجارية 4 لاعبين من الزمالك وهم الحارس عماد السيد وإسلام جمال (بيعا نهائيا)،
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باسم-علي

رسميًّا.. الأهلي يعير باسم علي للجونة

انتقل باسم علي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسميًّا لصفوف فريق الجونة لمدة موسم على سبيل الإعارة، وتوصل الجونة لاتفاق مع الظهير الأيمن للمارد الأحمر، لاستعارته لمدة موسم بعدما مدد عقده مع الأهلي. وكان باسم قد تلقى عدة عروض في الفترة الأخيرة للرحيل عن الأحمر من أندية الإسماعيلي والاتحاد السكندري والجونة لكنه فضل الانضمام للأخير بعد الجلسة التي عقدها مع مسئوليه. ويعد باسم علي تاسع لاعب ينضم إلى صفوف الجونة قادمًا من النادي الأهلي.
ايمن-حفنى

المقاصة يقترب من ضم نجم الزمالك بشكل نهائي

أكد بكري سليم، مدير عام نادي مصر للمقاصة، أن إدارة الفريق الفيومي اقتربت من ضم أيمن حفني نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقال مدير عام نادي مصر للمقاصة خلال تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورتس: "اقتربنا من إتمام ضم أيمن حفني لاعب الزمالك بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة". وعن خسارة مصر للمقاصة تحت قيادة أحمد حسام «ميدو»، في دور ربع النهائي لكأس مصر بهدف دون رد، أمام الزمالك قال بكري سليم: "ميدو مدرب واعد، ندعمه ولا نتعامل في كل مباراة على حدة".
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تعرف على مواعيد نصف نهائي كأس مصر (صورة)

حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر، إذ يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، في الأول من سبتمبر المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد الإسماعيلية، والفائز من بيراميدز وحرس الحدود سيواجه بتروجت يوم الإثنين 2 سبتمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب بتروسبورت. وكان الزمالك تأهل إلى نصف نهائي كأس مصر على نظيره مصر للمقاصة، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء، في ربع نهائي البطولة.
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رئيس الاتحاد يتضامن مع الزمالك ويطلب حكاما أجانب

كشف محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن موقفه من طلب مجلس إدارة نادي الزمالك، بشأن استقدام حكام أجانب لإدارة مواجهة الفريقين في نصف نهائي كأس مصر، حيث أعلن تضامنه مع القلعة البيضاء في استقدام حكام أجانب لمباراة الفريقين. وقال مصيلحي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الزمالك اليوم عبر قناة المحور: «تحدثت مع مرتضى منصور بعد مباراة المقاصة وطلبت منه أن نتقدم بطلب رسمي لاتحاد الكرة، لاستقدام حكام أجانب.. أتمنى من جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الموافقة على ذلك، وهو طلب عادل للفريقين».
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موعد مباراة الزمالك والاتحاد في نصف نهائي كأس مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحت قيادة الصربي ميتشو المدير الفني لمواجهة نظيره فريق الاتحاد السكندري مساء الأحد المقبل الموافق 1 من شهر سبتمبر المقبل على استاد الإسماعيلية في تمام الساعة السادسة في إطار مباريات دور النصف نهائي بكأس مصر، حيث يسعى الفارس الأبيض للدفاع عن اللفب الذي توج به الموسم الماضي على حساب فريق سموحة. وستنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك والاتحاد السكندري على الهواء مباشرة مساء الأحد المقبل بالإضافة إلى نقل المباراة على قناة النيل للرياضة.
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ميتشو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المقاصة

أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق لخوض مباراة مصر للمقاصة الذي يقوده فنيًا أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للوحدة السعودي والذي سبق وأن تولى القيادة الفنية للفارس الأبيض ، في دور الثمانية لبطولة كأس مصر 2019، حيث تأهل الزمالك على حساب فريق الإنتاج الحربي بدور الستة عشر والتي تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءا على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية ، حيث جاءت أختيارات ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض لتشكيل المباراة كالتالي:-
طارق حامد

الزمالك يستعيد طارق حامد أمام مصر المقاصة

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جهود طارق حامد لاعب الوسط المدافع فى مواجهة نظيره فريق مصر المقاصة، التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر، حيث تم استبعاده من مواجهتى الزمالك مع ديكاداها الصومالى فى الدور التمهيدى لدورى أبطال إفريقيا من أجل إراحته بعد مشاركاته المتتالية مع الفريق فى الموسم الماضى والمنتخب الوطني، مع خضوعه لبرنامج تأهيلى فى الفترة الأخيرة حتى يكون جاهزًا للعودة للمشاركة مع الفريق الأبيض بداية من لقاء المقاصة.
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