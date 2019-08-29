المقاصة يقترب من ضم نجم الزمالك بشكل نهائي

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م

أيمن حفني

أكد بكري سليم، مدير عام نادي مصر للمقاصة، أن إدارة الفريق الفيومي اقتربت من ضم أيمن حفني نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقال مدير عام نادي مصر للمقاصة خلال تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورتس: "اقتربنا من إتمام ضم أيمن حفني لاعب الزمالك بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة". وعن خسارة مصر للمقاصة تحت قيادة أحمد حسام «ميدو»، في دور ربع النهائي لكأس مصر بهدف دون رد، أمام الزمالك قال بكري سليم: "ميدو مدرب واعد، ندعمه ولا نتعامل في كل مباراة على حدة".

وحافظ الزمالك على تواجده في المربع الذهبي لكأس مصر للمرة الثامنة على التوالي، بعد تخطيه عقبة مصر للمقاصة، وكانت آخر مرة غاب فيها الزمالك عن نصف النهائي، في موسم 2009- 2010، بعد خسارته من الأهلي بنتيجة (3- 1) في دور الـ16، وتواجد بعدها في جميع البطولات باستثناء نسخة 2010- 2011 التي ألغيت. في المقابل،