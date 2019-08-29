ضبط عامل يدير صفحة لتجارة الأعضاء عبر «فيسبوك»

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٥ م

صورة أرشيفية

صفحة عبر "فيسبوك" استغلها عامل زراعي لتكون بوابة دخول عالم تجارة الأعضاء البشرية، لكن رجال المباحث كانوا له بالمرصاد، إذ ألقت الأجهزة الأمنية في كفر الشيخ، القبض على عامل زراعي بمركز الرياض، بعد ورود معلومات للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بأنه يدير صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بقصد الإعلان عن بيع أعضاء بشرية، ليوجه اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي، بسرعة القبض عليه من خلال مأمورية سرية، وعرضه على النيابة العامة للتحقيق معه.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط الشخص المتحرى عنه، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود الحساب الشخصي فيه وآثار المشاركات المشار إليها الخاصة ببيع الأعضاء البشرية، ومنها محادثة بينه وبين أحد الأشخاص، إذ اتفقا في ما بينهما على شراء كُلى بمقابل مادى كبير. أمام رجال البحث الجنائى ورئيس مباحث مركز الرياض، اعترف