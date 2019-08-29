جريمة

ضبط عامل يدير صفحة لتجارة الأعضاء عبر «فيسبوك»

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٥ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صفحة عبر "فيسبوك" استغلها عامل زراعي لتكون بوابة دخول عالم تجارة الأعضاء البشرية، لكن رجال المباحث كانوا له بالمرصاد، إذ ألقت الأجهزة الأمنية في كفر الشيخ، القبض على عامل زراعي بمركز الرياض، بعد ورود معلومات للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بأنه يدير صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بقصد الإعلان عن بيع أعضاء بشرية، ليوجه اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي، بسرعة القبض عليه من خلال مأمورية سرية، وعرضه على النيابة العامة للتحقيق معه.
وتمكن ضباط المباحث من ضبط الشخص المتحرى عنه، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود الحساب الشخصي فيه وآثار المشاركات المشار إليها الخاصة ببيع الأعضاء البشرية، ومنها محادثة بينه وبين أحد الأشخاص، إذ اتفقا في ما بينهما على شراء كُلى بمقابل مادى كبير. أمام رجال البحث الجنائى ورئيس مباحث مركز الرياض، اعترف
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محكمة-النقض

إحالة طعن تعويض مصريين 261 مليون دولار للمكتب الفني

أحالت محكمة النقض الطعن المقدم من الحكومة الليبية على حكم التعويض الصادر من محكمة مستأنف القاهرة بتعويض عائلة مصرية 261 مليونا و371 ألف دولار، نظير تأميم أرض مملوكة لعائلتهم أثناء حكم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، إلى المكتب الفني للمحكمة؛ لتحديد دائرة جديدة تنظر القضية، ويعتبر النزاع بين العائلة المصرية (ورثة كامل ونيقولا وجورجي حبيب - آل حنا) والسلطات الليبية في قضية "آل حنا"، من أقدم النزاعات القضائية، نظرا لكون الأرض موضوع النزاع تم تأميمها في سبعينيات القرن الماضي.
حشيش

إحالة متهمين اثنين بحيازة 100 طربة حشيش للجنايات

قررت نيابة برج العرب غرب الإسكندرية، إحالة كل من "م. ف. ع" مقاول، و"م. أ. م" عامل تشطيبات إلى محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبداللطيف حامد؛ لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة "جوهر الحشيش". وتعود تفاصيل الواقعة في القضية رقم 2406 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة برج العرب والمقيدة كلي برقم 526 غرب عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقبض على شخصين بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش بدائرة القسم.
طعن-بالسكين

«خفت تفضحني» قاتل «مسنة الحدائق» يعترف بجريمته

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة، اليوم الخميس، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن اتهامه بقتل مسنة لسرقتها بحدائق القبة، وقال المتهم خلال التحقيقات: «قتلتها غصب عنى عشان خفت تفضحنى بعد ما سرقتها»، فيما تنتظر نيابة الحوادث تقرير الصفة التشريحية الخاصة بالمجني عليها، لبيان وتحديد أسباب الوفاة على وجه الدقة، كما استعجلت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي عن ملابسات وظروف الحادث، واستكمال سماع شهود القضية وصولا للأسباب التي دفعت المتهم لارتكاب جريمته.
معاشات (2)

محطات معركة الـ 11 سنة لضم «العلاوات الخمس» للمعاشات

محطات هامة مرت بها إشكالية ضم واحتساب العلاوات الخمس الخاصة التي لم تُضم للأجر الأساسي عند إحالة الموظف إلى المعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس إلى معاش الأجر المتغير، حتى انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، أمس الأربعاء، إلى ضرورة تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، وفقا لما ورد بمنطوقه، بأن تُحسب « العلاوات الخمس » العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي عند الإحالة للمعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس إلى معاش الأجر المتغير.
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فيسبوك

«اشحنيلي لافضحك».. طالب يهدد طفلة بنشر صورها عارية

ألقى رجال الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بإشراف اللواء حسام البطوطي مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الاتصالات والمعلومات، بالتنسيق مع رجال الإدارة بفرع منطقة القناة، وقطاع البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، القبض على طالب بالفرقة الثانية بمعهد التمريض؛ على خلفية اتهامه بابتزاز طفلة في الـ12 من عمرها، بنشر صور عارية لها عبر موقع «فيسبوك»، ومطالبتها بدفع مبالغ مالية له في صيغة أرقام كروت شحن نظير عدم نشره للصور.
مديرية أمن الشرقية

إحالة المتهمين بالاعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة للتحقيق

نقلت ألأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، 6 شباب إلى سراي النيابة العامة؛ للتحقيق معهم في اتهامهم بالاعتداء على شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش» بدائرة المركز.. البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، من اللواء أحمد زكى، حكمدار جنوب الشرقية، بشأن تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله مجموعة من الشباب يتناوبون الاعتداء على شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة يعاني من إعاقة ذهنية، داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش».
غرق-طفل-فى-ترعة النوبارية-وانتشال جثته-بعد-يومين (4)

هربا من الحر.. انتشال طفل غرق في النيل بكفر الشيخ

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن كفر الشيخ، اليوم السبت، جثة طفل لقي مصرعه غرقا في نهر النيل بقرية الجزيرة الخضراء التابعة لمركز مطوبس وذلك أثناء نزوله للاستحمام في النيل هربًا من حرارة الجو. ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن كفر الشيخ إخطارا من اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بورود بلاغ إلى إدارة شرطة النجدة بمطوبس بغرق طفل بنهر النيل أمام قرية الجزيرة الخضراء بدائرة المركز.
الإتجار بالبشر

باعوا «سما» عبر فيسبوك| حكاية عصابة الاتجار في البشر

وافق النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم السبت، على إحالة تشكيل عصابي مكون من 4 متهمين، بينهم ممرض، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاتجار في الأطفال عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك عقب انتهاء التحقيقات التي أظهرت أن المتهمين ارتكبوا جريمة الاتجار في البشر، وذلك بأن عرضوا المجني عليها "سما. ح" للبيع، استغلالا لضعفها ووهن جسدها، ونفاذا لرغبة والدتها في بيع رضيعتها البالغة من العمر بضعة أيام نظير مبلغ مالي تسد به حاجتها، فساعدها المتهم الثاني وعرض المجني عليها على العاقرات الراغبات في الشراء، بمساعدة المتهمين الثالث والرابع.
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