أسماك ميتة ومياه ملوثة.. متى تنتهي أزمة بحيرة قارون؟

«الزراعة»: الشركة المصرية للأملاح تضع مخلفات الصناعة على شاطئ البحيرة.. ورئيس هيئة الثروة السمكية السابق: زيادة ملوثات المياه وارتفاع نسبة الأمونيا سبب نفوق الأسماك

تحرير:أمين طه ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

خلال الفترة الماضية زادت نسبة نفوق الأسماك ببحيرة قارون، وطفت على سطح المياه كميات كبيرة من الأسماك النافقة، نتيجة ارتفاع نسبة التلوث فيها بشكل كبير لدرجة حولتها إلى بيئة مميتة لأغلب الكائنات البحرية. ورغم مرور سنوات على تكرار تلك الأزمة وعمل أبحاث وفحوصات للوقوف على أسبابها والعمل على حلها من الجهات المختصة، فإنه إلى الآن لم يبدأ على أرض الواقع أي علاج حقيقى لهذه المحمية الطبيعية التى أصبحت بلا أي حماية، الأمر الذى يطرح تساؤلا بشأن أسبابها، ومتى ستنتهى؟

رواسب سامة في تقرير رسمي لوزارة الزراعة، رصد استمرار نفوق الأسماك في بحيرة قارون، بسبب استيلاء الشركة المصرية للأملاح على 1700 فدان من أراضي البحيرة في منطقة شكشول بالفيوم منذ أكثر من 20 عامًا، وهي حاليًا تقوم باستغلال أرض البحيرة كأحواض مياه واستخراج الملح منها بدورات مختلفة. وأشار التقرير إلى أن الشركة

رواسب سامة

في تقرير رسمي لوزارة الزراعة، رصد استمرار نفوق الأسماك في بحيرة قارون، بسبب استيلاء الشركة المصرية للأملاح على 1700 فدان من أراضي البحيرة في منطقة شكشول بالفيوم منذ أكثر من 20 عامًا، وهي حاليًا تقوم باستغلال أرض البحيرة كأحواض مياه واستخراج الملح منها بدورات مختلفة.

وأشار التقرير إلى أن الشركة تقوم بوضع المخلفات الناتجة من صناعة الملح على شاطئ البحيرة، وهي جبال من الأملاح الفاسدة تخرج منها رواسب سامة تصب في البحيرة ما زاد نسبة الملوحة في البحيرة، وأدى إلى قتل أشهر أنواع الأسماك وانخفضت نسبة الصيد في البحيرة، وأصبح الصياد لا يصطاد أكثر من كيلو بعد أن كان يصطاد 20 كيلو يوميًا.

ارتفاع نسبة الأمونيا وتلوث المياه

الدكتور خالد الحسني، رئيس هيئة الثروة السمكية السابق، قال إن نفوق الأسماك فى البحيرات يرجع لأسباب عديدة من أهمها زيادة ملوثات المياه وارتفاع نسبة الأمونيا ونقص الأكسجين، لافتًا إلى أنه في أثناء السدة الصيفية تقل كمية المياه الناتجة عن الصرف الزراعي، ما يزيد من نسبة الأمونيا فى المياه وتتسبب فى نفوق الأسماك.

وأضاف الحسني، فى تصريح لـ«التحرير» أن الصرف الصناعي يعد من أخطر أنواع الملوثات للمياه نظرا لوجود معادن ثقيلة تؤثر على الأسماك بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن وزارة البيئة تعمل بشكل مستمر على مراقبة المصانع للحد من خطورتها.

1100 طن من الأسماك ببحيرة قارون

ويبلغ إجمالى إنتاج البحيرات المصرية من الأسماك 166 ألفا و334 طن أسماك؛ إذ يبلغ إجمالى إنتاج بحيرة قارون 1100 طن من الأسماك، وإجمالى إنتاج بحيرة إدكو 6 آلاف و700 طن؛ بينما يبلغ إنتاج بحيرة مريوط 16 ألف طن، في حين أن إجمالى إنتاج بحيرة البردويل 4 آلاف و500 طن، طن من الأسماك؛ كما يبلغ إجمالى إنتاج بحيرة المنزلة 53 ألفا و34 طن أسماك، بينما يبلغ إجمالي إنتاج بحيرة البرلس 63 ألف طن، ويصل إجمالى إنتاج بحيرة ناصر فى أسوان 22 ألف طن.

وتمثل هذه البحيرات أهمية اقتصادية بالغة، إذ يبلغ إنتاجها من الأسماك أكثر من 75% من إجمالي الإنتاج في مصر.

وتستهدف الدولة إنتاج 2.2 مليون طن من الأسماك، من خلال مصادر الإنتاج، بما فيها البحيرات، وذلك ضمن خطة التوسع فى الإنتاج السمكى لمواجهة زيادة الطلب على الأسماك، بسبب الزيادة السكانية وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

ملوثات الصرف الصحي

من جهته، تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال للدكتور علي عبد العال، موجه إلى وزيري البيئة الموارد المائية والرى، بناء على توصية من أمانة الحزب بمحافظة الفيوم، عن الإجراءات التي سيتم اعتمادها لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون وحمايتها من التلوث.

قرطام، قال إن بحيرة قارون تقع شمال مدينة الفيوم على بعد نحو 27 كيلومترا، وتعد من أعمق البحيرات، إذ يوجد بها أماكن تصل أعماقها إلى 14 كيلومترا، وأيضا بها أسماك تخص المياه المالحة والمياه العذبة.

"البحيرة تواجه العديد من المشكلات البيئية"، يؤكد قرطام، مشيرا إلى أن من بين هذه المشكلات، ملوثات الصرف الصحي والصناعي وارتفاع نسبة الملوحة، إلى جانب انتشار طفيلات «الإيزوبودا» وارتفاع نسبة التلوث بها، وذلك نتيجة العديد من المصارف التي تصب في البحيرة.

وتساءل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، عن أسباب عدم قيام الوزارة بدراسة فنية تفصيلية تحدد نسبة ملوحة البحيرة أخذاً في الاعتبار ما يتم تسريبه من المياه الجوفية ودرجة الملوحة المستهدف الوصول إليها، إلى جانب رصد شامل للمنشآت الصناعية التي تصرف علي البحيرة، وكيفية وقف هذا الصرف الذي يلوثها ويقضي على الثروة السمكية، وضرورة مواجهة الممارسات السلبية للمواطنين على البحيرة.

84 قرية تلقي بالصرف الصحي

ووفق إحصائيات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، فإن 44% من قرى المحافظة مغطاة بشبكات الصرف الصحى فقط، و84 قرية تلقي بصرف منازلها مباشرة ببحيرة قارون، سواء صرفا مباشرا من القرى الواقعة في محيط البحيرة أو القرى التي تلقي صرف منازلها على مصرف البطس الذى يعد المصدر الرئيسى ويصب على بحيرة قارون، كما أن قرابة 6 آلاف صياد يعملون في البحيرة التي وجد بها بعض الأنواع من الأسماك مثل البلطي الأخضر، وأنواع منقولة تأقلمت مثل الموسى والبوري والجمبري الأبيض، وبعد ارتفاع معدلات التلوث في مياه البحيرة، انتشرت الحشرات القاتلة للأسماك، ما أدى إلى توقف الصيادين عن الصيد بعد نفوق الأسماك.