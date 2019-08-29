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أسماك ميتة ومياه ملوثة.. متى تنتهي أزمة بحيرة قارون؟

«الزراعة»: الشركة المصرية للأملاح تضع مخلفات الصناعة على شاطئ البحيرة.. ورئيس هيئة الثروة السمكية السابق: زيادة ملوثات المياه وارتفاع نسبة الأمونيا سبب نفوق الأسماك
تحرير:أمين طه ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
نفوق الأسماك
نفوق الأسماك
خلال الفترة الماضية زادت نسبة نفوق الأسماك ببحيرة قارون، وطفت على سطح المياه كميات كبيرة من الأسماك النافقة، نتيجة ارتفاع نسبة التلوث فيها بشكل كبير لدرجة حولتها إلى بيئة مميتة لأغلب الكائنات البحرية. ورغم مرور سنوات على تكرار تلك الأزمة وعمل أبحاث وفحوصات للوقوف على أسبابها والعمل على حلها من الجهات المختصة، فإنه إلى الآن لم يبدأ على أرض الواقع أي علاج حقيقى لهذه المحمية الطبيعية التى أصبحت بلا أي حماية، الأمر الذى يطرح تساؤلا بشأن أسبابها، ومتى ستنتهى؟
رواسب سامة في تقرير رسمي لوزارة الزراعة، رصد استمرار نفوق الأسماك في بحيرة قارون، بسبب استيلاء الشركة المصرية للأملاح على 1700 فدان من أراضي البحيرة في منطقة شكشول بالفيوم منذ أكثر من 20 عامًا، وهي حاليًا تقوم باستغلال أرض البحيرة كأحواض مياه واستخراج الملح منها بدورات مختلفة. وأشار التقرير إلى أن الشركة
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