الأرصاد: غدا انخفاض طفيف في درجات الحرارة

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م

طقس حار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وبعض المناطق من جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيهما مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 26 35شبين الكوم 26 35طنطا 25 34دمنهور 25 33الإسكندرية 25 31بلطيم 25 31مطروح 23 31السلوم 23 31سيوة 25 36بورسعيد 25 32دمياط