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انتهاء من 70% من مشروع ترميم مدينة شالي بواحة سيوة

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م
وزير الآثار خالد العناني
وزير الآثار خالد العناني
أعلنت وزارة الآثار الانتهاء من ترميم أكثر من 70% من مباني مدينة شالي الأثرية بواحة سيوة وشوارعها القديمة، وذلك استكمالا لخطة الوزارة لإحياء تلك المدينة. وأشار محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية ومطروح، في تصريح له، اليوم الخميس، إلى أنه تم الانتهاء من إزالة كتل "الكرشيف" المتساقطة من البيوت وإعادتها لأماكنها الأصلية، بالإضافة إلى تثبيت الكتل غير المثبتة جيدا لاستكمال الحوائط لتظهر الطابع المعماري والتخطيطي للبيوت والمدينة ككل، كما تم فتح الشوارع القديمة وجاري الآن ترميم السور القديم و باقي البيوت الكاملة المعالم.
وأوضح متولي، أنه وفقا لمشروع الترميم سيتم ترميم 3 بيوت بجوار مسجد تطندي -والذي افتتحه وزير الآثار العام الماضي- وتحويلهم إلى مركز للرعاية الاجتماعية والصحية لسكان سيوة، وذلك بناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، للاستفادة من الخدمات التي سيوفرها المركز للسكان ولربطهم بالتاريخ
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وزير الخارجية ونظيره الياباني يبحثان تعزيز العلاقات

بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس بمدينة يوكوهاما اليابانية، مع نظيره الياباني تارو كونو سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن جانبا من جلسة المباحثات بين الوزيرين ركز على التنسيق المشترك حول أعمال القمة الجارية لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "التيكاد"، والتي انطلقت أعمالها بمدينة "يوكوهاما" اليابانية، أمس الأربعاء.
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هل تؤثر حرائق الأمازون على مصر؟.. الأرصاد تُجيب

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، إن الحرائق التي تشهدها غابات دولة البرازيل والمعروفة بـ«حرائق الأمازون»، لن تؤثر على مصر بشكل مباشر، ولكنها تؤثر على مناخ العالم أجمع على المدى الطويل، مضيفا في تصريحاته لـ«التحرير»، أن الحرائق أنتجت كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكروبون وهو أحد أسباب الاحتباس الحراري، وبالتالي يساعد هذا الاحتباس على زيادة التلوثات في الجو، مما يؤثر على التغيرات المناخية خلال السنوات القليلة القادمة.
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غموض يمنحها القوة.. رحلة البحث عن مالك صيدليات 19011

الأصل فى القانون الذي ينظم عمل الصيدليات أن من حق كل صيدلي أن يمتلك صيدليتين، ولا يسمح له حتى بالدخول في شراكة مع أي صيدليات أخرى، لكن ظاهرة، السلاسل بدأت فى العام 1975، بعدما قام أحمد العزبي صاحب صيدليات العزبي المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، بالاستحواذ على عدد من الصيدليات، داخل وخارج القاهرة. واستمر العزبي في عملية "التحايل على القانون" بشراء أسماء بعض الصيادلة، أو منحهم جزءا من الربح، أو الاتفاق على مبلغ مالي ثابت بشكل شهري، هو ما ممكنه من امتلاك 90 فرعا لصيدليات تحمل اسم "العزبي" فى العام 2015، وهو ما فتح الباب أمام العديد لتأسيس سلاسل أخرى.
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نواب يحملون الحكومة مسؤولية غرق ياسين «طفل البلاعة»

لا تزال أصداء وفاة الطفل ياسين عماد، 4 سنوات، غرقا بإحدى بالوعات الصرف الصحي أمام نادي الطالبية الرياضي، يوم الأحد الماضي، تملأ أرجاء مجلس النواب، على الرغم من الإجازة البرلمانية والتي تستمر حتى مطلع أكتوبر المقبل، إذ تقدم عدد من النواب بعشرات من طلبات الإحاطة حول الواقعة، إذ تقدم إيهاب منصور النائب عن دائرة العمرانية بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول الأزمة، مؤكدا أنها نتيجة للإهمال، وتقاعس المسئولين عن أداء عملهم والاكتفاء بالجلوس في المكاتب المكيفة.
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وزيري: إنشاء متحف بالعاصمة الإدارية يضم ألف قطعة أثرية (فيديو)

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن إنشاء أول متحف في العاصمة الإدارية الجديدة، يضم أكثر من ألف قطعة أثرية. قال وزيري، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إن متحف العاصمة الإدارية سيعرض آثار العواصم المصرية القديمة، وسيكون متحفا عالميا. واستنكر وزيري ما تردد بشأن لون قصر البارون، قائلا: "إحنا مش هنزهق، القافلة تسير وأي كلام تاني مش مهم". وأضاف أن اللون الطوبي الحالي الناجم عن عملية رفع الاتساخات، هو اللون الأصلي لقصر البارون وفقًا للوثيقة الفرنسية.
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الآثار تعلن موعد افتتاح متحفي «طنطا والغردقة»

صرح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بأنه سيتم افتتاح متحف طنطا، المغلق منذ 18 عاما، يوم السبت المقبل، عقب الانتهاء من أعمال ترميمه وتطويره، كما سيتم افتتاح متحف الغردقة في أكتوبر القادم، إذ أنه الأول من نوعه الذي تتعاون فيه وزارة الآثار مع مستثمر من القطاع الخاص ويضم ألف قطعة أثرية، وسيتم بموجب التعاقد توزيع عائد التذاكر بالنصف بين الجانبين، مضيفا أنه من المقرر افتتاح مصنع المستنسخات الأثرية نهاية العام الجاري، وفي حالة عدم الانتهاء من تجهيزه سيتم بدء إنتاج المستنسخات باسم المصنع.
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الآثار: بدء ترميم تابوت توت عنخ آمون خلال أسبوع

كشف الدكتور الطيب عباس مدير عام الشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، عن البدء فى أعمال ترميم تابوت توت عنخ آمون بالمتحف، بعد أسبوع ، وذلك عقب الانتهاء من أعمال تعقيمه نهائيا، والتى استغرقت مايقرب من 3 أسابيع، قائلا إن عملية الترميم من المقرر أن تستغرق حوالي 8 أشهرـ إذ سيتم ترميم التابوت للمرة الأولى منذ اكتشاف المقبرة في نوفمبر 1922، تمهيدا لعرضه مع باقي توابيت الملك الشهير ضمن مقتنياته عند افتتاح المتحف في الربع الأخير من عام 2020.
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حقيقة تشوه معالم شارع المعز وألوان قصر البارون

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول تشوه بعض المعالم الأثرية بشارع المعز بالقاهرة إثر حريق "سبيل خسرو"، وتواصل المركز مع وزارة الآثار, والتي نفت تلك الأنباء تماما, مشددة على أن شارع المعز وجميع المباني الأثرية به سليمة وآمنة، ولم تقع به أي أضرار أو خسائر مادية, وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
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