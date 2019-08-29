انتهاء من 70% من مشروع ترميم مدينة شالي بواحة سيوة

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م

وزير الآثار خالد العناني

أعلنت وزارة الآثار الانتهاء من ترميم أكثر من 70% من مباني مدينة شالي الأثرية بواحة سيوة وشوارعها القديمة، وذلك استكمالا لخطة الوزارة لإحياء تلك المدينة. وأشار محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية ومطروح، في تصريح له، اليوم الخميس، إلى أنه تم الانتهاء من إزالة كتل "الكرشيف" المتساقطة من البيوت وإعادتها لأماكنها الأصلية، بالإضافة إلى تثبيت الكتل غير المثبتة جيدا لاستكمال الحوائط لتظهر الطابع المعماري والتخطيطي للبيوت والمدينة ككل، كما تم فتح الشوارع القديمة وجاري الآن ترميم السور القديم و باقي البيوت الكاملة المعالم.

وأوضح متولي، أنه وفقا لمشروع الترميم سيتم ترميم 3 بيوت بجوار مسجد تطندي -والذي افتتحه وزير الآثار العام الماضي- وتحويلهم إلى مركز للرعاية الاجتماعية والصحية لسكان سيوة، وذلك بناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، للاستفادة من الخدمات التي سيوفرها المركز للسكان ولربطهم بالتاريخ