رسميًّا.. الأهلي يعير باسم علي للجونة

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م

باسم علي

انتقل باسم علي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسميًّا لصفوف فريق الجونة لمدة موسم على سبيل الإعارة، وتوصل الجونة لاتفاق مع الظهير الأيمن للمارد الأحمر، لاستعارته لمدة موسم بعدما مدد عقده مع الأهلي. وكان باسم قد تلقى عدة عروض في الفترة الأخيرة للرحيل عن الأحمر من أندية الإسماعيلي والاتحاد السكندري والجونة لكنه فضل الانضمام للأخير بعد الجلسة التي عقدها مع مسئوليه. ويعد باسم علي تاسع لاعب ينضم إلى صفوف الجونة قادمًا من النادي الأهلي.

وسبق باسم علي كل من (عمر رضوان- محمد نجيب- عمرو بركات- إسلام محارب- عمر السعداوي (بيع نهائي)، ومحمود الجزار- أكرم توفيق- أحمد ياسر ريان (إعارة). ومدد باسم علي، لاعب الأهلي، تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة ثلاثة مواسم إضافية ليصبح متبقيا للاعب خمسة مواسم مع الفريق الأحمر، وذلك تمهيدًا لإعارته. وعقد