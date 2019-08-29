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هالة زايد تتابع استعدادت الإسماعيلية لمنظومة التأمين

تحرير:محمد مصباح ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حتمية تفعيل دور المرأة المصرية كشريك أساسى فى توعية المواطنيين بمفهوم تطبيق المنظومة الجديدة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل للمواطنين، جاء ذلك خلال زيارتها لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، وكان في استقبالها اللواء حمدى عثمان المحافظ، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى الإسماعيلية العام، استعدادًا لبدء تنفيذ وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل للمواطنين بالإسماعيلية.
وقامت وزيرة الصحة والمحافظ ومرافقيهم من القيادات بتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال التطوير الشامل ورفع الكفاءة للمستشفى العام كاملًا، والتى يبلغ اجمالى تكلفتها المالية 362 مليون جنيها وتشمل أعمال التطوير، التي يتم تنفيذها بالمستشفى تطوير ورفع كفاءة جميع غرف العمليات والعناية المركزة ومختلف العيادات
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جائزة-النادى-الاعلامى-للتفوق-الصحفى

فتح باب الترشح لجوائز النادي الإعلامي 2019.. وجائزة «حمدي قنديل» للمؤثرين

يعلن النادي الإعلامي، عن إطلاق الدورة الثالثة لجوائزه الصحفية والإعلامية (2019)، عبر فتح باب الترشح أمام أصحاب الأعمال الصحفية والإعلامية المتميزة، والمتسقة مع معايير "دليل الإرشادات التحريرية للصحفيين المصريين"، الذي أصدره في عام 2015. وسيمنح النادي الإعلامي، اعتبارا من العام الجاري 2019، "جائزة حمدي قنديل"، لإحدى الشخصيات الإعلامية صاحبة التأثير والإنجاز في المجال الإعلامي المصري خلال العام.
مصطفى-مدبولي

وقف صرف المعاشات.. الحكومة تنفي 14 شائعة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: تأجيل التطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الجديد ببورسعيد لفشل التشغيل التجريبي لها، توقف مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان وانسحاب المستثمرين، وقف صرف المعاشات المستحقة حال امتلاك أصحابها رصيداً بالبنك أو ممتلكات، حرمان المطلقة من معاش والدها وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

هل تخضع الجامعات الأجنبية لإشراف التعليم العالي؟

وأضافت الوزارة أن لديها ممثلين في عضوية مجلس أمناء فرع الجامعة الأجنبية في مصر، ليكونوا حلقة اتصال بين أجهزة الدولة وفرع الجامعة الأجنبية، والإشراف على أوجه الأنشطة المختلفة، لافتة إلى التزام الوزارة بالتنسيق مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، للتأكد من استيفاء فرع الجامعة الأجنبية في مصر لمعايير الجودة والاعتماد المطلوبة بالدولة التي توجد بها الجامعة الأم، فضلا عن مراجعة الوزارة للخطة الخمسية المستقبلية لأنشطة الفرع التعليمية والبحثية والمجتمعية.
الاسكان

الحكومة تنفي طرح وحدات إسكان اجتماعي بمساحات 120 م2

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن طرح وزارة الإسكان 93 ألف وحدة إسكان اجتماعي بمساحات 120 مترا مربعا للوحدة، بالمدن الجديدة والمناطق التالية: حدائق أكتوبر، بدر، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، المنتزه الجديدة بالإسكندرية، دمياط الجديدة، البحيرة، نويبع، العلمين الجديدة، بني سويف، بورسعيد، الجيزة، الدقهلية، القليوبية، الفيوم، كفر الشيخ، مرسى مطروح، الوادي الجديد، السويس، أسوان، قنا الجديدة، الشروق، المنيا الجديدة، السادات.
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عادل-الغضبان

انضمام أحدث وحدة صحية لمنظومة التأمين ببورسعيد

أجرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، جولة ميدانية تفقد خلالها أحدث وحدة صحية جار إنهاء العمل بها في الفترة الحالية بالحي الإماراتي، معلنا عن انضمام الوحدة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، إذ يتم استكمال الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بالوحدة والتي سيتم افتتاحها قريبا، مؤكدا أنها تمثل نموذجا إيجابيا لشركة "إيني" بالمحافظة في رفع كفاءة الخدمات ومشروعات التنمية لصالح المواطنين، إذ إن الشركة تكفلت ببناء الوحدة على أحدث النظم العالمية.
دباغة جلود الأضاحي-3

وقف تصدير جلود الأضاحي يهدد بكارثة بيئية

ظاهرة غريبة طفت على السطح خلال أيام عيد الأضحى المبارك، فجلود الأضاحي التى كانت تشهد عملية الاستحواذ عليها، صراعا كبيرا بين الجزارين، وتجار الجلود، وحتى المساجد، والجمعيات الشرعية، والجمعيات الخيرية، لم يعد أحد يهتم بجمعها. الخطير فى الأمر أن عددا هائلا من الأهالي، تخلص من هذه الجلود، في المصارف والمجاري المائية والترع، وفي مقالب القمامة، بعد أن وصل سعر جلد الأضحية لأرقام غير منطقية، بسبب وقف عملية التصدير، ونقل السوق الأشهر لجمعها ودباغتها، وهو ما يهدد بكارثة بيئية خلال المرحلة المقبلة.
سجائر (1)

لماذا رفعت «الشرقية للدخان» أسعار بعض أصناف السجائر؟

أعلنت شركة الشرقية للدخان، ايسترن كومباني، زيادة أسعار بعض منتجاتها وفقاً لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 14 أغسطس 2019، وأفصحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، الخميس، عن رفع أسعار بعض أصناف السجائر بما يتراوح بين 4.5 و6%. وأوضحت الشركة، أنه تقرر زيادة سعر صنف مونديال بأنواع من 16.5 جنيه إلى 17.5 جنيه، كما تقرر زيادة أسعار سجائر بلاك ليبول من 22 جنيها إلى 23 جنيها. وتنتج الشرقية للدخان، السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ الحصة السوقية للشركة نحو 70% مقابل نحو 30% للشركات الأجنبية.
بطاقة

تعرف على طريقة التسجيل بمنظومة التحول الرقمي

أعلنت محافظة بورسعيد، صباح اليوم الخميس، عن خطوات التسجيل بالبوابة الإلكترونية لمنظومة التحول الرقمي التي تقدم 17 خدمة إلكترونية متنوعة للمواطنين. وذكرت المحافظة، في بيان لها، أن سعر الخدمة عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة التحول الرقمي هو نفس السعر في مكانها بالمصلحة الحكومية المختصة بالخدمة مضافًا إليه 4 جنيهات، وفى حالة أن الخدمة تتجاوز تكلفتها أكثر من 500 جنيه، يضاف إلى سعر الخدمة 5 جنيهات. وأوضحت محافظة بورسعيد، في بيانها، 6 خطوات للتسجيل، وهي:
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