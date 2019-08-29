هالة زايد تتابع استعدادت الإسماعيلية لمنظومة التأمين

تحرير:محمد مصباح ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م

وزيرة الصحة

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حتمية تفعيل دور المرأة المصرية كشريك أساسى فى توعية المواطنيين بمفهوم تطبيق المنظومة الجديدة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل للمواطنين، جاء ذلك خلال زيارتها لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، وكان في استقبالها اللواء حمدى عثمان المحافظ، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى الإسماعيلية العام، استعدادًا لبدء تنفيذ وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل للمواطنين بالإسماعيلية.

وقامت وزيرة الصحة والمحافظ ومرافقيهم من القيادات بتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال التطوير الشامل ورفع الكفاءة للمستشفى العام كاملًا، والتى يبلغ اجمالى تكلفتها المالية 362 مليون جنيها وتشمل أعمال التطوير، التي يتم تنفيذها بالمستشفى تطوير ورفع كفاءة جميع غرف العمليات والعناية المركزة ومختلف العيادات