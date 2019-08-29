نواب يحملون الحكومة مسؤولية غرق ياسين «طفل البلاعة»

برلمانية تطالب باتخاذ اللازم نحو تراخي الجهات المسؤولة ما يتسبب في إزهاق أرواح الأبرياء.. وفرج عامر يطالب بجلسة طارئة للجنة حقوق الإنسان لمناقشة الأزمة
لا تزال أصداء وفاة الطفل ياسين عماد، 4 سنوات، غرقا بإحدى بالوعات الصرف الصحي أمام نادي الطالبية الرياضي، يوم الأحد الماضي، تملأ أرجاء مجلس النواب، على الرغم من الإجازة البرلمانية والتي تستمر حتى مطلع أكتوبر المقبل، إذ تقدم عدد من النواب بعشرات من طلبات الإحاطة حول الواقعة، إذ تقدم إيهاب منصور النائب عن دائرة العمرانية بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول الأزمة، مؤكدا أنها نتيجة للإهمال، وتقاعس المسئولين عن أداء عملهم والاكتفاء بالجلوس في المكاتب المكيفة.
وقال منصور، في تصريح لـ"التحرير"، إنه أرسل عشرات الخطابات والمذكرات إلى المسئولين في الحكومة حيال هذه الأزمة التي تفشت خلال الآونة الأخيرة، إذ يسرق معدومي الضمير أغطية البالوعات، أملا في مكاسب سريعة، ولا يلتفتون إلى أن هذه الأفعال ينتج عنها إزهاق أرواح الأطفال، مؤكدا أن سبب تفشي هذه الظاهرة يرجع إلى
وقال منصور، في تصريح لـ"التحرير"، إنه أرسل عشرات الخطابات والمذكرات إلى المسئولين في الحكومة حيال هذه الأزمة التي تفشت خلال الآونة الأخيرة، إذ يسرق معدومي الضمير أغطية البالوعات، أملا في مكاسب سريعة، ولا يلتفتون إلى أن هذه الأفعال ينتج عنها إزهاق أرواح الأطفال، مؤكدا أن سبب تفشي هذه الظاهرة يرجع إلى غياب المحليات، فعدم وجودها تسبب في مزيد من الإهمال والفساد في قطاع الصرف الصحي بشكل كبير.
اقرأ أيضا| حبس مدير شبكات الصرف بالجيزة في غرق «طفل البلاعة»
فيما تقدمت مايسة عطوة عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بسبب إهمال نادي الطالبية الرياضي ما تسبب في وفاة الطفل، قائلة إن غرق الطفل أمام بوابة النادي جاء نتيجة إهمال وتراخي إدارة النادي في الإبلاغ عنها، مكتفية فقط بوضع لوح من الخشب بدلا من الغطاء، ما تسبب في غرق الطفل ووفاته نتيجة سقوطه في البالوعة.
وأضافت النائبة مايسة عطوة، أن منطقة محيط النادي تعاني من الظلام الشديد، ما لا يسمح برؤية أمر كهذا، ما يعرض المواطنين ورواد النادي للخطر، إلى جانب تراخي النادي في إبلاغ الجهات المختصة بمثل تلك الأمور المحلية، حتى وقع هذا الحادث الأليم الذي راح ضحيته طفل في عامه الرابع، مطالبة باتخاذ اللازم نحو هذا التراخي الذي نتج عنه إزهاق أرواح الأبرياء.
اقرأ أيضا| «بالوعات الصرف الصحي».. إهمال ينذر بكارثة
فيما حمل النائب محمد فؤاد وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، مسئولية الحادث، قائلا إنهما مسئولتان عن بالوعات الصرف الصحي في جميع أنحاء الجمهورية؛ منذ بداية إنشاء خطوط الصرف وتحديد أماكن البالوعات وتغطيتها وصيانتها، وبالتالي تتحملان المسؤولية كاملة عن وفاة الطفل ياسين شهيد الإهمال والتراخي.
أما النائب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة، فطالب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بعقد جلسة طارئة للجنة حقوق الإنسان لمناقشة الأزمة، قائلا إن الحادث وقع نتيجة الإهمال والاستهتار من جانب المسؤولين، ما يقضي على حياة المواطنين بمنتهى السهولة.
اقرأ أيضا| من قبلي لبحري.. بالوعات الصرف مصيدة الموت
وأضاف عامر، في طلب إحاطة تقدم به إلى رئيس الوزراء ووزيري الإسكان والداخلية: "ولما كان هذا الأمر يخالف نصوص الدستور التي تنص على حماية المواطنين، وكذلك مواثيق حقوق الإنسان التي تحمي حق الإنسان في الحياة الآمنة، لذا نرجو عقد جلسة طارئة للجنة حقوق الإنسان لاتخاذ اللازم نحو إهدار حق المواطن في الحياة الآمنة بسبب الإهمال".
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أمر، أمس الأربعاء، بحبس مدير شبكات الصرف الصحي في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامه بتسبب عن طريق الإهمال في وفاة الطفل. ويذكر أن أسرة الطفل، اتهمت مدير الشركة وآخرين عاملين بحي العمرانية بالإهمال والتسبب في مصرع نجلهم، مؤكدين أن الطفل المجني عليه سقط داخل البالوعة، في أثناء خروجه مع والدته وشقيقه «ريان» من بوابه النادي، حيث كانت المنطقة شديدة الظلام والبالوعة دون غطاء.