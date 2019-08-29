هل تؤثر حرائق الأمازون على مصر؟.. الأرصاد تُجيب

تحرير:محمد فتحي ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م

حرائق الأمازون

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، إن الحرائق التي تشهدها غابات دولة البرازيل والمعروفة بـ«حرائق الأمازون»، لن تؤثر على مصر بشكل مباشر، ولكنها تؤثر على مناخ العالم أجمع على المدى الطويل، مضيفا في تصريحاته لـ«التحرير»، أن الحرائق أنتجت كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكروبون وهو أحد أسباب الاحتباس الحراري، وبالتالي يساعد هذا الاحتباس على زيادة التلوثات في الجو، مما يؤثر على التغيرات المناخية خلال السنوات القليلة القادمة.

وردًا على سؤال «التحرير» بشأن أسباب انتشار الحرائق، أجاب قائلًا: «إن شدة الرياح وسرعتها هي أحد الأسباب في انتشار الحرائق بمناطق كثيرة بكثافة عالية جدًا، ما يؤدى إلى عدم التمكن من السيطرة عليها، بعد أن تتسبب في دمار آلاف الأفدنة وتدمير للمنازل». يذكر أن حرائق غابات الأمازون تعتبر