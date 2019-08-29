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جونسون يستغل قرارا ملكيا لنسف معارضة البريكست

نجح بوريس جونسون رئيس الحكومة البريطانية في تصدير أزمة للمعارضة بمجلس العموم تكمن في مد العطلة السنوية لمدة خمسة أسابيع وهو ما ينهي أي معارضة للبريكست حتى أكتوبر
تحرير:محمود نبيل ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
وصل التشابه بين رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى حدٍّ كشف للعالم الطريقة المتشابهة التي يديران بها ملفاتهما السياسية المهمة، وبالأخص تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالنسبة لجونسون الذي راهن بشكل رئيسي على الخروج من أوروبا في الموعد المحدد، وهو نهاية أكتوبر المقبل، رغم العديد من المعوقات التي تحيط بهذا الملف، وعلى رأسها إمكانية الخروج دون التوصل إلى اتفاق نهائي ومرضٍ مع بروكسل خلال الشهرين المقبلين.
وخلال الأيام القليلة الماضية، ساهم إصرار جونسون على إخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي بنهاية أكتوبر المقبل، في اتخاذ العديد من الإجراءات المؤثرة لتحقيق هذا الهدف، حتى وإن لم يكن رئيس الحكومة البريطانية هو العامل الرئيسي في اتخاذها. اقرأ أيضا: هل فقدت إيران دعم أوروبا بعد واقعة ناقلة بريطانيا؟ وقالت
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تمهيدا لبريكست دون اتفاق.. جونسون يعلق مجلس العموم

حالة من الصدمة أصابت الساسة في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، عن خطته لإطالة فترة الاستراحة البرلمانية القادمة، وهي مناورة مفاجئة من شأنها أن تجعل من الصعب على المشرعين منع حدوث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وكان جونسون قد صرح في أكثر من مناسبة، أنه يريد الحصول على اتفاق مع بروكسل قبل الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه أكد أن بريطانيا ستغادر كما هو مقرر في 31 أكتوبر، مع أو دون اتفاق.
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بريطانيا تعلن موعد خروجها من الاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: إن "بلاده عازمة على الخروج من الاتحاد الأوروبي مع حلول موعد 31 أكتوبر المقبل، مؤكدا على ضرورة حماية مصالح الشعب والشركات البريطانية. وأضاف جونسون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي ماكرون من أمام قصر الإليزيه، اليوم الخميس: "نريد أن يتم الخروج من الاتحاد الأوروبي بشكل منسجم من أجل الحفاظ على مصالح شركاتنا". وتابع: "نريد الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 من شهر أكتوبر المقبل في كل الأحوال من خلال اتفاق أو من دون اتفاق".
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