جونسون يستغل قرارا ملكيا لنسف معارضة البريكست

نجح بوريس جونسون رئيس الحكومة البريطانية في تصدير أزمة للمعارضة بمجلس العموم تكمن في مد العطلة السنوية لمدة خمسة أسابيع وهو ما ينهي أي معارضة للبريكست حتى أكتوبر

تحرير:محمود نبيل ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م

بوريس جونسون

وصل التشابه بين رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى حدٍّ كشف للعالم الطريقة المتشابهة التي يديران بها ملفاتهما السياسية المهمة، وبالأخص تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالنسبة لجونسون الذي راهن بشكل رئيسي على الخروج من أوروبا في الموعد المحدد، وهو نهاية أكتوبر المقبل، رغم العديد من المعوقات التي تحيط بهذا الملف، وعلى رأسها إمكانية الخروج دون التوصل إلى اتفاق نهائي ومرضٍ مع بروكسل خلال الشهرين المقبلين.

وخلال الأيام القليلة الماضية، ساهم إصرار جونسون على إخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي بنهاية أكتوبر المقبل، في اتخاذ العديد من الإجراءات المؤثرة لتحقيق هذا الهدف، حتى وإن لم يكن رئيس الحكومة البريطانية هو العامل الرئيسي في اتخاذها. اقرأ أيضا: هل فقدت إيران دعم أوروبا بعد واقعة ناقلة بريطانيا؟ وقالت