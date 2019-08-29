جونسون يستغل قرارا ملكيا لنسف معارضة البريكست

نجح بوريس جونسون رئيس الحكومة البريطانية في تصدير أزمة للمعارضة بمجلس العموم تكمن في مد العطلة السنوية لمدة خمسة أسابيع وهو ما ينهي أي معارضة للبريكست حتى أكتوبر
وصل التشابه بين رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى حدٍّ كشف للعالم الطريقة المتشابهة التي يديران بها ملفاتهما السياسية المهمة، وبالأخص تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالنسبة لجونسون الذي راهن بشكل رئيسي على الخروج من أوروبا في الموعد المحدد، وهو نهاية أكتوبر المقبل، رغم العديد من المعوقات التي تحيط بهذا الملف، وعلى رأسها إمكانية الخروج دون التوصل إلى اتفاق نهائي ومرضٍ مع بروكسل خلال الشهرين المقبلين.
وخلال الأيام القليلة الماضية، ساهم إصرار جونسون على إخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي بنهاية أكتوبر المقبل، في اتخاذ العديد من الإجراءات المؤثرة لتحقيق هذا الهدف، حتى وإن لم يكن رئيس الحكومة البريطانية هو العامل الرئيسي في اتخاذها.
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وقالت
وخلال الأيام القليلة الماضية، ساهم إصرار جونسون على إخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي بنهاية أكتوبر المقبل، في اتخاذ العديد من الإجراءات المؤثرة لتحقيق هذا الهدف، حتى وإن لم يكن رئيس الحكومة البريطانية هو العامل الرئيسي في اتخاذها.
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وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن معارضي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اقتربوا من الخروج من المشهد الخاص بهذا الملف المشتعل منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وذلك بعد قرار ملكي بشأن وقف نشاط البرلمان لمدة 5 أسابيع.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن جونسون أظهر إصرارا غير محدود تجاه هذا القرار، والذي يعني أن منتقديه لديهم وقت أقل بكثير مما اعتقدوا لمنع المملكة المتحدة من مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر.
ومع ذلك يعتقد داونينج ستريت، أنها خطوة حاسمة نحو تحقيق هدف جونسون المعلن بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية أكتوبر المقبل.
وقبل اليوم كان الخيار المفضل للمشرعين الذين يعارضون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق، هو إصدار قانون يلزم الحكومة بالسعي إلى تمديد الموعد النهائي للبريكست وإجراء استفتاء ثانٍ، إذا فشلت المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق.
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ومن المقرر أن تبدأ هذه التحركات القانونية -التي تم تعزيزها في إطار عرض غير معتاد لوحدة المعارضة في مكتب زعيم حزب العمل جيريمي كوربين يوم الثلاثاء- عندما يعود البرلمان من عطلة الصيف السنوية في 3 سبتمبر.
معسكر جونسون اعتقد أن الجبهة المناهضة للبريكست، كانت تخطط لعرقلة الاستراحة التقليدية التي استمرت ثلاثة أسابيع لأعضاء مجلس العموم، والتي كان من المقرر أن تستأنف اجتماعاتها في 14 سبتمبر، لكن خطوة جونسون الآن تعني أن أمامها حفنة من الأيام فقط لتصميم التشريعات المطلوبة قبل سريان مفعولها.
وقد يجبرهم ذلك على التراجع عن الخطة البديلة، والتي تتمثل في تصويت بحجب الثقة عن الحكومة، وتكمن المشكلة في أنهم بحاجة إلى مشرعين محافظين للتصويت ضد حزبهم لكي تنجو تلك الخطة، الأمر الذي كان يُعتقد دائمًا أنه لن يكون سهلًا.
وعادة ما تقوم الحكومات البريطانية بالترتيب لعقد جلسة برلمانية جديدة كل عام أو نحو ذلك، ووفقًا للدستور يحدث هذا عندما يطلب مجلس الملكة الخاص، وهو هيئة من كبار السياسيين الذين يعملون كمستشارين رسميين لها في ممارسة صلاحياتها التنفيذية المحدودة، سواء من خلال البرلمان أو حتى تعليق عمله.
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وبالنسبة للملكة فقد كان الأمر سيكون استثنائيا إذا رفضت طلب جونسون، خاصة أنه منذ ثورة 1688، عندما أطيح بجيمس الثاني وجاءت ابنته ماري وزوجها وليام أورانج في قيادة العرش، تمت مناقشة القضية الأساسية المتمثلة في سيادة البرلمان، وهو الأمر الذي يعني أن الملكة لم يكن بمقدورها رفض طلب جونسون بتعليق جلسات البرلمان عبر إطالة راحته السنوية لخمسة أسابيع.