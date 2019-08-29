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وزير الخارجية ونظيره الياباني يبحثان تعزيز العلاقات

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م
وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الياباني
وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الياباني
بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس بمدينة يوكوهاما اليابانية، مع نظيره الياباني تارو كونو سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن جانبا من جلسة المباحثات بين الوزيرين ركز على التنسيق المشترك حول أعمال القمة الجارية لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "التيكاد"، والتي انطلقت أعمالها بمدينة "يوكوهاما" اليابانية، أمس الأربعاء.
وتستمر قمة "التيكاد 7"، لمدة 3 أيام تحت الرئاسة المشتركة للرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي.وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن وزير الخارجية ونظيره الياباني استعرضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية المُتميزة بين البلدين، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول عدد من
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حراق-غابات-الامازون (3)

هل تؤثر حرائق الأمازون على مصر؟.. الأرصاد تُجيب

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، إن الحرائق التي تشهدها غابات دولة البرازيل والمعروفة بـ«حرائق الأمازون»، لن تؤثر على مصر بشكل مباشر، ولكنها تؤثر على مناخ العالم أجمع على المدى الطويل، مضيفا في تصريحاته لـ«التحرير»، أن الحرائق أنتجت كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكروبون وهو أحد أسباب الاحتباس الحراري، وبالتالي يساعد هذا الاحتباس على زيادة التلوثات في الجو، مما يؤثر على التغيرات المناخية خلال السنوات القليلة القادمة.
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غموض يمنحها القوة.. رحلة البحث عن مالك صيدليات 19011

الأصل فى القانون الذي ينظم عمل الصيدليات أن من حق كل صيدلي أن يمتلك صيدليتين، ولا يسمح له حتى بالدخول في شراكة مع أي صيدليات أخرى، لكن ظاهرة، السلاسل بدأت فى العام 1975، بعدما قام أحمد العزبي صاحب صيدليات العزبي المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، بالاستحواذ على عدد من الصيدليات، داخل وخارج القاهرة. واستمر العزبي في عملية "التحايل على القانون" بشراء أسماء بعض الصيادلة، أو منحهم جزءا من الربح، أو الاتفاق على مبلغ مالي ثابت بشكل شهري، هو ما ممكنه من امتلاك 90 فرعا لصيدليات تحمل اسم "العزبي" فى العام 2015، وهو ما فتح الباب أمام العديد لتأسيس سلاسل أخرى.
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نواب يحملون الحكومة مسؤولية غرق ياسين «طفل البلاعة»

لا تزال أصداء وفاة الطفل ياسين عماد، 4 سنوات، غرقا بإحدى بالوعات الصرف الصحي أمام نادي الطالبية الرياضي، يوم الأحد الماضي، تملأ أرجاء مجلس النواب، على الرغم من الإجازة البرلمانية والتي تستمر حتى مطلع أكتوبر المقبل، إذ تقدم عدد من النواب بعشرات من طلبات الإحاطة حول الواقعة، إذ تقدم إيهاب منصور النائب عن دائرة العمرانية بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول الأزمة، مؤكدا أنها نتيجة للإهمال، وتقاعس المسئولين عن أداء عملهم والاكتفاء بالجلوس في المكاتب المكيفة.
خالد-العنانى-وزير-الاثار

انتهاء من 70% من مشروع ترميم مدينة شالي بواحة سيوة

أعلنت وزارة الآثار الانتهاء من ترميم أكثر من 70% من مباني مدينة شالي الأثرية بواحة سيوة وشوارعها القديمة، وذلك استكمالا لخطة الوزارة لإحياء تلك المدينة. وأشار محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية ومطروح، في تصريح له، اليوم الخميس، إلى أنه تم الانتهاء من إزالة كتل "الكرشيف" المتساقطة من البيوت وإعادتها لأماكنها الأصلية، بالإضافة إلى تثبيت الكتل غير المثبتة جيدا لاستكمال الحوائط لتظهر الطابع المعماري والتخطيطي للبيوت والمدينة ككل، كما تم فتح الشوارع القديمة وجاري الآن ترميم السور القديم و باقي البيوت الكاملة المعالم.
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السيسي: العلاقات التاريخية بين مصر وأوغندا متينة

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالدور الحيوي الذي يقوم به الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، كأحد القيادات الحكيمة في إفريقيا، وجهوده لتعزيز الأمن والاستقرار بالقارة، مؤكدا متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين والبلدين الصديقين، وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة، جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها السيسي، اليوم الخميس، مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وذلك على هامش انعقاد القمة السابعة للتيكاد بمدينة يوكوهاما اليابانية.
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السيسي ورئيس أوغندا يتفقان على دعم تنمية دول حوض النيل

صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى اليوم الخميس، الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وذلك على هامش انعقاد القمة السابعة للتيكاد بمدينة يوكوهاما اليابانية، قائلا إنه تم التوافق خلال اللقاء على دعم المسار التنموي لدول حوض النيل وجهود تعزيز العلاقات فيما بينها في جميع المجالات التنموية، على نحو يحقق المصالح المشتركة لهم ويتجنب الإضرار بأي طرف.
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السيسي: نتطلع لمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى تطلع مصر لمواصلة التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة، لتعزيز دورها الأساسي في معالجة الملفات ذات الأولوية للدول النامية، وكذا تمويل تطبيق أجندة التنمية المستدامة 2030، جاء ذلك خلال المباحثات التى أجراها السيسي، اليوم الخميس، مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، على هامش القمة السابعة للتيكاد المنعقدة بمدينة يوكوهاما اليابانية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن سكرتير عام الأمم المتحدة أشاد بمكانة مصر المتميزة في منظومة العمل الدولي.
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السيسي يوجه رسالة للمصريين في الخارج

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، ببرقية تهنئة بمناسبة حلول العالم الهجري الجديد، نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج، وقال فيها: "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج، بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1441، يسرني أن أتوجه إليكم بأخلص التهانى وأصدق الدعوات القلبية، متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح وأن يكون العام الجديد محققا لآمالكم وطموحاتكم وأن يحمل لمصرنا الغالية المزيد من التقدم والرقى والازدهار، مع أطيب تمنياتي، وكل عام وأنتم بخير".
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