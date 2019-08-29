وزير الخارجية ونظيره الياباني يبحثان تعزيز العلاقات

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م

وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الياباني

بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس بمدينة يوكوهاما اليابانية، مع نظيره الياباني تارو كونو سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن جانبا من جلسة المباحثات بين الوزيرين ركز على التنسيق المشترك حول أعمال القمة الجارية لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "التيكاد"، والتي انطلقت أعمالها بمدينة "يوكوهاما" اليابانية، أمس الأربعاء.

وتستمر قمة "التيكاد 7"، لمدة 3 أيام تحت الرئاسة المشتركة للرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي.وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن وزير الخارجية ونظيره الياباني استعرضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية المُتميزة بين البلدين، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول عدد من