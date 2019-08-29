تأهب أمني في الهند بعد تسلل كوماندوز باكستاني

تحرير:وكالات ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ م

كوماندوز باكستاني

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الخميس، رفع درجة التأهب الأمني في أكبر مينائين لها إلى أعلى مستوى على خلفية معلومات عن تسلل عناصر "كوماندوز" مدربين من قبل باكستان للمياه الهندية، ووفقا لبلاغ صدر عن شركة Adani Ports والمنطقة الاقتصادية الخاصة (SEZ) اللتين تديران ميناء موندرا، فإن حرس السواحل أبلغ إدارة الميناء بأن هؤلاء "الكوماندوز" تسللوا على الأرجح إلى خليج كوتش بهدف تأجيج الاضطرابات الطائفية وتنفيذ هجمات إرهابية في ولاية كجرات، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الهند، حسب "رويترز".

ويطالب البلاغ جميع الأطراف المعنية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة تحسبا لهجمات محتملة ورفع درجة التأهب الأمني إلى أرفع مستوى وتوخي اليقظة إزاء أي محاولات لخرق الأمن الساحلي. فيما أكدت الشركة المديرة لميناء Deen Dayal Port Trust تلقيها تحذيرات أمنية بشأن التسلل المزعوم. وامتنع المتحدث باسم الخارجية