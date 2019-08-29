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تأهب أمني في الهند بعد تسلل كوماندوز باكستاني

تحرير:وكالات ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ م
كوماندوز باكستاني
كوماندوز باكستاني
أعلنت السلطات الهندية، اليوم الخميس، رفع درجة التأهب الأمني في أكبر مينائين لها إلى أعلى مستوى على خلفية معلومات عن تسلل عناصر "كوماندوز" مدربين من قبل باكستان للمياه الهندية، ووفقا لبلاغ صدر عن شركة Adani Ports والمنطقة الاقتصادية الخاصة (SEZ) اللتين تديران ميناء موندرا، فإن حرس السواحل أبلغ إدارة الميناء بأن هؤلاء "الكوماندوز" تسللوا على الأرجح إلى خليج كوتش بهدف تأجيج الاضطرابات الطائفية وتنفيذ هجمات إرهابية في ولاية كجرات، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الهند، حسب "رويترز".
ويطالب البلاغ جميع الأطراف المعنية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة تحسبا لهجمات محتملة ورفع درجة التأهب الأمني إلى أرفع مستوى وتوخي اليقظة إزاء أي محاولات لخرق الأمن الساحلي. فيما أكدت الشركة المديرة لميناء Deen Dayal Port Trust تلقيها تحذيرات أمنية بشأن التسلل المزعوم. وامتنع المتحدث باسم الخارجية
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جريس 1

الناقلة «جريس 1» تغير مسارها بعيدا عن سواحل تركيا

أعلن موقع "Vessel Finder" المختص في تتبع بيانات السفن المبحرة، اليوم الخميس، أن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا المعروفة باسم "جريس 1"، غيرت وجهتها بعيدا عن السواحل التركية، بعد أن كشفت وسائل إعلام روسية، صباح اليوم، أن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا "جريس 1" دخلت المياه الإقليمية التركية، وأنها ستفرغ حمولتها في ميناء مرسين التركي، وذلك بعد أن أوقفت لأكثر من شهر في جبل طارق، حيث أعلنت في 24 أغسطس، أنها غيرت وجهتها نحو تركيا، وقام طاقم الناقلة بتغيير وجهتها المدرجة في نظام التعريف التلقائي الخاص بها إلى ميناء مرسين في تركيا.
قوات-امريكية

البنتاجون يعلق على الانسحاب من أفغانستان

علَق رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد، اليوم الخميس، على خطوة انسحاب واشنطن من أفغانستان. وقال الجنرال دانفورد: إن "الحديث لا يدور حاليا عن سحب واشنطن قواتها من أفغانستان لأن حكومة كابل لم تعد قادرة على ضمان الأمن في البلاد". وأوضح أنه في المرحلة الراهنة من مفاوضات السلام بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وحركة طالبان "لا يستخدم مصطلح "الانسحاب"، مضيفا: "نعتقد الآن أن الأفغان يحتاجون إلى الدعم للتعامل مع مستوى العنف الحالي".
بوريس جونسون

مواجهة قانونية بين البرلمان البريطاني وجونسون

يبدو أن قرار رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، بشأن تعليق عمل البرلمان، أثار غضب أعضاء المجلس، حيث نشبت مواجهة قانونية بين نواب البرلمان ورئيس الوزراء، وكالة "فرانس برس"، أكدت أن أعضاء البرلمان البريطاني، قرروا تحريك دعوى قضائية ضد بوريس جونسون والتعبير عن رفضهم لقرار تعليق البرلمان لمدة 5 أسابيع. وصرح نواب البرلمان البالغ عددهم أكثر من 70 نائبًا، بأنهم يدرسون اتخاذ إجراءات قانونية طارئة لوقف مطالب جونسون بشأن تعليق عمل البرلمان البريطاني لحين خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
مادورو-وجدارية-لتشافيز

أمريكا تهدد الرئيس الفنزويلي: الاستقالة أو المطاردة

قال المبعوث الأمريكي الخاص لفنزويلا إليوت أبرامز، إن "أمريكا لن تقوم باضطهاد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في حال استقال من منصبه بنفسه"، موجها حديث إلى الرئيس الفنزويلي "لن نطاردك، هذا ليس هدفنا، نريدك أن تغادر بنفسك محتفظا بكرامتك"، متابعًا: "لا نريد معاقبتك، لا نريد ملاحقتك، نحن نريد منك أن تسلم السلطة فقط"، بحسب"نيويورك تايمز".. وكان مادورو بدأ مفاوضات مع ممثلي المعارضة، معلنا استعداده للتواصل "حتى مع الشيطان" من أجل السلام في البلاد، لكن بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة، بعد ثلاثة أيام غير رأيه بشأن التفاوض.
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رئيس-وزراء-الهند

مودي لترامب: أزمة كشمير تخص الهند وباكستان فقط

أكد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الإثنين، أن أزمة إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان تخص العلاقات الثنائية بين البلدين، وأنه لا يريد لدول أخرى الانشغال بها. وقال مودي، خلال لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتس الفرنسية: "كل القضايا بين الهند وباكستان هي ذات طبيعة ثنائية، ولذا فنحن لا نزعج أي دولة أخرى بشأنها". من جانبه، صرح ترامب: "تحدثنا الليلة الفائتة حول كشمير، ورئيس الوزراء يشعر بالفعل بأنها تحت السيطرة، إنهم يتحدثون مع باكستان، وأثق في أنهم سوف يحققون شيئا جيدًا للغاية".
عمران-خان

باكستان تحذر من مذبحة للمسلمين في كشمير..وتهدد الهند

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن قلقه من خطر تعرض المسلمين في كشمير إلى "مذبحة وتطهير عرقي"، متوعدا الهند بالرد على أي عدوان على الشطر الباكستاني من كشمير. وقال "خان" في تصريح اليوم الخميس: "في كشمير المحتلة من الهند، 12 يوما من حظر التجول، وإرسال قوات إضافية إلى منطقة فيها تواجد عسكري كبير بالفعل، وانقطاع كامل للاتصالات، مع سابقة (رئيس وزراء الهند ناريندرا) مودي في التطهير العرقي للمسلمين في ولاية غوجارات"، مشيرا إلى أعمال العنف التي وقعت في الولاية عام 2002 عندما كان يحكمها مودي بين بين الهندوس والمسلمين.
عمران-خان

متحدية الهند.. باكستان تلغي الحكم الذاتي لكشمير

أعلن رئيس الحكومة الباكستانية عمران خان، اليوم الأربعاء، إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير، وذلك عقب زيارته للإقليم، في تحدّ واضح للهند. صحيفة "الشرق الأوسط" أفادت أن تلك الزيارة تأتي في مناسبة عيد الاستقلال الباكستاني وبعد أكثر من أسبوع على إصدار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مرسوما تنفيذيا مفاجئا يقضي بإلغاء الوضع الخاص الذي كان ممنوحا لهذه المنطقة في الهيملايا. في هذا الصدد، طردت باكستان السفير الهندي، وأوقفت التجارة الثنائية وعلقت خدمات النقل عبر الحدود.
الهند-وباكستان

الهند لباكستان: أنتم مغرضون.. وحكم كشمير شأن داخلي

تطور كبير وسريع يشهده النزاع الدائر بين الهند وباكستان على خلفية أزمة كشمير، وإلغاء نيودلهي الحكم الذاتي في الإقليم المتنازع عليه، وقيام باكستان بطرد السفير الهندي في باكستان، ما دفع وزارة الخارجية الهندية للرد على التصعيد الباكستاني ضدها قائلة: «الأحداث الأخيرة المرتبطة بالمادة 370 من الدستور شأن داخلي هندي بالكامل»، وأضافت في بيان رسمي: «لقد رأينا تقارير تفيد بأن باكستان قررت اتخاذ خطوات أحادية محددة فيما يتعلق بعلاقاتها الثنائية مع الهند، وتتضمن هذه الخطوات خفض مستوى علاقاتنا الدبلوماسية».
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