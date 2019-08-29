حقيقة توقف مشروع تنمية 1.5 مليون فدان

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م

الزراعة في مصر - صورة أرشيفية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول توقف مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، وانسحاب المستثمرين لعدم توافر المياه الجوفية التي يعتمد عليها المشروع، وتواصل المركز الإعلامي مع شركة تنمية الريف المصري الجديد المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتوقف المشروع أو انسحاب أي مستثمر، وأن معدلات تنفيذ المشروع تسير وفقا للمخطط.

وأكدت الشركة أن معدلات الاستثمار بالمشروع تشهد إقبالا متزايدا، مشيرة إلى تقدم بعض الشركات الاستثمارية العربية للحصول على عدد من الأراضي بالمشروع.ولفتت إلى أن "المليون ونصف المليون فدان" أحد أهم المشروعات القومية العملاقة التي حققت نجاحا ملموسا، إذ شهد المشروع خلال الفترة الأخيرة تأسيس700 شركة صغيرة