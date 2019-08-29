«خفت تفضحني» قاتل «مسنة الحدائق» يعترف بجريمته

تحرير:تهامى البندارى ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م

سكين وآثار دماء- صورة تعبيرية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة، اليوم الخميس، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن اتهامه بقتل مسنة لسرقتها بحدائق القبة، وقال المتهم خلال التحقيقات: «قتلتها غصب عنى عشان خفت تفضحنى بعد ما سرقتها»، فيما تنتظر نيابة الحوادث تقرير الصفة التشريحية الخاصة بالمجني عليها، لبيان وتحديد أسباب الوفاة على وجه الدقة، كما استعجلت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي عن ملابسات وظروف الحادث، واستكمال سماع شهود القضية وصولا للأسباب التي دفعت المتهم لارتكاب جريمته.

تلقى قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق، والعثور على سيدة "ع. م" 63 سنة ووجود بعثرة في محتويات الشقة، دلت التحريات أن المجني عليها تقيم بمفردها داخل شقة بالطابق الأرضي، فيما قادت كاميرات المراقبة المباحث إلى التوصل للجاني، وتبين أنه "س. أ"، وشهرته "نور