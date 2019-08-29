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خرائط جوجل تضيف ميزة جديدة لمستخدمي الدراجات

تحرير:مي فؤاد ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٦ م
جوجل مابس
جوجل مابس
في خطوة جديدة من نوعها، كشف تطبيق خرائط جوجل عن تقنية جديدة لأول مرة لمستخدمي دراجات ووسائل النقل العام، بالتزامن مع توفير "أوبر" خدمة ركوب الدراجات في بعض المدن التي تتوافر فيها الطرقات المخصصة لها، إلى جانب الخدمات الأخرى التي تقدمها الشركة المتخصصة في النقل، وتعد التقنية الجديدة التي تقدمها أوبر مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يفضلون ركوب الدراجات، إذ سيظهر لهم التطبيق الآن كم تتكلف الرحلة إذا كان هناك زحام وكذلك عند مغادرة الحافلة أو القطار، وفقا لما ذكره موقع Phonearena الهندي.
الخدمة الجديدة ستتيح لك أيضا معلومات منتظمة، مثل مقدار الوقت الذي ستستغرقه الرحلة، وكم ستكون التكلفة. وفي حالة اختيار ركوب الدراجات ستعرض خرائط جوجل طرقًا معينة لراكبي الدراجات، بالإضافة إلى كل ما تحتاج لمعرفته حول النقل فى رحلتك، كما ستخبرك الخرائط أيضًا متى ستصل إلى مكانك بناءً على كل هذه المعلومات. وستبدأ
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