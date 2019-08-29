إحالة متهمين اثنين بحيازة 100 طربة حشيش للجنايات

تحرير:أحمد الزغبي ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م

صورة أرشيفية

قررت نيابة برج العرب غرب الإسكندرية، إحالة كل من "م. ف. ع" مقاول، و"م. أ. م" عامل تشطيبات إلى محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبداللطيف حامد؛ لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة "جوهر الحشيش". وتعود تفاصيل الواقعة في القضية رقم 2406 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة برج العرب والمقيدة كلي برقم 526 غرب عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقبض على شخصين بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات كشفت عن أن المتهمين يزاولان نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالمخدرات خاصة الحشيش. باستصدار إذن من النيابة العامة وتقنين الإجراءات، أعد رجال المباحث كمينا للمتهمين وأمكن ضبطهما في أثناء استقلالهما سيارة ملاكي بالطريق الساحلي بمنطقة مطار برج العرب. بتفتيش السيارة