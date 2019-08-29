جريمة

إحالة متهمين اثنين بحيازة 100 طربة حشيش للجنايات

تحرير:أحمد الزغبي ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قررت نيابة برج العرب غرب الإسكندرية، إحالة كل من "م. ف. ع" مقاول، و"م. أ. م" عامل تشطيبات إلى محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبداللطيف حامد؛ لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة "جوهر الحشيش". وتعود تفاصيل الواقعة في القضية رقم 2406 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة برج العرب والمقيدة كلي برقم 526 غرب عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقبض على شخصين بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش بدائرة القسم.
تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات كشفت عن أن المتهمين يزاولان نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالمخدرات خاصة الحشيش. باستصدار إذن من النيابة العامة وتقنين الإجراءات، أعد رجال المباحث كمينا للمتهمين وأمكن ضبطهما في أثناء استقلالهما سيارة ملاكي بالطريق الساحلي بمنطقة مطار برج العرب. بتفتيش السيارة
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محكمة-النقض

إحالة طعن تعويض مصريين 261 مليون دولار للمكتب الفني

أحالت محكمة النقض الطعن المقدم من الحكومة الليبية على حكم التعويض الصادر من محكمة مستأنف القاهرة بتعويض عائلة مصرية 261 مليونا و371 ألف دولار، نظير تأميم أرض مملوكة لعائلتهم أثناء حكم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، إلى المكتب الفني للمحكمة؛ لتحديد دائرة جديدة تنظر القضية، ويعتبر النزاع بين العائلة المصرية (ورثة كامل ونيقولا وجورجي حبيب - آل حنا) والسلطات الليبية في قضية "آل حنا"، من أقدم النزاعات القضائية، نظرا لكون الأرض موضوع النزاع تم تأميمها في سبعينيات القرن الماضي.
طعن-بالسكين

«خفت تفضحني» قاتل «مسنة الحدائق» يعترف بجريمته

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة، اليوم الخميس، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن اتهامه بقتل مسنة لسرقتها بحدائق القبة، وقال المتهم خلال التحقيقات: «قتلتها غصب عنى عشان خفت تفضحنى بعد ما سرقتها»، فيما تنتظر نيابة الحوادث تقرير الصفة التشريحية الخاصة بالمجني عليها، لبيان وتحديد أسباب الوفاة على وجه الدقة، كما استعجلت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي عن ملابسات وظروف الحادث، واستكمال سماع شهود القضية وصولا للأسباب التي دفعت المتهم لارتكاب جريمته.
معاشات (2)

محطات معركة الـ 11 سنة لضم «العلاوات الخمس» للمعاشات

محطات هامة مرت بها إشكالية ضم واحتساب العلاوات الخمس الخاصة التي لم تُضم للأجر الأساسي عند إحالة الموظف إلى المعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس إلى معاش الأجر المتغير، حتى انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، أمس الأربعاء، إلى ضرورة تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، وفقا لما ورد بمنطوقه، بأن تُحسب « العلاوات الخمس » العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي عند الإحالة للمعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس إلى معاش الأجر المتغير.
سجن

ضبط عامل يدير صفحة لتجارة الأعضاء عبر «فيسبوك»

صفحة عبر "فيسبوك" استغلها عامل زراعي لتكون بوابة دخول عالم تجارة الأعضاء البشرية، لكن رجال المباحث كانوا له بالمرصاد، إذ ألقت الأجهزة الأمنية في كفر الشيخ، القبض على عامل زراعي بمركز الرياض، بعد ورود معلومات للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بأنه يدير صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بقصد الإعلان عن بيع أعضاء بشرية، ليوجه اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي، بسرعة القبض عليه من خلال مأمورية سرية، وعرضه على النيابة العامة للتحقيق معه.
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ضبط-مخدرات-بـ200-مليون-جنيه (3)

سقوط 36 متهما بالاتجار في المخدرات بالجيزة

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة شملت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
ضبط اسلحة وحبوب مخدرة فى منطقة السحر والجمال بالعاشر من رمضان (1)

بانجو وهيروين وإستروكس.. سقوط 33 تاجر مخدرات بالجيزة

وجهت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة شملت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
المتهمين

سقوط تشكيل عصابي بحوزته مخدرات بـ200 مليون جنيه(صور)

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وإجهاض محاولات تصنيع المخدرات التخليقية لحجبها عن سوق الاتجار غير المشروع دعما للجهود المبذولة فى مجال خفض الطلب على المخدرات لدرء آثارها الضارة عن المجتمع، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من رصد نشاط (عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة يضم (3 مصريين– اثنين يحملان جنسية عربية) قاموا بإعداد معامل لتصنيع وتجهيز مخدر الآيس (الشابو) والذى يعد من المخدرات التخليقية ذات التاثير المنشط شديد الخطورة مع متعاطيه، وإنتاجه بكميات كبيرة بمحافظتى (الجيزة- الإسكندرية).
حشيش

ضبط 20 طربة حشيش بحوزة 4 عاطلين في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط أربعة عناصر إجرامية خطرة، وبحوزتهم 20 طربة لمخدر الحشيش تزن نحو 5 كيلو جرامات بدائرة قسم شرطة العامرية غرب المحافظة، حيث تبين وجود نشاط ملحوظ لبعض مروجي المواد المخدرة فى محافظة الإسكندرية للقيام به من أجل ترويج مخدر الحشيش على عملائهم، مستهدفين الشباب فى المراحل العمرية من 16 سنة من طلاب المدارس والجامعات والمترددين على المقاهي ومراكز الشباب والأندية.
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