رياضة

اتجاه في اتحاد الكرة لتأجيل نهائي كأس مصر

تحرير:أحمد بركات ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م
الزمالك
الزمالك
كشف مصدر باللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن وجود اتجاه لتأجيل نهائي كأس مصر، المحدد له 5 سبتمبر المقبل، وتابع أن بيراميدز سيخوض ربع النهائي يوم 2 سبتمبر قبل لقاء نصف النهائي بـ48 ساعة، ومن الصعب أن يلعب النهائي يوم 5. وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم حددت مواعيد الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر، إذ يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، في الأول من سبتمبر المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد الإسماعيلية.
والفائز من بيراميدز وحرس الحدود سيواجه بتروجت يوم الإثنين 2 سبتمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب بتروسبورت.  ومن المقرر أن يواجه بيراميدز حرس الحدود غدًا الجمعة، على ملعب الدفاع الجوي، في إطار مواجهات دور الـ8 من بطولة كأس مصر، بعدما تأهل إلى دور الـ8 من بطولة كأس مصر بعد الفوز أمام النادي
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رسميًّا.. أيمن حفني ينتقل إلى مصر للمقاصة

أنهى نادي مصر للمقاصة صفقة ضم أيمن حفني من نادي الزمالك في صفقة بيع نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتسلم الفريق الفيومي الاستغناء الخاص من نادي الزمالك ليعود أيمن حفني لفريقه السابق في صفقة كلفت خزينة النادي الفيومي ما يقرب من 3 ملايين جنيه. وكشف مصدر بنادي الزمالك أن حفني صاحب الـ33 عامًا سينتقل للمقاصة بصورة نهائية، حيث سيوقع على عقد مدته ثلاثة أعوام، علمًا بأن حفني خاض 10 مباريات بقميص القلعة البيضاء في الموسم الماضي استطاع من خلالها أن يسجل هدفا ويصنع هدفين.
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تمت الصفقة.. نيمار في برشلونة خلال ساعات

توصل نادي برشلونة الإسباني إلى اتفاق مع نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان، من أجل عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق العاصمة الفرنسية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، إذ أكدت شبكة «سكاي سبورت» البريطانية، اليوم الخميس، أن صفقة نجم البارسا تمت، والتوقيع على العقود الرسمية خلال الساعات القليلة المقبلة، وهو ما يسبق الإعلان عن الصفقة من قبل البلوجرانا. ويبدو أن المفاوضات بين الطرفين قد شهدت انفراجة كبيرة، على الرغم من رفض الكرواتي إيفان راكيتيتش والفرنسي عثمان ديمبلي الدخول ضمن الصفقة التبادلية.
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الحنفي حكمًا لمباراة بيراميدز والحرس في الكأس

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، الذي خلف سمير محمود عثمان في اللجنة، محمد الحنفي حكمًا لمواجهة فريقي بيراميدز وحرس الحدود في ربع نهائي كأس مصر 2019، حيث من المنتظر أن يلعب بيراميدز أمام حرس الحدود مساء غدٍ الجمعة في ختام مباريات دور ربع نهائي الكأس على استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة. ويعاون الحكم محمد الحفني في المباراة كل من سامي هلهل وهاني خيري ووليد عبد الرازق حكما رابعا، كما تعيين أحمد حمدي ومحمد يوسف حكمًا خامسًا.
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إيقاف محمد معروف بسبب موقعة الزمالك والمقاصة

علمت «التحرير» من مصادر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تقرر إيقاف محمد معروف، الحكم الدولي، الذي أدار مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره مصر للمقاصة، والتي أقيمت بينهما أمس الأربعاء، في ربع نهائي كأس مصر، وانتهت بفوز القلعة البيضاء بهدف نظيف ليتأهل لنصف النهائي لمواجهة الاتحاد السكندري في الأول من سبتمبر. وبحسب مصادر داخل الجبلاية فإن لجنة الحكام ترى أن معروف أخطأ في عدم احتساب 4 ركلات جزاء، اثنتان للفريق الأبيض ومثلهما للفريق الفيومي، ومن ثم قررت إيقافه.
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اتجاه في اتحاد الكرة لتأجيل انطلاق الدوري

علم «التحرير»، أن اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تدرس تأجيل انطلاق الدوري الممتاز لمدة 48 ساعة، وقال مصدر داخل الجبلاية في تصريحات خاصة اليوم الأربعاء، إن اللجنة ترى صعوبة في انطلاق الدوري يوم 19 سبتمبر كما كان محددًا له في وقت سابق، ولذا قد يتم إعلان تأجيله لمدة يومين. ومن المقرر أن تعقد اللجنة المكلفة لإدارة شئون اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعًا هامًا اليوم الأربعاء، لمناقشة العديد من الملفات المطروحة على الساحة الرياضية خلال الفترة الماضية.
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بيان من اتحاد الكرة بشأن الإعلان عن مدرب المنتخب

تعقد لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعها مساء غدٍ الأربعاء، برئاسة عمرو الجنايني، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الملحة التي تتطلب ضرورة الانتهاء منها قبل انطلاق الموسم الجديد، وهو ما يجعل تشكيل جهاز فني للمنتخب الأول قد يتم تأجيله إلى جلسة مقبلة، إضافة إلى رغبة مجلس الإدارة لإخضاعه للدراسة وعدم التعجل فيه لضمان التوصل إلى القرار المناسب، على أن يعلن الاتحاد ما تم التوصل إليه من قرارات في موعد غايته صباح اليوم التالي، كإجراء يستهدف من ورائه عدم الإعلان عن أي قرار إلا بعد الانتهاء من دراسته واتخاذه بشكل نهائي.
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اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل لقاء الزمالك والمقاصة

نفى أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة، ما تردد عن تأجيل لقاء الزمالك ومصر للمقاصة، والمقرر إقامته بعد غد الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على استاد برج العرب في الإسكندرية، ضمن مواجهات دور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر. كما كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة أن الثنائي جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين خارج دائرة المرشحين لإدارة اللقاء، وأضاف أن جريشة معاقب بالإيقاف بسبب لقاء الأهلي وبيراميدز بجانب إدارته نهائي مركز شباب ميت فضالة دون إذن لجنة الحكام، أما إبراهيم نور الدين فأدار لقاء الزمالك والإسماعيلي في الجولة قبل الأخيرة للدوري.
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