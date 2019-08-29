اتجاه في اتحاد الكرة لتأجيل نهائي كأس مصر

تحرير:أحمد بركات ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م

الزمالك

كشف مصدر باللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن وجود اتجاه لتأجيل نهائي كأس مصر، المحدد له 5 سبتمبر المقبل، وتابع أن بيراميدز سيخوض ربع النهائي يوم 2 سبتمبر قبل لقاء نصف النهائي بـ48 ساعة، ومن الصعب أن يلعب النهائي يوم 5. وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم حددت مواعيد الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر، إذ يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، في الأول من سبتمبر المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد الإسماعيلية.

والفائز من بيراميدز وحرس الحدود سيواجه بتروجت يوم الإثنين 2 سبتمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب بتروسبورت. ومن المقرر أن يواجه بيراميدز حرس الحدود غدًا الجمعة، على ملعب الدفاع الجوي، في إطار مواجهات دور الـ8 من بطولة كأس مصر، بعدما تأهل إلى دور الـ8 من بطولة كأس مصر بعد الفوز أمام النادي

والفائز من بيراميدز وحرس الحدود سيواجه بتروجت يوم الإثنين 2 سبتمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب بتروسبورت.



ومن المقرر أن يواجه بيراميدز حرس الحدود غدًا الجمعة، على ملعب الدفاع الجوي، في إطار مواجهات دور الـ8 من بطولة كأس مصر، بعدما تأهل إلى دور الـ8 من بطولة كأس مصر بعد الفوز أمام النادي الأهلي بهدف نظيف. وفي المقابل تأهل حرس الحدود إلى دور الـ8 بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح.



واختارت لجنة الحكام، محمد الحنفي لإدارة مباراة بيراميدز وحرس الحدود، ويعاونه كل من سامي هلهل وهاني خيري حكمَي راية، ووليد عبد الرازق حكما رابعا، وكل من أحمد حمدي ومحمد يوسف حكما خامسا.



وكان الزمالك تأهل إلى نصف نهائي كأس مصر على نظيره مصر للمقاصة، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء، في ربع نهائي البطولة.

