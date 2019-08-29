الحكومة تحسم جدل ردم حوض 1000 فدان ببحيرة مريوط

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م

عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن اعتزام محافظة الإسكندرية ردم حوض 1000 فدان ببحيرة مريوط، استعدادا لنقل سوق الحضرة للخضار والفاكهة به, وتواصل المركز مع محافظة الإسكندرية، والتي نفت تلك الأنباء، موضحة أن سوق "الحضرة" سيتم نقله إلى منطقة "أم زغيو" التابعة لحي العجمي، وذلك استكمالا لمشروع تطوير محور المحمودية، مشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام وغضب المواطنين.

وأشارت المحافظة إلى أنها نقلت السوق إلى المنطقة اللوجيستية الجاري تنفيذها بمنطقة "أم زغيو" التابعة لحي العجمي، لافتة إلى أنه تم تخصيص مكان هذه المنطقة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم 9 الصادر بجلسة 23 مايو 2018، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء ونقل سوق الخضار والفاكهة.وأوضحت أن مشروع تطوير