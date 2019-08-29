الإعصار يبحث عن معادلة رقم أديبايور وسميث

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م

هاري كين

تتجه الأنظار يوم الأحد المقبل صوب ملعب الإمارات، الذي سيحتضن القمة رقم 186 في ديربي شمال لندن بين أرسنال وتوتنهام، وتعد تلك المباراة من المواجهات المفضلة للمهاجم الإنجليزي للسبيرز هاري كين «الإعصار»، هداف ديربي شمال لندن في عصر البريميرليج برصيد 9 أهداف، في 9 مباريات، كما أحرز 3 أهداف منها في 4 مباريات خاضها على ملعب الإمارات، ويبحث كين عن تسجيل هدف آخر في شباك أرسنال، ليعادل رقم كل من إيمانويل أديبايور وبوبي سميث، الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين في جميع المسابقات برصيد 10 أهداف.

وبالنظر إلى الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين في عصر البريميرليج، يتصدر القائمة كين برصيد 9 أهداف في 9 مباريات، ومن ثم أديبايور بـ8 أهداف في 13 مباراة، وفي المركز الثالث روبرت بيريز برصيد 7 أهداف في 11 مباراة، مقابل 5 أهداف في 10 مباريات لكل من جاريث بيل وتييري هنري. وبشكل عام سجل كين 127 هدفًا

وبالنظر إلى الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين في عصر البريميرليج، يتصدر القائمة كين برصيد 9 أهداف في 9 مباريات، ومن ثم أديبايور بـ8 أهداف في 13 مباراة، وفي المركز الثالث روبرت بيريز برصيد 7 أهداف في 11 مباراة، مقابل 5 أهداف في 10 مباريات لكل من جاريث بيل وتييري هنري.



وبشكل عام سجل كين 127 هدفًا طوال مسيرته في الدوري الإنجليزي، ويعد أرسنال صاحب ثاني أكثر الشباك المفضلة لديه في البريميرليج، خلف ليستر سيتي، ويأمل كين أن يساعده سجله التهديفي المميز في شباك أرسنال، في تحطيم القوة التاريخية التي يتمتع بها المدفعجية على ملعبهم أمام السبيرز.



ومنذ الانتقال إلى ملعب الإمارات في عام 2006، جمع أرسنال 28 نقطة أمام توتنهام، كثالث أكثر الفرق التي حصد النقاط أمامها على ملعبه في البريميرليج خلف إيفرتون (31 نقطة) وستوك سيتي (20 نقطة).

