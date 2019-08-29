رياضة

الإعصار يبحث عن معادلة رقم أديبايور وسميث

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م
هاري كين
هاري كين
تتجه الأنظار يوم الأحد المقبل صوب ملعب الإمارات، الذي سيحتضن القمة رقم 186 في ديربي شمال لندن بين أرسنال وتوتنهام، وتعد تلك المباراة من المواجهات المفضلة للمهاجم الإنجليزي للسبيرز هاري كين «الإعصار»، هداف ديربي شمال لندن في عصر البريميرليج برصيد 9 أهداف، في 9 مباريات، كما أحرز 3 أهداف منها في 4 مباريات خاضها على ملعب الإمارات، ويبحث كين عن تسجيل هدف آخر في شباك أرسنال، ليعادل رقم كل من إيمانويل أديبايور وبوبي سميث، الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين في جميع المسابقات برصيد 10 أهداف.
وبالنظر إلى الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين في عصر البريميرليج، يتصدر القائمة كين برصيد 9 أهداف في 9 مباريات، ومن ثم أديبايور بـ8 أهداف في 13 مباراة، وفي المركز الثالث روبرت بيريز برصيد 7 أهداف في 11 مباراة، مقابل 5 أهداف في 10 مباريات لكل من جاريث بيل وتييري هنري. وبشكل عام سجل كين 127 هدفًا
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ايمن-حفني

رسميًّا.. أيمن حفني ينتقل إلى مصر للمقاصة

أنهى نادي مصر للمقاصة صفقة ضم أيمن حفني من نادي الزمالك في صفقة بيع نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتسلم الفريق الفيومي الاستغناء الخاص من نادي الزمالك ليعود أيمن حفني لفريقه السابق في صفقة كلفت خزينة النادي الفيومي ما يقرب من 3 ملايين جنيه. وكشف مصدر بنادي الزمالك أن حفني صاحب الـ33 عامًا سينتقل للمقاصة بصورة نهائية، حيث سيوقع على عقد مدته ثلاثة أعوام، علمًا بأن حفني خاض 10 مباريات بقميص القلعة البيضاء في الموسم الماضي استطاع من خلالها أن يسجل هدفا ويصنع هدفين.
نيمار (4)

تمت الصفقة.. نيمار في برشلونة خلال ساعات

توصل نادي برشلونة الإسباني إلى اتفاق مع نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان، من أجل عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق العاصمة الفرنسية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، إذ أكدت شبكة «سكاي سبورت» البريطانية، اليوم الخميس، أن صفقة نجم البارسا تمت، والتوقيع على العقود الرسمية خلال الساعات القليلة المقبلة، وهو ما يسبق الإعلان عن الصفقة من قبل البلوجرانا. ويبدو أن المفاوضات بين الطرفين قد شهدت انفراجة كبيرة، على الرغم من رفض الكرواتي إيفان راكيتيتش والفرنسي عثمان ديمبلي الدخول ضمن الصفقة التبادلية.
مباراة-بيراميدز-والمصري (6.) (2)

الحنفي حكمًا لمباراة بيراميدز والحرس في الكأس

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، الذي خلف سمير محمود عثمان في اللجنة، محمد الحنفي حكمًا لمواجهة فريقي بيراميدز وحرس الحدود في ربع نهائي كأس مصر 2019، حيث من المنتظر أن يلعب بيراميدز أمام حرس الحدود مساء غدٍ الجمعة في ختام مباريات دور ربع نهائي الكأس على استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة. ويعاون الحكم محمد الحفني في المباراة كل من سامي هلهل وهاني خيري ووليد عبد الرازق حكما رابعا، كما تعيين أحمد حمدي ومحمد يوسف حكمًا خامسًا.
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لويس وصلاح‎

نجم توتنهام السابق يتغنى بمحمد صلاح

تغنى جاريث كروكس، لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق، ومحلل شبكة بي بي سي البريطانية، بمحمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول، بعد الأداء المميز الذي قدمه أمام أرسنال، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» لموسم 2019- 2020. مهاجم توتنهام في الفترة من 1980 إلى 1985، قال لشبكة بي بي سي: "يا لها من ركلة جزاء جميلة! لقد رأيت المئات من ركلات الجزاء ولكن لا شيء أروع مما فعله محمد صلاح ضد أرسنال، ومن الممكن أن يكون لديك حارسان في المرمى ولم يتمكن أحدهما من التصدى لها بسبب دقتها".
صلاح-وماني‎

أوباميانج: أنا وبيبي مثل ماني وصلاح

يرى بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال، أن فريقه يمكنه مواجهة الثلاثي الهجومي لليفربول، في مباراتهما غدا السبت ضمن البريميرليج، وذلك حسبما صرح لشبكة سكاي سبورتس، قائلا: "كما رأينا الموسم الماضي، ليفربول يلعب بثلاثي هجومي يتمتع بقدرات كبيرة للغاية. لماذا لا نفعل ذلك؟! أعتقد أننا قادرون على مواجهتهم، وأرى الكثير من أوجه التشابه بين خطي الهجوم في الفريقين، نيكولاس بيبي وأنا نتسم بالسرعة مثل ماني وصلاح، بينما يملك لاكازيت القدرة على الاحتفاظ بالكرة مثل فيرمينو؛ لذلك يمكن القول إن أداء ثلاثي الهجوم في الفريقين متقارب إلى حد كبير".
ارسنال

أرسنال يتخطى نيوكاسل بصعوبة في الدوري الإنجليزي

افتتح فريق أرسنال بقيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري، مشواره في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بفوز صعب على نظيره نيوكاسل يونايتد في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الأحد، على استاد "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة "البريميرليج"، جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال في الدقيقة 58 من زمن اللقاء، بهذه النتيجة يحصد الجانرز أول 3 نقاط له في المسابقة، بينما يبقى نيوكاسل دون رصيد من النقاط.
مسعو-أوزيل ‎ (3)

أرسنال يستبعد أوزيل وكولاسيناك من مواجهة نيوكاسل

قرر نادي أرسنال استبعاد الثنائي مسعود أوزيل وسياد كولاسيناك لاعبا المدفعجية عن مواجهة فريقهما أمام نيوكاسل يوم الأحد في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن غياب الثنائي يأتي لدواع أمنية وأن الشرطة تحقق في الحادث الذي سبق وتعرضا له، دون إيضاح مزيد من التفاصيل. كولاسنياك كان قد أحبط محاولة سرقة رفقة زميله أوزيل من إحدى العصابات المسلحة في شوراع لندن، أثناء سير الثنائي شاهدا شخصين ملثمين يستقلان دراجة نارية ثم وقفا جوار إحدى السيارات في الشارع وأشهرا الأسلحة البيضاء لقائد السيارة.
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