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الحكومة تنفي تأجيل تطبيق منظومة التأمين الصحي

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م
التأمين الصحي في بورسعيد - صورة أرشيفية
التأمين الصحي في بورسعيد - صورة أرشيفية
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد بتأجيل الحكومة تطبيق الانطلاق الفعلي لمنظومة الـتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، والمقرر في النصف الأول من سبتمبر المقبل، وذلك لفشل التشغيل التجريبي للمنظومة، وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التي أكدت أن التطبيق الفعلي للمنظومة ببورسعيد سيبدأ في الموعد المحدد في النصف الأول من سبتمبر 2019، خاصة بعد نجاح التشغيل التجريبي للمنظومة، على أن يتم تعميمها بكافة المحافظات.
وتابعت الوزارة، أنه تم البدء في التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحى الشامل، في الأول من يوليو الماضي، إذ تم تطبيق نظام الإحالة بالفعل في عدد من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، ومنها مستشفى النصر التخصصي للأطفال، ومستشفى النساء والولادة تم التطبيق فيها بنسبة 100%، ومستشفى التضامن بنسبة 76%،
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فتح باب الترشح لجوائز النادي الإعلامي 2019.. وجائزة «حمدي قنديل» للمؤثرين

يعلن النادي الإعلامي، عن إطلاق الدورة الثالثة لجوائزه الصحفية والإعلامية (2019)، عبر فتح باب الترشح أمام أصحاب الأعمال الصحفية والإعلامية المتميزة، والمتسقة مع معايير "دليل الإرشادات التحريرية للصحفيين المصريين"، الذي أصدره في عام 2015. وسيمنح النادي الإعلامي، اعتبارا من العام الجاري 2019، "جائزة حمدي قنديل"، لإحدى الشخصيات الإعلامية صاحبة التأثير والإنجاز في المجال الإعلامي المصري خلال العام.
مصطفى-مدبولي

وقف صرف المعاشات.. الحكومة تنفي 14 شائعة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: تأجيل التطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الجديد ببورسعيد لفشل التشغيل التجريبي لها، توقف مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان وانسحاب المستثمرين، وقف صرف المعاشات المستحقة حال امتلاك أصحابها رصيداً بالبنك أو ممتلكات، حرمان المطلقة من معاش والدها وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.
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هل تخضع الجامعات الأجنبية لإشراف التعليم العالي؟

وأضافت الوزارة أن لديها ممثلين في عضوية مجلس أمناء فرع الجامعة الأجنبية في مصر، ليكونوا حلقة اتصال بين أجهزة الدولة وفرع الجامعة الأجنبية، والإشراف على أوجه الأنشطة المختلفة، لافتة إلى التزام الوزارة بالتنسيق مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، للتأكد من استيفاء فرع الجامعة الأجنبية في مصر لمعايير الجودة والاعتماد المطلوبة بالدولة التي توجد بها الجامعة الأم، فضلا عن مراجعة الوزارة للخطة الخمسية المستقبلية لأنشطة الفرع التعليمية والبحثية والمجتمعية.
الاسكان

الحكومة تنفي طرح وحدات إسكان اجتماعي بمساحات 120 م2

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن طرح وزارة الإسكان 93 ألف وحدة إسكان اجتماعي بمساحات 120 مترا مربعا للوحدة، بالمدن الجديدة والمناطق التالية: حدائق أكتوبر، بدر، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، المنتزه الجديدة بالإسكندرية، دمياط الجديدة، البحيرة، نويبع، العلمين الجديدة، بني سويف، بورسعيد، الجيزة، الدقهلية، القليوبية، الفيوم، كفر الشيخ، مرسى مطروح، الوادي الجديد، السويس، أسوان، قنا الجديدة، الشروق، المنيا الجديدة، السادات.
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الحكومة تحسم جدل ردم حوض 1000 فدان ببحيرة مريوط

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن اعتزام محافظة الإسكندرية ردم حوض 1000 فدان ببحيرة مريوط، استعدادا لنقل سوق الحضرة للخضار والفاكهة به, وتواصل المركز مع محافظة الإسكندرية، والتي نفت تلك الأنباء، موضحة أن سوق "الحضرة" سيتم نقله إلى منطقة "أم زغيو" التابعة لحي العجمي، وذلك استكمالا لمشروع تطوير محور المحمودية، مشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام وغضب المواطنين.
مدارس-لغات

متى يبدأ العام الدراسي الجديد؟.. التعليم تجيب

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن تحديد موعد بدء الدراسة لجميع المراحل التعليمية بالمدارس يوم 15 سبتمبر المقبل، وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، موضحة أنه تم تحديد موعد بدء الدراسة في الصفوف الأولى (رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي) يوم 11 سبتمبر المقبل، أما بشأن باقي الصفوف الدراسية الأخرى فستبدأ الدراسة بها يوم 21 سبتمبر 2019.
أصحاب المعاشات

هل يتم وقف صرف معاشات أصحاب المهن الحرة؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول وقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة وفقا لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، ورغم نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لهذه الشائعة في تقرير سابق له بالعدد (188)، إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى ‏خلال الفترة الحالية، ما دفع المركز للتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تماما.
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حقيقة توقف مشروع تنمية 1.5 مليون فدان

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول توقف مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، وانسحاب المستثمرين لعدم توافر المياه الجوفية التي يعتمد عليها المشروع، وتواصل المركز الإعلامي مع شركة تنمية الريف المصري الجديد المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتوقف المشروع أو انسحاب أي مستثمر، وأن معدلات تنفيذ المشروع تسير وفقا للمخطط.
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