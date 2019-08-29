الحكومة تنفي تأجيل تطبيق منظومة التأمين الصحي

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م

التأمين الصحي في بورسعيد - صورة أرشيفية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد بتأجيل الحكومة تطبيق الانطلاق الفعلي لمنظومة الـتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، والمقرر في النصف الأول من سبتمبر المقبل، وذلك لفشل التشغيل التجريبي للمنظومة، وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التي أكدت أن التطبيق الفعلي للمنظومة ببورسعيد سيبدأ في الموعد المحدد في النصف الأول من سبتمبر 2019، خاصة بعد نجاح التشغيل التجريبي للمنظومة، على أن يتم تعميمها بكافة المحافظات.

وتابعت الوزارة، أنه تم البدء في التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحى الشامل، في الأول من يوليو الماضي، إذ تم تطبيق نظام الإحالة بالفعل في عدد من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، ومنها مستشفى النصر التخصصي للأطفال، ومستشفى النساء والولادة تم التطبيق فيها بنسبة 100%، ومستشفى التضامن بنسبة 76%،