هل يتم حرمان المطلقة من معاش والدها؟

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٨ م

غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول حرمان المطلقة من معاش والدها وفقا لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، وتواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تماما، موضحة أن المعاش ينقطع عن الفتاة حين تتزوج، وتحصل على المعاش مرة أخرى في حالة الطلاق، مشددة على أن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات.

وأوضحت الوزارة أنه في حال حدوث طلاق، تقدم المطلقة طلبا إلى مكتب التأمينات المختص، يوضح حاجتها إلى صرف معاش والدها الراحل مع إرفاق أوراق قسيمة الطلاق الخاصة بها.من ناحية أخرى، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية