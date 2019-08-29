«موقعة أرسنال وصراع السيتي وليفربول».. كين يتحدث

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٦ م

هاري كين

اعترف هاري كين، نجم توتنهام هوتسبير، بأنه لا يتوقع أن يهدأ مانشستر سيتي وليفربول في السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وادعى أن توتنهام يجب أن يخوض سباقاً مذهلاً للبقاء على مسافة قريبة. وتوج فريق بيب جوارديولا باللقب في الموسم الماضي برصيد 98 نقطة، في حين خسر فريق يورجن كلوب رغم تحقيقه 97 نقطة، لكنه توج بدوري الأبطال بفوزه على سبيرز في المباراة النهائية في مدريد. ويواجه ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام، أزمة استقرار في تشكيلته، حيث لا يزال مستقبل كريستيان إريكسن ويان فيرتونجن غير مؤكد، بعد السقوط المفاجئ أمام نيوكاسل بنتيجة 1-0.

لكن كين أصرّ على أنهم ما زالوا مستعدين للتحدي هذا الموسم، قائلآ: "نعم آمل ذلك، لكن سيحتاج الأمر للكثير من العمل الشاق، وكما ترون، لن ينسحب أي منهما من سباق اللقب". وواصل قائد توتنهام: "قلت قبل بداية الموسم إنه إذا استطعنا أن نجمع بعضنا بعضاً فربما نفوز لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر دون إسقاط نقاط، ثم بعد