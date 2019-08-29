«موقعة أرسنال وصراع السيتي وليفربول».. كين يتحدث
٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٦ م
هاري كين
اعترف هاري كين، نجم توتنهام هوتسبير، بأنه لا يتوقع أن يهدأ مانشستر سيتي وليفربول في السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وادعى أن توتنهام يجب أن يخوض سباقاً مذهلاً للبقاء على مسافة قريبة.
وتوج فريق بيب جوارديولا باللقب في الموسم الماضي برصيد 98 نقطة، في حين خسر فريق يورجن كلوب رغم تحقيقه 97 نقطة، لكنه توج بدوري الأبطال بفوزه على سبيرز في المباراة النهائية في مدريد.
ويواجه ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام، أزمة استقرار في تشكيلته، حيث لا يزال مستقبل كريستيان إريكسن ويان فيرتونجن غير مؤكد، بعد السقوط المفاجئ أمام نيوكاسل بنتيجة 1-0.
لكن كين أصرّ على أنهم ما زالوا مستعدين للتحدي هذا الموسم، قائلآ: "نعم آمل ذلك، لكن سيحتاج الأمر للكثير من العمل الشاق، وكما ترون، لن ينسحب أي منهما من سباق اللقب".
وواصل قائد توتنهام: "قلت قبل بداية الموسم إنه إذا استطعنا أن نجمع بعضنا بعضاً فربما نفوز لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر دون إسقاط نقاط، ثم بعد
لكن كين أصرّ على أنهم ما زالوا مستعدين للتحدي هذا الموسم، قائلآ: "نعم آمل ذلك، لكن سيحتاج الأمر للكثير من العمل الشاق، وكما ترون، لن ينسحب أي منهما من سباق اللقب".
وواصل قائد توتنهام: "قلت قبل بداية الموسم إنه إذا استطعنا أن نجمع بعضنا بعضاً فربما نفوز لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر دون إسقاط نقاط، ثم بعد ذلك سيحدث ما سيحدث.. إنها بداية مخيبة للآمال، ولكن هناك طريق طويل لنقطعه، هناك الكثير من المباريات الكبيرة التي تنتظرنا".
وعن ديربي شمال لندن مع أرسنال، قال كين: "لا نريد أبداً الدخول في فترة التوقف الدولي بعد خسارة أو تعادل، وديربي شمال لندن كبير كما هو دائماً، إذا فزنا فإنه سيجعل أول أربع مباريات أكثر إشراقاً بعض الشيء، لكن لن يكون الأمر سهلاً، وعلينا التأكد من أننا على أتم استعداد".