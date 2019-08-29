رياضة

«موقعة أرسنال وصراع السيتي وليفربول».. كين يتحدث

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٦ م
هاري كين
هاري كين
اعترف هاري كين، نجم توتنهام هوتسبير، بأنه لا يتوقع أن يهدأ مانشستر سيتي وليفربول في السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وادعى أن توتنهام يجب أن يخوض سباقاً مذهلاً للبقاء على مسافة قريبة. وتوج فريق بيب جوارديولا باللقب في الموسم الماضي برصيد 98 نقطة، في حين خسر فريق يورجن كلوب رغم تحقيقه 97 نقطة، لكنه توج بدوري الأبطال بفوزه على سبيرز في المباراة النهائية في مدريد. ويواجه ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام، أزمة استقرار في تشكيلته، حيث لا يزال مستقبل كريستيان إريكسن ويان فيرتونجن غير مؤكد، بعد السقوط المفاجئ أمام نيوكاسل بنتيجة 1-0.
لكن كين أصرّ على أنهم ما زالوا مستعدين للتحدي هذا الموسم، قائلآ: "نعم آمل ذلك، لكن سيحتاج الأمر للكثير من العمل الشاق، وكما ترون، لن ينسحب أي منهما من سباق اللقب". وواصل قائد توتنهام: "قلت قبل بداية الموسم إنه إذا استطعنا أن نجمع بعضنا بعضاً فربما نفوز لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر دون إسقاط نقاط، ثم بعد
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ايمن-حفني

رسميًّا.. أيمن حفني ينتقل إلى مصر للمقاصة

أنهى نادي مصر للمقاصة صفقة ضم أيمن حفني من نادي الزمالك في صفقة بيع نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتسلم الفريق الفيومي الاستغناء الخاص من نادي الزمالك ليعود أيمن حفني لفريقه السابق في صفقة كلفت خزينة النادي الفيومي ما يقرب من 3 ملايين جنيه. وكشف مصدر بنادي الزمالك أن حفني صاحب الـ33 عامًا سينتقل للمقاصة بصورة نهائية، حيث سيوقع على عقد مدته ثلاثة أعوام، علمًا بأن حفني خاض 10 مباريات بقميص القلعة البيضاء في الموسم الماضي استطاع من خلالها أن يسجل هدفا ويصنع هدفين.
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تمت الصفقة.. نيمار في برشلونة خلال ساعات

توصل نادي برشلونة الإسباني إلى اتفاق مع نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان، من أجل عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق العاصمة الفرنسية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، إذ أكدت شبكة «سكاي سبورت» البريطانية، اليوم الخميس، أن صفقة نجم البارسا تمت، والتوقيع على العقود الرسمية خلال الساعات القليلة المقبلة، وهو ما يسبق الإعلان عن الصفقة من قبل البلوجرانا. ويبدو أن المفاوضات بين الطرفين قد شهدت انفراجة كبيرة، على الرغم من رفض الكرواتي إيفان راكيتيتش والفرنسي عثمان ديمبلي الدخول ضمن الصفقة التبادلية.
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الحنفي حكمًا لمباراة بيراميدز والحرس في الكأس

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، الذي خلف سمير محمود عثمان في اللجنة، محمد الحنفي حكمًا لمواجهة فريقي بيراميدز وحرس الحدود في ربع نهائي كأس مصر 2019، حيث من المنتظر أن يلعب بيراميدز أمام حرس الحدود مساء غدٍ الجمعة في ختام مباريات دور ربع نهائي الكأس على استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة. ويعاون الحكم محمد الحفني في المباراة كل من سامي هلهل وهاني خيري ووليد عبد الرازق حكما رابعا، كما تعيين أحمد حمدي ومحمد يوسف حكمًا خامسًا.
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هاري كين

كين يحدد كيفية منافسة توتنهام على لقب الدوري

أكد المهاجم الإنجليزي هاري كين حاجة توتنهام للدخول في مسيرة انتصارات متتالية، إن أراد السبيرز منافسة ليفربول ومانشستر سيتي هذا الموسم، وتوقع الكثيرون أن ينافس توتنهام على لقب الدوري هذا الموسم بقوة، بعد وصول الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، إلا أن الفريق اللندني تعرض لهزيمة مفاجئة على ملعبه في الجولة الماضية أمام نيوكاسل، وبات الفريق يتأخر مبكرًا بخمس نقاط عن ليفربول وبثلاث نقاط عن السيتي، وقال كين حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "آمل في أن نتخطى السيتي هذا الموسم، ولكن الأمر يتطلب منا الكثير من العمل الجاد".
بيب جوارديولا

جوارديولا: مانشستر سيتي يحترم أموال الجماهير

يرى المدرب الإسباني بيب جوارديولا، أن المستوى الذي يقدمه فريقه مانشستر سيتي يحترم كرة القدم، وتعادل بطل الدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي أمام توتنهام بنتيجة 2-2، إلا أنه لا يشعر بالقلق من خسارة النقاط بعد العرض الجيد الذي قدمه فريقه، وسدد السيتي في تلك المباراة 30 كرة على المرمى، مقابل 3 تسديدات فقط لتوتنهام، ليواصل السيتي فرض هيمنته التامة على المباريات، ما ساعد الفريق على التتويج بخمسة ألقاب محلية، وحصد 198 نقطة في الدوري الإنجليزي في آخر موسمين، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
كلوب (2)

كلوب: الموسم الجديد الأصعب والأكثر تحديًا

يشعر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن بداية الموسم الجديد تقدم فرصة عظيمة لفريقه، لكنه أوضح سبب حاجة ليفربول إلى أن يكون أفضل في جميع الجوانب إذا أرادوا بلوغ الأهداف التي يرغبون فيها. ويبدأ ليفربول الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" على أرضه مع نورويتش سيتي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب أنفيلد، بهدف تقديم موسم رائع، بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا وحصد 97 نقطة في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي.
بيب جوارديولا

«التحدي الرائع» يشعل لهيب مواجهة جوارديولا وكلوب

حثّ بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لاعبيه على الاستعداد لـ«التحدي الرائع»، ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، بالفوز في مواجهتهما المبكرة، غدًا الأحد في الدرع الخيرية. قاد المدرب الإسباني مانشستر سيتي إلى إحراز لقب البريميرليج بفارق نقطة يتيمة عن ليفربول، في موسم ملتهب استمر فيه التشويق حتى الجولة الأخيرة. ويجدد الناديان خصومتهما عندما يلتقيان على ملعب ويمبلي في المباراة الافتتاحية للموسم، وتقام مباراة درع الدرع الخيرية بين بطلي الدوري والكأس، وبما أن سيتي أحرز الاثنتين فسيواجه ليفربول وصيفه في الدوري.
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