حقيقة تسبب تطعيمات المدارس في العقم

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م

تطعيم الطلاب - صورة أرشيفية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تجريع وزارة الصحة طلاب المدارس تطعيمات تسبب العقم للحد من الزيادة السكانية، وذلك بداية من العام الدراسي الجديد، وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مشددة على مطابقة كافة التطعيمات بالمدارس للمعايير الدولية والأخلاقية وعدم تسببها في أي أمراض سواء العقم أو غيره، لافتة إلى حرص الوزارة كل الحرص على سلامة الطلاب.

وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة قلق وذعر الطلاب وأولياء الأمور، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).من