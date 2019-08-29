في دعوى طلاق.. اتهامات جديدة تطارد إلهان عمر

تحرير:وكالات ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١١ م

إلهان عمر

يبدو أن النائبة الديمقراطية إلهان عمر البالغة من العمر 37 عاما، لا تزال محل اهتمام المجتمع الأمريكي المناهض للمسلمين والقضية الفلسطينية، بشكل عام، خصوصا بعد تعرضها إلى سيل من الإهانات على مدار الفترات السابقة، وهو ما دفعها إلى الرد على الانتقادات من خلال أنصارها ومجلس النواب.. ولم يدم الأمر طويلا خصوصا بعد مساعيها لزيارة فلسطين المحتلة، وهو ما قوبل بالرفض من قبل الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أن النائبة إلهان عمر غير مرحب بها لزيارة الأراضي المقدسة لمواقفها السياسية.

أما اليوم، فتواجه عمر اتهامات بإقامة علاقة "غرامية" مع تيم ماينت، 38 عاما، صاحب شركة استشارات، كانت قد دفعت له حوالي 230 ألف دولار مقابل خدماته الاستشارية ومصاريف أخرى تتعلق بحملتها الانتخابية، قيل إنها أنفقت بشكل مخالف للقانون. ووفقا لوثائق كشفت عنها الطبيبة بيث ماينت، 55 عاما، فإن "تيم" أقر لزوجته