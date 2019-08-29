سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

في دعوى طلاق.. اتهامات جديدة تطارد إلهان عمر

تحرير:وكالات ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١١ م
إلهان عمر
إلهان عمر
يبدو أن النائبة الديمقراطية إلهان عمر البالغة من العمر 37 عاما، لا تزال محل اهتمام المجتمع الأمريكي المناهض للمسلمين والقضية الفلسطينية، بشكل عام، خصوصا بعد تعرضها إلى سيل من الإهانات على مدار الفترات السابقة، وهو ما دفعها إلى الرد على الانتقادات من خلال أنصارها ومجلس النواب.. ولم يدم الأمر طويلا خصوصا بعد مساعيها لزيارة فلسطين المحتلة، وهو ما قوبل بالرفض من قبل الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أن النائبة إلهان عمر غير مرحب بها لزيارة الأراضي المقدسة لمواقفها السياسية.
أما اليوم، فتواجه عمر اتهامات بإقامة علاقة "غرامية" مع تيم ماينت، 38 عاما، صاحب شركة استشارات، كانت قد دفعت له حوالي 230 ألف دولار مقابل خدماته الاستشارية ومصاريف أخرى تتعلق بحملتها الانتخابية، قيل إنها أنفقت بشكل مخالف للقانون. ووفقا لوثائق كشفت عنها الطبيبة بيث ماينت، 55 عاما، فإن "تيم" أقر لزوجته
اقرأ المزيد
كوماندوز-باكستان

تأهب أمني في الهند بعد تسلل كوماندوز باكستاني

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الخميس، رفع درجة التأهب الأمني في أكبر مينائين لها إلى أعلى مستوى على خلفية معلومات عن تسلل عناصر "كوماندوز" مدربين من قبل باكستان للمياه الهندية، ووفقا لبلاغ صدر عن شركة Adani Ports والمنطقة الاقتصادية الخاصة (SEZ) اللتين تديران ميناء موندرا، فإن حرس السواحل أبلغ إدارة الميناء بأن هؤلاء "الكوماندوز" تسللوا على الأرجح إلى خليج كوتش بهدف تأجيج الاضطرابات الطائفية وتنفيذ هجمات إرهابية في ولاية كجرات، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الهند، حسب "رويترز".
جريس 1

الناقلة «جريس 1» تغير مسارها بعيدا عن سواحل تركيا

أعلن موقع "Vessel Finder" المختص في تتبع بيانات السفن المبحرة، اليوم الخميس، أن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا المعروفة باسم "جريس 1"، غيرت وجهتها بعيدا عن السواحل التركية، بعد أن كشفت وسائل إعلام روسية، صباح اليوم، أن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا "جريس 1" دخلت المياه الإقليمية التركية، وأنها ستفرغ حمولتها في ميناء مرسين التركي، وذلك بعد أن أوقفت لأكثر من شهر في جبل طارق، حيث أعلنت في 24 أغسطس، أنها غيرت وجهتها نحو تركيا، وقام طاقم الناقلة بتغيير وجهتها المدرجة في نظام التعريف التلقائي الخاص بها إلى ميناء مرسين في تركيا.
ترامب-مع-شي-جين-بينغ

الصين تضع شرطا لاستئناف محادثات التجارة مع أمريكا

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، أن بكين وواشنطن تبحثان عقد الجولة التالية من مباحثات التجارة المباشرة المقررة في سبتمبر المقبل، مؤكدة أن الآمال في تحقيق تقدم تتوقف على ما إذا كان بمقدور الولايات المتحدة توفير الظروف الملائمة، وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنج في تصريح صحفي، إن "بلاده تأمل في أن تلغي الولايات المتحدة الرسوم الإضافية المزمعة لتجنب التصعيد في الحرب التجارية"، متابعا: "أهم شيء الآن هو توفير الظروف اللازمة كي يواصل الطرفان المفاوضات"، وفقا لـ"سبوتنيك".
قوات-امريكية

البنتاجون يعلق على الانسحاب من أفغانستان

علَق رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد، اليوم الخميس، على خطوة انسحاب واشنطن من أفغانستان. وقال الجنرال دانفورد: إن "الحديث لا يدور حاليا عن سحب واشنطن قواتها من أفغانستان لأن حكومة كابل لم تعد قادرة على ضمان الأمن في البلاد". وأوضح أنه في المرحلة الراهنة من مفاوضات السلام بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وحركة طالبان "لا يستخدم مصطلح "الانسحاب"، مضيفا: "نعتقد الآن أن الأفغان يحتاجون إلى الدعم للتعامل مع مستوى العنف الحالي".
اقرأ المزيد من الأخبار
رشيدة-طليب-وإلهان-عمر (2)

«تل أبيب» تمنع رشيدة طليب وإلهان عمر من دخول إسرائيل

قررت الحكومة الإسرائيلية رسمياً اليوم الخميس منع النائبتين فى الكونجرس الأمريكى رشيدة طليب وإلهان عمر من دخول إسرائيل وذلك فى أعقاب طلب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية فى وقت سابق من صباح الخميس، أن إسرائيل تدرس منع كل من رشيدة طليب وإلهان عمر أعضاء الكونجرس الأمريكى عن الحزب الديمقراطى، من الوصول إلى تل أبيب فى زيارة تشمل أيضًا، القدس والمسجد الأقصى والضفة الغربية.
نائب-الرئيس-الأمريكى-السابق-جو-بايدن (1)

هل يتمكن جو بايدن من هزيمة إستراتيجية ترامب في 2020؟

بعد الجولة الثانية من مناظرات الحزب الديمقراطي قبل الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحه في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجمعا جماهيريا في مدينة "سينسيناتي" بولاية أوهايو، والذي كشف عن إستراتيجيته لإعادة انتخابه. حيث قال ترامب في إشارة إلى تعيينه كزعيم لحركة شعبية، "لكن لم تكن هناك أبدا حركة كهذه، هذه حركة لم يسبق لها مثيل من قبل، ربما في أي مكان، ولكن بالتأكيد في هذا البلد". وكانت المناطق غير الحضرية هي التي انتخبت ترامب في انتخابات 2016، ومن المرجح أن تكون هي التي ستمنحه الفوز في إنتخابات عام 2020.
الشرطة-الأمريكية

الثالث في 24 ساعة.. إطلاق نار بأمريكا وسقوط ضحايا

تعرض منتزه في ولاية شيكاغو الأمريكية لإطلاق نار؛ ما أسفر عن سقوط ضحايا، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق النار في تكساس وأوهايو، بحسب "روسيا اليوم". وأعلنت شرطة شيكاغو، إصابة 7 أشخاص، حالة أحدهم حرجة، خلال حالتين لإطلاق النار استهدفتا المارة في حديقة "داغلس" في الجزء الغربي من المدينة فجر الأحد. وجاء إطلاق النار من داخل سيارة سوداء من طراز "شيفروليه كامارو"، حسب السلطات. ولم توقف الشرطة أحدا لحد الآن على خلفية الحادث. يأتي هذا الهجوم بعد ساعات من عمليتي إطلاق نار أسفرت عن مقتل وجرح العشرات، إذ لقي 26 شخصا مصرعهم صباح السبت في إل باسو بتكساس.
دونالد ترامب

أول رد من ترامب على مقتل 20 أمريكيًا في هجوم تكساس

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أسفه لسقوط "الكثير من القتلى" في إطلاق النار المروع الذي وقع أمس السبت، في مركز تجاري بمدينة إل باسو في ولاية تكساس. وقال ترامب في تغريدة على تويتر "إطلاق نار مروّع في إل باسو، المعلومات الواردة سيئة للغاية، نتحدث عن الكثير من القتلى". وأضاف "تحدثت مع حاكم ولاية تكساس غريغ آبوت لكي أقدم إليه دعم الحكومة الفدرالية". وأكدت السلطات في مدينة إل باسو سقوط عدد من القتلى واعتقال شخص عقب حادث إطلاق نار السبت في مركز تجاري بهذه المدينة الحدودية مع المكسيك.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org