في دعوى طلاق.. اتهامات جديدة تطارد إلهان عمر

يبدو أن النائبة الديمقراطية إلهان عمر البالغة من العمر 37 عاما، لا تزال محل اهتمام المجتمع الأمريكي المناهض للمسلمين والقضية الفلسطينية، بشكل عام، خصوصا بعد تعرضها إلى سيل من الإهانات على مدار الفترات السابقة، وهو ما دفعها إلى الرد على الانتقادات من خلال أنصارها ومجلس النواب.. ولم يدم الأمر طويلا خصوصا بعد مساعيها لزيارة فلسطين المحتلة، وهو ما قوبل بالرفض من قبل الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أن النائبة إلهان عمر غير مرحب بها لزيارة الأراضي المقدسة لمواقفها السياسية.
أما اليوم، فتواجه عمر اتهامات بإقامة علاقة "غرامية" مع تيم ماينت، 38 عاما، صاحب شركة استشارات، كانت قد دفعت له حوالي 230 ألف دولار مقابل خدماته الاستشارية ومصاريف أخرى تتعلق بحملتها الانتخابية، قيل إنها أنفقت بشكل مخالف للقانون.
ووفقا لوثائق كشفت عنها الطبيبة بيث ماينت، 55 عاما، فإن "تيم" أقر لزوجته
أما اليوم، فتواجه عمر اتهامات بإقامة علاقة "غرامية" مع تيم ماينت، 38 عاما، صاحب شركة استشارات، كانت قد دفعت له حوالي 230 ألف دولار مقابل خدماته الاستشارية ومصاريف أخرى تتعلق بحملتها الانتخابية، قيل إنها أنفقت بشكل مخالف للقانون.
ووفقا لوثائق كشفت عنها الطبيبة بيث ماينت، 55 عاما، فإن "تيم" أقر لزوجته "الطبيبة" في أبريل الماضي، بأنه على علاقة عاطفية بالنائبة التي أثارت الكثير من الجدل في الأوساط الأمريكية خلال الفترة الماضية بسبب مواقفها السياسية.
موقع "ناشنونال ريفيو" نقل عن زوجة ماينت قولها، إن "شركة إي ستريت جروب تسلمت أكثر من 250 ألف دولار من إلهان عمر خلال العام الماضي، مقابل جهود مابيت خبير جمع الأموال للحملات الانتخابية".
وتابعت الزوجة "حملة عمر دفعت نحو 160 ألف دولار لشركة ماينت في 2019، من أجل حملة إعادة انتخابها، وهو ما يمثل ثلث نفقات الحملة".
في حين ذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، أن زوجة تيم أكدت انفصالها، بعد أن أقر الزوج بعلاقته الغرامية بإلهان عمر في أبريل الماضي.
وطلبت الزوجة من المحكمة حضانة طفلهما البالغ من العمر 13 عامًا، وذلك نظرا لسفريات تيم المتعددة مع إلهان عمر، بشكل لا تتضمنه متطلبات الوظيفة، على حد قولها.
وأثيرت القضية بالتزامن، مع محاولات من الحزب الجمهوري في امريكا، لطرد النائبة الديمقراطية إلهان عمر من الكونجرس، إذ أيد أعضاء الحزب قراراً يدعو إلى الاطاحة بعضوية النائبة ذات الأصول العربية الصومالية.
وقالت قيادة الحزب إن الدافع وراء القرار يعود إلى “السجل المزعج للنائبة في استخدام لغة معادية للسامية، والتي تتضمن القول إن الأموال اليهودية تستخدم لشراء النفوذ الأمريكي فيما يتعلق بسياستها تجاه إسرائيل”.
وزعم القرار الجمهوري، أن إلهان عمر رفضت الاعتراف بهجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية “وتعاطفت مع إرهاب مدان”. من خلال الضغط من أجل “تخفيف العقوبة”.