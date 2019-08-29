الحكومة تحسم جدل ارتفاع أسعار مواد البناء

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ م

مواد البناء - صورة أرشيفية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن حدوث ارتفاع في أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة, وتواصل المركز مع الغرفة التجارية للقاهرة، والتي نفت تلك الأنباء، مشددة على أن أسعار مواد البناء مستقرة تماما دون حدوث أي ارتفاع بها، لتوافر كميات كبيرة منها بالأسواق، وتراجع أسعار البليت عالميا، ما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام.

وأشارت الغرفة التجارية للقاهرة إلى أن استقرار أسعار مواد البناء يرجع إلى وجود وفرة كبيرة من المعروض بالأسواق، بالإضافة إلى تقديم شركات المقاولات والبناء عروض في الأسعار للمستهلكين بهدف تنشيط حركة المبيعات، متوقعة حدوث انتعاشه قوية لقطاع مواد البناء بعد تراجع سعر الفائدة بالبنوك.وناشدت الغرفة التجارية