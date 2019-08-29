الحكومة تنفي وقف معاشات من يمتلكون أرصدة بالبنوك

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٤ م

أصحاب المعاشات - صورة أرشيفية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول وقف صرف المعاشات المستحقة حال امتلاك أصحابها رصيدا بالبنك، أو ممتلكات تدر دخلا قيمته 2500 جنيه شهريا، وذلك وفقا لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، وتواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، التي نفت تلك الأنباء تماما، مشددةً على أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال.

وأكدت الوزارة أن الدولة ستظل مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، مشيرة إلى أن حالات إيقاف المعاش الواردة بالقانون الجديد تقتصر على حالتين فقط يتم تطبيقهما على المستحقين من (الورثة)، وليس صاحب المعاش.وأوضحت أن الحالة الأولى تتمثل في الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافٍ يساوي قيمة