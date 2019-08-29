هند صبري أول عربية تفوز بـstarlight cinema award

تحرير:التحرير ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٦ م

هند صبري

اختارت مؤسسة الصحفيات الإيطاليات، اليوم الخميس، الفنانة التونسية هند صبري، للفوز بجائزة نجوم السينما starlight cinema award لهذا العام، وبررت المنظمة اختيارها لـ«هند» بأنه يعود إلى موهبتها الكبيرة ومسيرتها الفنية الرائعة، وبذلك تصبح أول فنانة عربية تحصل على هذه الجائزة التى بدأت عام 2014 وسيتم تسليمها يوم 3 من سبتمبر المقبل، على هامش فعاليات مهرجان فينيسيا الدولي في دورته الـ76، والذي تشارك فيه هند عضو لجنة تحكيم بإحدى مسابقاته، ويقام المهرجان خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 7 سبتمبر المقبل.

وكانت الفنانة هند صبري قد نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها بموقع «إنستجرام» في أثناء مشاركتها في لجنة تحكيم الأفلام الأولى في مهرجان فينيسيا الدولي، الذي أقيم أمس الأربعاء، وعلقت عليها: «فخورة بانتمائي لأسرة السينما العالمية في لجنة تحكيم الأفلام الأولى في أعرق مهرجان في العالم، مهرجان