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هند صبري أول عربية تفوز بـstarlight cinema award

تحرير:التحرير ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٦ م
هند صبري
هند صبري
اختارت مؤسسة الصحفيات الإيطاليات، اليوم الخميس، الفنانة التونسية هند صبري، للفوز بجائزة نجوم السينما starlight cinema award لهذا العام، وبررت المنظمة اختيارها لـ«هند» بأنه يعود إلى موهبتها الكبيرة ومسيرتها الفنية الرائعة، وبذلك تصبح أول فنانة عربية تحصل على هذه الجائزة التى بدأت عام 2014 وسيتم تسليمها يوم 3 من سبتمبر المقبل، على هامش فعاليات مهرجان فينيسيا الدولي في دورته الـ76، والذي تشارك فيه هند عضو لجنة تحكيم بإحدى مسابقاته، ويقام المهرجان خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 7 سبتمبر المقبل.
وكانت الفنانة هند صبري قد نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها بموقع «إنستجرام» في أثناء مشاركتها في لجنة تحكيم الأفلام الأولى في مهرجان فينيسيا الدولي، الذي أقيم أمس الأربعاء، وعلقت عليها: «فخورة بانتمائي لأسرة السينما العالمية في لجنة تحكيم الأفلام الأولى في أعرق مهرجان في العالم، مهرجان
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3 مسلسلات جديدة ينطلق عرضها الأسبوع المقبل

يشهد الأسبوع المقبل انطلاق موسم الأوف سيزون، بعد أن كشف صناع الأعمال الدرامية عن مواعيد عرض مسلسلاتهم الجديدة، البداية مع الجزء الثالث من مسلسل «نصيبي وقسمتك» الذى تعرض أولى حكاياته يوم السبت المقبل، فى تمام الثامنة مساء، على قناة ON، بينما يعرض على قناة MBC1 فى نفس الموعد اليوم التالي، وتحمل الحكاية الأولي عنوان «اتفضلوا فى الصالون» تقوم ببطولتها الفنانة هنا شيحة، وإخراج مصطفى فكرى، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج مشترك بين المنتج أحمد عبد العاطي وشركة سينرجي.
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كشفت الفنانة شيرين سيف النصر عن السبب الحقيقي وراء ابتعادها عن الفن، خلال الفترة الماضية، إذ اعتقد البعض أنها قررت الاعتزال، وربما رجح البعض أن هذا الغياب يعود إلى تعرضها إلى أزمة صحية، أو مشكلة في حياتها الشخصية، لكنها اختارت أن تخرج عن صمتها، إذ نفت، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، صحة ما يثار في هذا الشأن، مؤكدة أن اعتقاد البعض أنها اعتزلت العمل الفني خلال السنوات الماضية، التي ابتعدت فيها عن الأعمال الدرامية سواء في المجال السينمائي أو التليفزيوني، غير حقيقي، ولفتت إلى أن ما قيل في هذا الأمر مجرد شائعات.
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هند صبري: «الفيل الأزرق 2» تحدّ كبير.. وهذا ما شجعني

أكدت الفنانة هند صبري أن مشاركتها في الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" تجربة مهمة ولم تقلقها إطلاقا، وأعربت في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عن سعادتها للغاية بتلك التجربة كونها تجسد فيها دورا جديدا ومختلفا ومليئا بالمفاجآت طوال الأحداث، وهذا يشكل تحديا كبيرا بالنسبة لها، مضيفة أن ما حمسها للمشاركة هو أن كل العناصر في الفيلم مميزة، سواء النص الجيد والمخرج والزملاء المشاركون، وكل هذه الأمور أسعدتها كثيرا، مؤكدة عدم تخوفها من المشاركة على الرغم من عدم مشاركتها من قبل في الجزء الأول.
خالد-الصاوى-من-فيلم-الفيل-الازرق

«الفيل الأزرق 2» يتخطى 77 مليون جنيه في 24 يوما

نجح الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" في الصعود للمركز الثاني بعد تفوقه على فيلم "خيال مآتة" الذي احتل نفس المركز لمدة 5 أيام منذ طرحه في ثاني أيام عيد الأضحى. وحقق "الفيل الأزرق 2" أمس الجمعة، إيرادات تقدر بنحو 3 ملايين و62 ألفًا و872 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه منذ طرحه إلى 77 مليونا و660 ألفا و517 جنيهًا في 24 يومًا. وبذلك اقترب "الفيل الأزرق 2" من تحطيم فيلم "كازابلانكا" صدارة إيرادات السينما المصرية عبر تاريخها بما يزيد على 79 مليونا. الفيلم بطولة النجوم "كريم عبد العزيز، هند صبري، نيللي كريم"، إلى جانب وجود عدد من النجوم ضيوف شرف.
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هند صبري بـ3 وجوه في عيد الأضحى.. أحدها ملكة فرعونية

تعيش الفنانة هند صبري حالة من النشاط الفني، على صعيد السينما التي فضلت أن تركز فيها خلال الفترة الأخيرة، بعد النجاح الكبير الذى حققته فى الدراما التليفزيونية بعد مشاركتها فى مسلسل «حلاوة الدنيا» الذي عرض قبل عامين فى رمضان، وتظهر (هند) خلال موسم أفلام عيد الأضحى بثلاثة وجوه مختلفة، الشخصية الأولي (فريدة عبيد) الزوجة التي قامت بقتل زوجها وابنتها الوحيدة، وعلى أثرها تدخل مستشفى العباسية، وذلك بفيلم «الفيل الأزرق» الجزء الثاني، والشخصية الثانية خلال الفيلم نفسه وهي (لوليا) عرافة الغجر، والتي سيرها الفنان كريم عبد العزيز، فى أحلامه.
خالد-الصاوى-من-فيلم-الفيل-الازرق

«الفيل الأزرق 2» .. رعب مصرى بطعم السينما العالمية

«رعب، إثارة، غموض، حيوانات مفترسة، عالم ملىء بالغرائب» وغيرها من التفاصيل التى يحملها الجزء الثانى من فيلم «الفيل الأزرق»، الذى منذ طرح إعلانه الرسمي أحدث حالة جدل بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وسط تساؤلات حول الدرجة التى سيصل إليها العمل من الإثارة والتشويق، حيث رفع التريلر الرسمى الذى لا يتعدى الدقيقتين والنصف، سقف التوقعات لدى الجمهور بظهور شخصيات جديدة تبدو أنها ستقدم وجبة أكثر رعبًا من الجزء الأول الذى حقق إيرادات مرتفعة جدًا وقتها متجاوزا 33 مليون جنيه، وربما هذا ما شجع أحمد مراد ومروان حامد وشركة "سينرجى"، لإنتاج جزء جديد.
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